Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Němci a Ukrajinci spustili společnou výrobu dronů, lokalita továrny je utajena

Němci a Ukrajinci spustili společnou výrobu dronů, lokalita továrny je utajena

Němci a Ukrajinci spustili společnou výrobu dronů
ČTK
ČTK
ČTK

Společná německo-ukrajinská výroba dronů byla spuštěna a do konce roku bude nejméně 10 tisíc těchto bezpilotních strojů dodáno ukrajinským ozbrojeným silám, které se brání ruské agresi. Informovala o tom agentura DPA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X uvedl, že společný podnik navštívil a že převzal první společně vyrobený útočný dron. Přesné místo provozu na jihu Německa je tajné.

Zelenskyj, který zamířil na dnes začínající Mnichovskou bezpečnostní konferenci, se zastavil ve společném německo-ukrajinském závodě, prohlédl si výrobní linku a sledoval i první let dronu, který zde vyrobili. „Toto je moderní ukrajinská technologie. Ověřená v boji. Poháněná umělou inteligencí. Bude útočit, bude provádět průzkum, bude chránit naše vojáky. A letos 10 tisíc zde vyrobených dronů poputuje na Ukrajinu a posílí naše síly,“ napsal Zelenskyj na X.

„Podporujeme Ukrajinu v jejím boji,“ řekl podle agentury DPA německý ministr obrany Boris Pistorius na krátkém ceremoniálu symbolického převzetí prvního dronu. „Ale profitujeme z toho i my sami,“ zdůraznil sociálnědemokratický (SPD) politik. Další společné zbrojní projekty mezi zeměmi NATO a Ukrajinou podle něj budou následovat.

Nový podnik se jmenuje Quantum Frontline Industries. Bavorský výrobce Quantum Systems dodává Ukrajině průzkumné drony už od roku 2022; podle společnosti je v současné době v provozu 1500 těchto malých bezpilotních letadel. Společný podnik nyní vyrábí drony Linza od ukrajinské společnosti Frontline Robotics v licenci. Vzhledem k tomu, že ukrajinský zbrojní průmysl trpí ruskými útoky, má přemístění výroby do Německa umožnit navýšení produkce.

Mark Rutte
Aktualizováno

Rutte: Rusko není mocný medvěd, ale pomalý zahradní hlemýžď

Politika

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.

ČTK

Přečíst článek

Dron, který unese bombu

Dron Linza není zbraň, ale lze ho jako zbraň použít. Transportní dron může nést až dvoukilogramový náklad, včetně bomb a granátů. Na příští rok je plánováno další rozšíření výroby. „Směrem nahoru nakonec neexistují žádná skutečná omezení, kromě kapacity firmy,“ řekl Pistorius. Projekt byl podle něj realizován „rychlostí světla“.

Zelenskyj poděkoval německé vládě za podporu. „Naši lidé se podělí o znalosti, technologie a vyškolení,“ řekl ukrajinský prezident.

Podle DPA jsou plánovány další podobné společné podniky. Například výrobce softwaru Auterion, který má dvojité sídlo v USA a Mnichově, plánuje vyrobit tisíce bezpilotních letadel společně s ukrajinskou společností Airlogix.

„Dohromady do konce roku otevřeme deset společných podniků na výrobu ukrajinských dronů,“ napsal Zelenskyj na X.

Zelenskyj dříve tento měsíc uvedl, že chystaná výroba ukrajinských dronů v Německu doplní ty, které se už vyrábí v Británii v rámci společné výrobní iniciativy.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Deportace jednoho migranta stojí Trumpovu administrativu průměrně 133 tisíc dolarů

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vynaložila více než 40 milionů dolarů na deportaci zhruba 300 migrantů do zemí, s nimiž neměli žádné vazby. Vyplývá to ze zprávy demokratů ze senátního Výboru pro zahraniční vztahy. Podle autorů byly miliony dolarů převedeny zahraničním vládám formou jednorázových plateb, aniž by existoval systém, který by kontroloval, jak byly prostředky využity.

Průměrné náklady na jednoho deportovaného podle zprávy dosáhly zhruba 133 333 dolarů, píše Bloomberg. V případě Rwandy, která přijala sedm osob, činily náklady přibližně 1,1 milionu dolarů na osobu.

Zpráva rozebírá náklady kontroverzní politiky, v jejímž rámci byli cizinci posíláni do třetích zemí namísto návratu do vlasti. Bílý dům postup obhajoval tím, že je nutný pro vyhoštění nelegálních migrantů, jejichž domovské státy je odmítají přijmout. Organizace na ochranu práv migrantů však tvrdí, že praxe dopadá i na bezúhonné cizince a vystavuje je riziku přesunu do vzdálených a neznámých zemí bez reálné možnosti obrany.

Válka na Ukrajině: Oděsa

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Politika

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

nst

Přečíst článek

Podle zprávy jeden z amerických úředníků v neveřejném rozhovoru uvedl, že program měl fungovat jako zastrašovací nástroj a nákladné odstrašující opatření, které mělo migranty přimět stáhnout žádosti o azyl. Výběr destinací, jako jsou Palau v Tichomoří či Eswatini v jižní Africe, měl podle něj signalizovat, že migranti mohou být posláni do vzdálených míst daleko od domova.

Největší část prostředků – celkem 32 milionů dolarů – směřovala do pěti zemí: Rovníkové Guineje, Rwandy, Salvadoru, Palau a Eswatini. Peníze byly převedeny přímo vládám těchto států, nikoli prostřednictvím třetích stran, a ministerstvo zahraničí podle autorů zprávy nevyužívá externí auditory ke kontrole jejich využití.

Rovníková Guinea, která se podle indexu Transparency International řadí mezi nejzkorumpovanější státy světa (172. místo ze 182 zemí), obdržela 7,5 milionu dolarů. To je podle zprávy více, než činila celková americká zahraniční pomoc této zemi za předchozích osm let dohromady.

Donald Trump

Trump bourá klimatická pravidla. EPA ruší klíčový vědecký základ emisních limitů

Politika

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zrušila vědecké stanovisko z roku 2009, podle něhož emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví. Tím odstranila právní základ federálních klimatických předpisů. Jde o dosud nejrazantnější krok administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti regulacím zaměřeným na boj se změnou klimatu.

nst

Přečíst článek

Cesta až do Jižního Súdánu

Zpráva uvádí i konkrétní případy. Mexický občan byl například deportován téměř 13 tisíc kilometrů do Jižního Súdánu, přičemž náklady dosáhly odhadovaných 91 tisíc dolarů na osobu, včetně ubytování na americké vojenské základně v Džibuti během převozu. O několik týdnů později byl vrácen zpět do Mexika. Prezidentka Claudia Sheinbaumová podle zprávy uvedla, že její vláda o deportaci nebyla informována.

Jeden občan Jamajky byl navzdory rozhodnutí o vyhoštění do své vlasti poslán do Eswatini za více než 181 tisíc dolarů. Po několika týdnech Spojené státy znovu financovaly jeho převoz zpět na Jamajku. Jamajští představitelé podle autorů zprávy uvedli, že jeho návrat neodmítli.

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti na žádost o komentář ke zveřejněné zprávě nereagoval.

Související

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil

Politika

ČTK

Přečíst článek

Tesla je v Číně pod tlakem. Vedení přebírá Xiaomi

Xiaomi YU7
ČTK
nst
nst

Čínská společnost Xiaomi zaznamenala výrazný úspěch na domácím automobilovém trhu. Její SUV YU7 se v lednu stalo nejprodávanějším vozem v Číně a předstihlo i dosavadního lídra, americkou Tesla.

Podle údajů Čínské asociace osobních automobilů, které cituje server CNBC, se modelu YU7 prodalo 37 869 kusů, což je více než dvojnásobek oproti 16 845 vozům Model Y. Ten byl přitom ještě v prosinci nejprodávanějším autem na trhu. V lednu se ale propadl až na 20. místo, mezi vozy s novým energetickým pohonem klesl z první na sedmou příčku. Data, která zahrnují elektromobily i vozy se spalovacím motorem, zveřejnila platforma Autohome.

6 fotografií v galerii

Xiaomi uvedlo model YU7 na trh v létě 2025 jako svůj druhý elektromobil. Automobilka, známá především výrobou chytrých telefonů, od počátku deklarovala ambici konkurovat Tesle. Vůz nabídla za cenu o 10 tisíc jüanů nižší než Model Y v Číně a tvrdila, že jej překonává v klíčových parametrech, například v dojezdu na jedno nabití.

Elektromobil Xiaomi SU7 Elektromobil Xiaomi SU7 Elektromobil Xiaomi SU7 9 fotografií v galerii

Tesla je i přes propad stabilní

Analytici už loni předpokládali, že YU7 ukrojí část tržního podílu Modelu Y, který je dlouhodobě nejprodávanějším vozem Tesly v Číně. Měsíční prodeje však mohou kolísat. Přestože YU7 překonal Model Y už v říjnu, tehdy se nestal nejprodávanějším vozem měsíce. Tesla si dosud držela stabilně silné prodeje.

Za celý rok 2025 vedla čínský trh automobilka BYD s více než třemi miliony prodaných vozů, následovaná Geely s 2,6 milionu. Tesla skončila pátá mezi výrobci elektromobilů, Xiaomi desáté.

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Smrtelné nehody

Silné lednové výsledky YU7 přicházejí v době, kdy čínský trh s elektromobily zpomaluje. Xiaomi zároveň čelilo kritice kvůli svému dřívějšímu sedanu SU7 po smrtelných nehodách spojených s asistenčními systémy řízení a elektricky ovládanými klikami dveří. Peking následně zakázal skryté kliky a automobilky začaly instalovat vnější světla signalizující aktivní asistenční systém.

Společnost plánuje další expanzi do zahraničí, včetně vstupu na evropský trh příští rok.

Související

Americký miliardář Elon Musk

Musk opět zavařil Tesle. Akcie firmy klesají po jeho oznámení o založení politické strany

Trhy

ČTK

Přečíst článek
BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme