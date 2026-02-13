Němci a Ukrajinci spustili společnou výrobu dronů, lokalita továrny je utajena
Společná německo-ukrajinská výroba dronů byla spuštěna a do konce roku bude nejméně 10 tisíc těchto bezpilotních strojů dodáno ukrajinským ozbrojeným silám, které se brání ruské agresi. Informovala o tom agentura DPA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X uvedl, že společný podnik navštívil a že převzal první společně vyrobený útočný dron. Přesné místo provozu na jihu Německa je tajné.
Zelenskyj, který zamířil na dnes začínající Mnichovskou bezpečnostní konferenci, se zastavil ve společném německo-ukrajinském závodě, prohlédl si výrobní linku a sledoval i první let dronu, který zde vyrobili. „Toto je moderní ukrajinská technologie. Ověřená v boji. Poháněná umělou inteligencí. Bude útočit, bude provádět průzkum, bude chránit naše vojáky. A letos 10 tisíc zde vyrobených dronů poputuje na Ukrajinu a posílí naše síly,“ napsal Zelenskyj na X.
Today we are at the first German-Ukrainian joint venture — which is already producing drones for the Ukrainian Army. Today I received the first jointly made attack drone. We saw the production line and the first flight of the drone. This is modern Ukrainian technology.… pic.twitter.com/cGeXBOXkYw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026
„Podporujeme Ukrajinu v jejím boji,“ řekl podle agentury DPA německý ministr obrany Boris Pistorius na krátkém ceremoniálu symbolického převzetí prvního dronu. „Ale profitujeme z toho i my sami,“ zdůraznil sociálnědemokratický (SPD) politik. Další společné zbrojní projekty mezi zeměmi NATO a Ukrajinou podle něj budou následovat.
Nový podnik se jmenuje Quantum Frontline Industries. Bavorský výrobce Quantum Systems dodává Ukrajině průzkumné drony už od roku 2022; podle společnosti je v současné době v provozu 1500 těchto malých bezpilotních letadel. Společný podnik nyní vyrábí drony Linza od ukrajinské společnosti Frontline Robotics v licenci. Vzhledem k tomu, že ukrajinský zbrojní průmysl trpí ruskými útoky, má přemístění výroby do Německa umožnit navýšení produkce.
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
Dron, který unese bombu
Dron Linza není zbraň, ale lze ho jako zbraň použít. Transportní dron může nést až dvoukilogramový náklad, včetně bomb a granátů. Na příští rok je plánováno další rozšíření výroby. „Směrem nahoru nakonec neexistují žádná skutečná omezení, kromě kapacity firmy,“ řekl Pistorius. Projekt byl podle něj realizován „rychlostí světla“.
Zelenskyj poděkoval německé vládě za podporu. „Naši lidé se podělí o znalosti, technologie a vyškolení,“ řekl ukrajinský prezident.
Podle DPA jsou plánovány další podobné společné podniky. Například výrobce softwaru Auterion, který má dvojité sídlo v USA a Mnichově, plánuje vyrobit tisíce bezpilotních letadel společně s ukrajinskou společností Airlogix.
„Dohromady do konce roku otevřeme deset společných podniků na výrobu ukrajinských dronů,“ napsal Zelenskyj na X.
Zelenskyj dříve tento měsíc uvedl, že chystaná výroba ukrajinských dronů v Německu doplní ty, které se už vyrábí v Británii v rámci společné výrobní iniciativy.
