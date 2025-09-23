Agrovoltaika a bioplynky dobývají venkov. Farmáři chtějí být energeticky soběstačnější
Rostoucí ceny energií, tlak na snižování změn klimatu a nutnost nezávislosti na dovozech paliv ženou české zemědělce k větší energetické soběstačnosti. Mezi hlavní trendy patří rozvoj agrovoltaiky, budování malých bioplynových stanic a nová legislativa, která umožňuje instalaci solárních technologií na zemědělskou půdu.
Farmáři se snaží o větší soběstačnost a udržitelnější provoz a stále častěji se obracejí k energetickým zdrojům, které mají blízko k jejich byznysu. Jednak jde o biomasu a bioplyn, jednak o slunce prostřednictvím fotovoltaiky.
Budoucností je soběstačnost
Farma ve Starém Pelhřimově na Vysočině vypadá jako kterákoliv jiná. Louky, pole, haly pro živočišnou výrobu, siláže s kukuřicí. Také nedaleko stojící bioplynová stanice není na farmách ničím neobvyklým. A až tam v dalších letech přibudou na střechách hospodářských hal solární panely, půjde o další součást proměny, kterou na českých farmách můžeme vídat stále častěji.
Tato kombinace není náhodná. Je to výsledkem strategie, která z této farmy dělá součást jedné z nejperspektivnějších investičních oblastí současnosti. Cílem farmářů není výstavba energetických komplexů, protože na prvním místě stále zůstává zemědělská činnost. Stále více farem ale začíná využívat chytrou energetickou nadstavbu ke zlepšení svého hospodaření. Energetika se tak stává významným strategickým doplňkem chovu zvířat a pěstování nejrůznějších plodin.
„Když vidím naše bioplynové stanice, jak zpracovávají organický odpad z farem a vyrábějí zelenou energii, uvědomím si, jak dokonale to do sebe zapadá,“ říká Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem, který se zaměřuje na oblast zemědělských investic. Loni české zemědělství vykázalo produkci za 172 miliard korun. Oproti rekordnímu roku 2022 je to mírný pokles, ale ve skutečnosti jde o stabilizaci na vysoké úrovni.
Proměna venkova
Český venkov se tak pomalu ale jistě proměňuje. U vinic se objevují solární panely a v odlehlejších částech farem se staví biometanové stanice, které už dnes přispívají ke snížení závislosti na externích zdrojích energie.
„V případě fotovoltaiky stavíme pouze na střechách budov nebo na méně kvalitních parcelách, které se nehodí pro zemědělství. Jde o chytré využití synergií, které už tam jsou," dodává Štekr s tím, že výstavba je možná i na neúrodných půdách, které jsou k tomu určeny a nemají jiné využití. Navíc po případném odstranění solárních panelů jde půdu nadále využívat, protože ji nijak nepoškozují.
Soběstačnost na více způsobů
Česká republika se díky téměř osmi terawatthodinám roční produkce bioplynu řadí mezi deset největších evropských producentů. „Moderní farma musí být soběstačná nejen v produkci potravin, ale také energeticky. Pokud dokážete na svých pozemcích vyrobit elektřinu, kterou spotřebujete pro vlastní provoz, máte obrovskou konkurenční výhodu,“ doplňuje Tomáš Trávníček, ředitel pro strategii Verdi fondu farem, který v této transformaci vidí velkou příležitost.
Silný impuls přinášejí také dotační prostředky z Evropské unie. Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 zajišťuje zemědělcům více než 20 miliard korun ročně jen na přímých platbách. Investice do technologií, které snižují emise skleníkových plynů, navíc mohou získat podporu až 50 procent způsobilých výdajů. Pro začínající zemědělce je pak k dispozici základní sazba dotace 1,5 milionu korun na rozjezd činnosti.
„Dotační systém konečně podporuje to, co dává smysl," poznamenává Štekr. „Nejde jen o to dát peníze zemědělcům. Jde o to podpořit projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné a ekonomicky smysluplné,“ dodává. Při výstavbě solární elektrárny tak zemědělci mohou například získat dotaci až do výše 30 procent investičních výdajů.
„Ale nejde nám o to stavět energetické impérium,“ zdůrazňuje Štekr s tím, že chtějí být efektivní. „Pokud si dokážeme vyrobit elektřinu, kterou potřebujeme, ušetříme peníze, zlepšujeme své finance a jsme méně závislí na výkyvech cen energií,“ doplňuje. Zároveň se pro agropodniky jedná o dodatečný příjem a přidanou hodnotu pro investory. Farmy v Česku disponují mnoha pozemky, které tyto příležitosti nabízejí a je možné je takto využít.
Sofistikované energetické huby
Tradiční farmy se tak mění na sofistikované energetické huby, které dokážou nejen produkovat potraviny, ale také přispívat k energetické soběstačnosti země. Dalším příkladem tohoto trendu jsou Krakořice u Šternberka, kde vzniká projekt biometanové stanice, realizovaná společností Paseka ve spolupráci s agriKomp Bohemia. Důvodů k vynaložení 200 milionů korun měla společnost agriKomp Bohemia několik. „Hlavní byla podpora naší zemědělské činnosti, tedy polní výroby a chovu skotu, který máme ve velké míře na jiných farmách. Zároveň jsme si chtěli zajistit v této rozbouřené době stabilní příjem pro ostatní činnosti podniku. Oživili jsme také brownfield a podpořili obnovitelné zdroje v republice, je to stálý zdroj ze zbytků naší zemědělské výroby,“ uvedla pro média při letošním zahájení stavby ředitelka společnosti Jana Krasulová.
Řada projektů se však setkává i s nevolí místních obyvatel, kteří mají připomínky vůči velkým solárním parkům či rozsáhlým agrovoltaickým instalacím. Příkladem je projekt Agrivolt na Náchodsku, kde místní referendum projekt zablokovalo.
