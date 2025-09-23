Vyberte si z našich newsletterů

Agrovoltaika a bioplynky dobývají venkov. Farmáři chtějí být energeticky soběstačnější

Bioplynová stanice na Moravě
Michal Nosek
Rostoucí ceny energií, tlak na snižování změn klimatu a nutnost nezávislosti na dovozech paliv ženou české zemědělce k větší energetické soběstačnosti. Mezi hlavní trendy patří rozvoj agrovoltaiky, budování malých bioplynových stanic a nová legislativa, která umožňuje instalaci solárních technologií na zemědělskou půdu.

Farmáři se snaží o větší soběstačnost a udržitelnější provoz a stále častěji se obracejí k energetickým zdrojům, které mají blízko k jejich byznysu. Jednak jde o biomasu a bioplyn, jednak o slunce prostřednictvím fotovoltaiky

Budoucností je soběstačnost  

Farma ve Starém Pelhřimově na Vysočině vypadá jako kterákoliv jiná. Louky, pole, haly pro živočišnou výrobu, siláže s kukuřicí. Také nedaleko stojící bioplynová stanice není na farmách ničím neobvyklým. A až tam v dalších letech přibudou na střechách hospodářských hal solární panely, půjde o další součást proměny, kterou na českých farmách můžeme vídat stále častěji

Tato kombinace není náhodná. Je to výsledkem strategie, která z této farmy dělá součást jedné z nejperspektivnějších investičních oblastí současnosti. Cílem farmářů není výstavba energetických komplexů, protože na prvním místě stále zůstává zemědělská činnost. Stále více farem ale začíná využívat chytrou energetickou nadstavbu ke zlepšení svého hospodaření. Energetika se tak stává významným strategickým doplňkem chovu zvířat a pěstování nejrůznějších plodin. 

Zemědělci se chystají na podzimní práce

Sklizeň skončila a teď děláme vše pro to, aby příští rok byla úroda, říká traktorista

Obilí je již sklizené, ale z polí se dál ozývá hukot motorů. Podzim se blíží a traktory znovu brázdí krajinu. Pro traktoristy začíná nová sezóna.

„Když vidím naše bioplynové stanice, jak zpracovávají organický odpad z farem a vyrábějí zelenou energii, uvědomím si, jak dokonale to do sebe zapadá,“ říká Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem, který se zaměřuje na oblast zemědělských investic. Loni české zemědělství vykázalo produkci za 172 miliard korun. Oproti rekordnímu roku 2022 je to mírný pokles, ale ve skutečnosti jde o stabilizaci na vysoké úrovni.  

Proměna venkova

Český venkov se tak pomalu ale jistě proměňuje. U vinic se objevují solární panely a v odlehlejších částech farem se staví biometanové stanice, které už dnes přispívají ke snížení závislosti na externích zdrojích energie. 

„V případě fotovoltaiky stavíme pouze na střechách budov nebo na méně kvalitních parcelách, které se nehodí pro zemědělství. Jde o chytré využití synergií, které už tam jsou," dodává Štekr s tím, že výstavba je možná i na neúrodných půdách, které jsou k tomu určeny a nemají jiné využití. Navíc po případném odstranění solárních panelů jde půdu nadále využívat, protože ji nijak nepoškozují. 

Sklizňové práce vrcholí

Sháníte starší traktor? Ceny se šplhají do milionů

Žně vrcholí a s nimi i poptávka po zemědělské technice, která je vždy v době sklizně maximální. Zatímco nové traktory a kombajny stojí více než pět milionů korun, na trhu lze najít i cenově dostupnější ojetiny. 

Soběstačnost na více způsobů 

Česká republika se díky téměř osmi terawatthodinám roční produkce bioplynu řadí mezi deset největších evropských producentů. „Moderní farma musí být soběstačná nejen v produkci potravin, ale také energeticky. Pokud dokážete na svých pozemcích vyrobit elektřinu, kterou spotřebujete pro vlastní provoz, máte obrovskou konkurenční výhodu,“ doplňuje Tomáš Trávníček, ředitel pro strategii Verdi fondu farem, který v této transformaci vidí velkou příležitost. 

Silný impuls přinášejí také dotační prostředky z Evropské unie. Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 zajišťuje zemědělcům více než 20 miliard korun ročně jen na přímých platbách. Investice do technologií, které snižují emise skleníkových plynů, navíc mohou získat podporu až 50 procent způsobilých výdajů. Pro začínající zemědělce je pak k dispozici základní sazba dotace 1,5 milionu korun na rozjezd činnosti. 

„Dotační systém konečně podporuje to, co dává smysl," poznamenává Štekr. „Nejde jen o to dát peníze zemědělcům. Jde o to podpořit projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné a ekonomicky smysluplné,“ dodává. Při výstavbě solární elektrárny tak zemědělci mohou například získat dotaci až do výše 30 procent investičních výdajů. 

„Ale nejde nám o to stavět energetické impérium,“ zdůrazňuje Štekr s tím, že chtějí být efektivní. „Pokud si dokážeme vyrobit elektřinu, kterou potřebujeme, ušetříme peníze, zlepšujeme své finance a jsme méně závislí na výkyvech cen energií,“ doplňuje. Zároveň se pro agropodniky jedná o dodatečný příjem a přidanou hodnotu pro investory. Farmy v Česku disponují mnoha pozemky, které tyto příležitosti nabízejí a je možné je takto využít

Sofistikované energetické huby

Tradiční farmy se tak mění na sofistikované energetické huby, které dokážou nejen produkovat potraviny, ale také přispívat k energetické soběstačnosti země. Dalším příkladem tohoto trendu jsou Krakořice u Šternberka, kde vzniká projekt biometanové stanice, realizovaná společností Paseka ve spolupráci s agriKomp Bohemia. Důvodů k vynaložení 200 milionů korun měla společnost agriKomp Bohemia několik. „Hlavní byla podpora naší zemědělské činnosti, tedy polní výroby a chovu skotu, který máme ve velké míře na jiných farmách. Zároveň jsme si chtěli zajistit v této rozbouřené době stabilní příjem pro ostatní činnosti podniku. Oživili jsme také brownfield a podpořili obnovitelné zdroje v republice, je to stálý zdroj ze zbytků naší zemědělské výroby,“ uvedla pro média při letošním zahájení stavby ředitelka společnosti Jana Krasulová. 

Řada projektů se však setkává i s nevolí místních obyvatel, kteří mají připomínky vůči velkým solárním parkům či rozsáhlým agrovoltaickým instalacím. Příkladem je projekt Agrivolt na Náchodsku, kde místní referendum projekt zablokovalo.   

Biometan jako náhrada zemního plynu?

Biometan jako náhrada zemního plynu? První projekty procházejí praktickými zkouškami

Do roku 2030 má v České republice až deset procent spotřeby zemního plynu pokrýt biometan. Palivo pocházející z obnovitelných zdrojů má výborné technické vlastnosti, naráží však na úskalí, jak jej dostat do distribuční soustavy zemního plynu. S řešením přichází LAMA ENERGY GROUP, která se chce zapojit do dodávek tohoto obnovitelného zdroje energie. Na jižní Moravě pilotně vtlačila do sítě biometan vyrobený v bioplynové stanici v Herálci, vzdálené cca 150 kilometrů.

Komerční spolupráce

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala sklizeň chmele před desítkami let

Starci na chmelu už jsou minulostí. Letošní sklizeň jde do finále, sklízejí stroje

Chmel, základ výroby pivovarů, má sklizeň téměř za sebou. Letos se česalo na více než 4,8 tisíce hektarů chmelnic, přičemž tradiční žatecký poloraný červeňák stále tvoří drtivou většinu. Zatímco dnes sklizeň probíhá s pomocí strojů, senzorů a počítačů, ještě před několika desetiletími znamenala především tvrdou ruční práci a nezapomenutelné brigádnické zážitky.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Koňská farma

Obyčejná práce: Práce u koní je výjimečná, ale stále dražší, říká farmářka

Michal Nosek

Náklady na obnovu Ukrajiny překročily 450 miliard eur

Náklady na obnovu Ukrajiny závratně rostou. K zemi už padla desetina všech tamních budov

Money

Jan Palaščák: Má stát ovládnout celý ČEZ, nebo jen klíčové části?

Areál elektrárny Temelín s chladicími věžemi, oběma reaktorovými bloky a vlevo se skladem vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín
Jan Palaščák
Význam Skupiny ČEZ pro stát se zdaleka neomezuje pouze na její strategickou roli v rámci české energetiky. Jen za loňský rok získal stát více než 17,6 miliard korun jako dividendu za jím držených 69,8 procent akcií kolosu. Erár navíc na ČEZ opět uplatnil daň z mimořádných zisků (windfall tax) o výši bezmála 50 procent, to je dalších 12,6 miliard do státní kasy za stejné období. Zároveň Skupina ČEZ za rok 2024 proinvestovala 56,8 miliard korun. Místopředseda ANO Karel Havlíček i další politici proto chtějí ČEZ po volbách zcela zestátnit s argumentací, že je třeba, aby měla vláda ČEZ a tím pádem energetiku jako celek více pod kontrolou.

Jenže kdo tu má koho od kontrolou? Pamětníci si vzpomenou na éru Martina Romana, za jehož šéfování se mluvilo o tom, že spíše ČEZ řídí politiky, než aby tomu bylo opačně. Právě v těchto dnech slaví 14 let ve funkci jeho nástupce Daniel Beneš, pod kterým se vystřídalo pět premiérů včetně toho současného. Mezitím ČEZ procházely i některé diskutabilní či vyloženě kontroverzní kroky, jako byly investice v Albánii a Rumunsku nebo prodeje IC Energo či uhelné elektrárny Počerady. Pravdou je, že v posledních letech po ukončení zahraniční expanze kontroverze okolo ČEZ poněkud opadly. Dosluhující vláda uzavřela v této věci s vedením ČEZ zjevný nekorektní kompromis: věnujte se Česku, odvádějte windfall tax, nestěžujte si na ni a jinak si dělejte, co chcete.

S ohledem na tyto vazby je namístě se ptát, zdali by zestátnění ČEZ nějak přispělo k vyšší míře kontroly ze strany státu. A hlavně, co si politici obhajující zestátnění ČEZ pod onou kontrolou vlastně představují. Předně je faktem, že vláda, zejména v osobě ministra financí a prostřednictvím obsazování dozorčí rady, má dostatek nástrojů, aby svoji kontrolu uplatnila, a nejen to. Bezesporu nejdůležitějším projektem na poli energetiky je výstavba nových jaderných bloků, kterou má na starosti společnost Elektrárna Dukovany II. Ta byla založena jako dceřinka ČEZ, stát v ní však mezitím odkoupil osmdesátiprocentní podíl a na nedostatečnou kontrolu nad tímto strategickým záměrem si tedy stěžovat nemůže - pokud ji tedy umí manažersky uplatnit.

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka

Názory

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by to mohlo vypadat v praxi, nastiňuje v komentáři Jan Palaščák ze skupiny Amper.

Diskuzi o plném zestátnění Skupiny ČEZ je proto třeba nahlížet hlavně v kontextu blížících se voleb. Navzdory řečem politiků by tento krok neznamenal snížení cen energií - viděli jste už nějakou kvalitní a přitom levnou komoditu nebo službu, poskytovanou národním podnikem? Na druhou stranu je nutné ukončit praxi, kdy se stát prostřednictvím windfall tax financuje (odhadem souhrnně ve výši 30 miliard korun) z kapes minoritních akcionářů ČEZ. Pokud by výkup byl realizován v tržně právním rámci za férovou cenu, tato ošklivá epizoda poškozující české kapitálové trhy jako takové by byla vyřešena. 

Potřebuje ale stát kontrolovat celý ČEZ? Stát by měl plně investovat a provozovat jaderné bloky, o tom není diskuse. Stát by měl kontrolovat prostřednictvím ČEZ nabytou plynárenskou infrastrukturu. Nedává také smysl rozprodávat patrně za nízké ceny a nejspíš předem známým hráčům uhelné elektrárny, které česká energetika potřebuje i do budoucna jako záložní zdroje. Potom nám na případné dělení ČEZ a jeho zachování na pražské burze v menším rozsahu zbývají v podstatě ČEZ Distribuce, což je skutečná „dojná kráva“ v ČEZ z hlediska stabilního příspěvku k EBITDA skupiny, a ČEZ ESCO

Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power

Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.

Jednoznačné slovo

Elektrická distribuční síť nepochybně má strategický význam, ale jedná se o regulované odvětví, které by mimo polostátní či plně státní koncern mohlo fungovat nadále bezpečně a dost možná i více transparentně - zatuchlý ekosystém dodavatelských společností ČEZ Distribuce vyžaduje provětrat, což by v tržním prostředí mohlo fungovat lépe. Notabene v době, kdy do sítí míří rekordní objem investicí. A samozřejmě není důvod, aby měl stát podíl v progresivní divizi ČEZ ESCO. Prodeje energií, energetické úspory i investice do OZE jsou oblastmi, kde česká energetika bude nejvíce těžit z otevřeného tržního prostředí a ČEZ ESCO má dostatečně silnou pozici, aby obstál.

Jakákoliv budoucí vláda by měla říct jednoznačně, zda s ČEZ hýbat budu či nebude. A pokud ano, měla by pojmenovat obě varianty, zestátnění i rozdělení - o rozdělení ČEZ se dlouho mluvilo a najednou jako by ta varianta vůbec nebyla na stole. Bylo to tedy někdy míněno vážně? Je třeba vypočítat všechna pro a proti a ukázat čísla - do té míry, do které nepůjde o manipulaci s kurzem akcií. Anebo současnou debatu ukončit v případě, že se s ČEZ nic dít nemá. V každém případě by nová vláda měla pojmenovat hranice státního zájmu a volného trhu, narýsovat rozhraní mezi vládou a ČEZ, a nadále se těchto hranic držet.

Jaderná elektrárna Dukovany

Lukáš Kovanda: Případný pád jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola ohrozí dostavbu Dukovan

Názory

Lukáš Kovanda: Zestátnění ČEZ? Fialova vláda otáčí o 180 stupňů z hodiny na hodinu

Názory

Kdy začne vymáhání dotací po Agrofertu? Nikdo zatím nemá plán

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a Andrej Babiš
ČTK
Úřady spadající pod ministerstvo zemědělství nepotvrdily, že začnou vymáhat po firmách z holdingu Agrofert vrácení dotací, jak v týdnu oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dosud nemají žádný harmonogram ani jasno v postupu. Uvedl to Deník N. Výborný na svých slovech trvá, první rozhodnutí mají podle něj padnout ještě do konce září, píše server.

Ministr v týdnu oznámil, že vymáhaná částka přesáhne sedm miliard korun. Podle Výborného jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Agrofert uvedl, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

„Zadal jsem jasné pokyny, že chci, aby se jak u národních, tak u evropských nárokových dotací první správní řízení a rozhodnutí o vrácení začala realizovat do konce měsíce září," řekl Deníku N Výborný.

Opravdu se začne vymáhat?

Například podle Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZFI) ale harmonogram není znám. Není ani jisté, že se vymáhat skutečně začne. „V současné době probíhají detailní právní analýzy, které mají za cíl vyhodnotit možnosti dalšího postupu v návaznosti na ukončená soudní řízení týkající se nenárokových zemědělských dotací,“ sdělili serveru zástupci fondu.

Žádný dokument s termíny jednotlivých kroků vymáhání dotací nemá podle Deníku N ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Zatím ještě neví, zda bude případně dotace vymáhat přímo, nebo Agrofert vyzve k jejich dobrovolnému vrácení.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS)

Dalibor Martínek: Fiala vytáhl na Babiše drtivou zbraň. Papírové kladivo

Názory

Premiér Petr Fiala se posledního půl roku tváří jako hráč pokeru. Snaží se přesvědčit národ, že předvolební preference, které přejí Babišovi, nic neznamenají. Že má v ruce silné karty, plán. A že v září vše zvrátí ve svůj prospěch. A znovu bude premiérem.

Výborný v týdnu uvedl, že by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat, což by řešilo ministerstvo zemědělství, a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

Ministr trvá na tom, že první rozhodnutí by mělo padnout ještě tento měsíc. „V tuto chvíli kompletujeme první spisy, které máme na ministerstvu; ještě tento týden je dáme dohromady - jsou rozptýlené v archivech ., aby se předaly SZIF. (…) Poté je potřeba sepsat pečlivé právní odůvodnění,“ sdělil serveru. Rozhodnutí podle něj musí být pečlivě odůvodněné. Ve středu jednal s úředníky ministerstva zemědělství a s generálním ředitelem SZFI Petrem Dlouhým. „Rozešli jsme se s tím, že dostal úkol, aby pokud to bude jenom trochu možné, se první řízení rozeběhla ještě v měsíci září,“ podotkl Výborný.

Své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl v týdnu Výborný. Zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

