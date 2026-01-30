Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Proč Trump vybral do čela Fedu Warshe? Půjde mu na ruku

Proč Trump vybral do čela Fedu Warshe? Půjde mu na ruku

Kevin Warsh
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Americký prezident dnes do čela americké centrální banky – Fedu – nominoval Kevina Warshe, který v jejím širším vedení už působil, v letech 2006 až 2011.

Z hlediska trhů rozhodně nejde o úplné překvapení, byť část investorů do poslední chvíle sázela na to, že prezident do křesla nominuje ještě někoho „více holubičího“, jako je donedávna favorit nominace Kevin Hassett, šéf Národní ekonomické rady USA, tedy vlastně prezidentův ekonomický šéfporadce. Proto například zlato na Warshovu nominaci reaguje poklesem. Ještě více holubičí Hassett by podle trhů spíše než Warsh výrazněji oživil inflační tlaky v americké ekonomice, proti nimž se investoři jistí právě třeba nákupem zlata.

Většina investorů Hassetta vnímala jako už až příliš radikálního, a to až tak, že by nemusel pro své záměry v čele Fedu získat dostatečnou podporu jeho širšího vedení. Možné zásadní střety Hassetta s kolegy ve vedení Fedu by mohly podrýt důvěryhodnost celé instituce a vnést na trhy nejistotu a tím třeba i zapříčinit jejich vleklejší propad. To Trump nechtěl riskovat, zvláště s blížícími se volbami do Kongresu, takže jde o klíčový důvod, proč dal nakonec přednost Warshovi. I když trhy berou v potaz i další důvody, od těch závažnějších až po povrchní typu toho, že fotogenický Warsh vypadá lépe než ostatní možní kandidáti na televizních obrazovkách. 

Grónsko

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Politika

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

„Zlatá střední cesta“

Warsh je ale opravdu hlavně v uvedeném smyslu konsensuálnější než Hassett. Pro Trumpa tak představuje „zlatou střední cestu“. Tedy muže, který je odhodlaný snižovat úrokové sazby Fedu, bude-li to jen trochu realistický možné, ovšem včetně tedy toho, že bude schopen přesvědčit o takovém kroku ostatní, méně odhodlané kolegy z vedení Fedu. U Hassetta už hrozilo, že by šel kontraproduktivně „za hranu“. Vlastně za hranu možného.

I Warsh ovšem každopádně představuje rozchod s dosavadní linií symbolizovanou stávajícím šéfem Jeromem Powellem a předtím vlastně i Benem Bernankem a Janet Yellenovou. Warsh je například kritikem opatření typu kvantitativního uvolňování, které Fed uplatňoval po podstatnou část minulého desetiletí. V českých podmínkách by Warsh zřejmě kritizoval i jeho obdobu pro malou a otevřenou ekonomiku, jíž je kurzový závazek, jaký uplatňovala i Česká národní banka, v letech 2013 až 2017.

Warsh tak zosobňuje definitivní odklon od měnové politiky desátých let tohoto milénia. Kritika nekonvenční měnové politiky minulého desetiletí, například právě kurzového závazku, se ozývá také alespoň od části současného vedení ČNB a globálně v rostoucí míře i z odborných a akademických kruhů. Takže na mezinárodní scéně dochází obecněji k přehodnocení měnové politiky desátých let, pro nějž je Warshova nominace celosvětově dosud nejzásadnějším impulsem.     

Související

Prosba Ukrajiny o letouny L-159 trvá. Pomohou nám v boji s drony, uvedl Zelenskyj

Aero L-159
ČTK
ČTK
ČTK

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.

„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj. Proto by podle něj Ukrajina chtěla tyto bojové letouny získat co nejdříve. „Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem – tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ dodal.

Viktor Sotona, prezident firmy Aero Vodochody, která je výrobcem letadel L-159, ve čtvrtek uvedl, že pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku. Právě univerzální skyfoxy by podle něj mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Prezident Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas také pozval českého premiéra Babiše na návštěvu Ukrajiny, je podle něj důležité komunikovat. „S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno,“ podotkl. Ocenil, že se Babiš za ČR zúčastnil koalice ochotných, je to podle něj signálem podpory. „Měli jsme zde na návštěvě pana prezidenta Pavla. Myslím si, že je důležité se potkat i s premiérem Babišem. Anebo možná náš premiér přijede do České republiky,“ dodal Zelenskyj.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš přiznal realitu: F-35 už nezrušíme, ale chceme lepší podmínky

Politika

Současná vláda zdědila rozhodnutí o nákupu F-35 po kabinetu Petra Fialy. Premiér Andrej Babiš nyní připouští, že projekt nelze zastavit. Chce se ale pokusit upravit jeho finanční podmínky. Jde o nejdražší armádní nákup v historii Česka.

ČTK

Přečíst článek

Související

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Český růst loni táhla peněženka. Letos tempo zpomalí

Předvánoční nákupy
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Loňský rok přinesl solidní růst a silné evropské umístění. Letos však tempo zpomalí. Reálné mzdy porostou pomaleji a domácnosti zůstanou opatrné. Navíc se projeví negativní dopady cel.

Česká ekonomika loni přidala solidních 2,5 procenta, jak v pátek uvedl Český statistický úřad. To by ji řadilo – vyjdeme-li z údajů agentury Bloomberg a Mezinárodního měnového fondu – na deváté místo v žebříčku nejrychleji rostoucích ekonomik EU, za Irsko, Maltu, Polsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Litvu a Španělsko. V celé Evropě by se pak ocitla na dvanáctém místě, když by se před ní umístily ještě navíc Kosovo, Albánie a Severní Makedonie.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Česká ekonomika má za sebou nejsilnější růst od roku 2022

Money

Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Jde o téměř dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Spotřeba domácností jako hlavní motor růstu

Tahounem české ekonomiky byla loni spotřeba domácností, kterou poháněl růst reálných mezd, jenž se za celý rok 2025 přiblížil k pětiprocentní úrovni. Přitom české domácnosti měly prostor svou spotřebu ještě navýšit, neboť jejich míra úspor zůstala poměrně vysoká. Za první tři čtvrtletí loňska v průměru přesáhla 18 procent, zatímco v roce 2019 činila necelých 12 procent.

Domácnosti tedy stále neutrácejí tak velkou část svých prostředků, které mají pro utrácení k dispozici. V porovnání s rokem 2019 uspoří průměrně o více než padesát procent více. Důvodem jsou změněné vzorce spotřebního chování po covidu, obava z možného dalšího výrazného nárůstu inflace či snaha spořením „dohnat“ to, co předešlá etapa vysoké inflace vzala, a konečně zrušení zdanění na bázi superhrubé mzdy z roku 2020, které od roku 2021 nechává v kapsách více peněz zejména vysokopříjmovým domácnostem s obecně vyšším sklonem k úsporám.

Letos přijde zpomalení

V letošním roce růst česká ekonomika zpomalí na 2,4 procenta, když poměrně vysoká míra úspor domácností víceméně přetrvá. Reálné mzdy přitom již z důvodu vyšší základny meziročního srovnání porostou pomaleji než loni, o 3,5 procenta, což se projeví utlumenějším růstem spotřeby domácností.

Zahraniční obchod bude negativněji než loni poznamenán zaváděním cel v roce 2025, protože už opadne například s ním související efekt předzásobení americké ekonomiky, který neblahý dopad cel i v ČR loni částečně tlumil.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Alena Schillerová

Evropské miliardy dál tečou do Česka. Saldo se ale ztenčuje

Money

Česká republika zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Loni získala téměř 78 miliard korun navíc. Je to ale méně, než rok předtím. Ministryně financí Alena Schillerová slibuje přísnější dohled nad čerpáním evropských peněz.

ČTK

Přečíst článek

Související

Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura

Agentura Fitch potvrdila Česku rating. Jeho letošní růst však vyhlíží slabší, než jak jej odhaduje Stanjura

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme