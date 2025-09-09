Sklizeň skončila a teď děláme vše pro to, aby příští rok byla úroda, říká traktorista
Obilí je již sklizené, ale z polí se dál ozývá hukot motorů. Podzim se blíží a traktory znovu brázdí krajinu. Pro traktoristy začíná nová sezóna.
„Sklidit, to je jen půl práce. Teď musíme udělat všechno pro to, aby příští rok byla úroda,“ říká Petr Kratochvíl, který už dvacet let sedí za volantem traktoru na farmě nedaleko Loun. Kabinu má za druhý domov – od rána do večera, často i za tmy. „Pole nesmí čekat. Když zaprší, práce se zastaví a ztrácíme čas,“ říká.
Stroje řízené satelitem
Technika se stále vyvíjí a to se dotýká i traktorů. Tam, kde dřív seděl traktorista a řídil podle oka, dnes hraje velkou roli technologie. „Mám tu GPS, počítač mi ukáže přesnost na centimetry. Je to jiný svět než před deseti lety,“ ukazuje Petr. Do farmaření se pustil i jeho syn Jan. „Lidi říkají, že je to dřina. A je. Ale já mám rád ten pocit – sedím v traktoru, dívám se, jak za mnou zůstávají rovné brázdy, a vím, že to má smysl,“ říká Petr.
FOTOGALERIE: Podívejte se na letošní sklizeň brambor
Ekonomika a realita
Podzimní práce jsou náročné nejen fyzicky, ale i finančně. Zorání jednoho hektaru spolkne až 20 litrů nafty. Při stovkách hektarů, které musí farmáři obdělat, jde o statisíce korun jen za palivo.
Mzdy traktoristů se podle údajů z pracovních portálů pohybují kolem 30 až 40 tisíc korun hrubého měsíčně. „Na peníze si nestěžuji, ale člověk je musí odpracovat. V sezóně je to klidně dvanáct hodin denně,“ přiznává Kratochvíl.
Žně vrcholí a s nimi i poptávka po zemědělské technice, která je vždy v době sklizně maximální. Zatímco nové traktory a kombajny stojí více než pět milionů korun, na trhu lze najít i cenově dostupnější ojetiny.
Sháníte starší traktor? Ceny se šplhají do milionů
Zprávy z firem
Žně vrcholí a s nimi i poptávka po zemědělské technice, která je vždy v době sklizně maximální. Zatímco nové traktory a kombajny stojí více než pět milionů korun, na trhu lze najít i cenově dostupnější ojetiny.
Traktorista v zimě
Lounsko je kraj obilí, řepky a chmele. Pole tady tvoří horizonty, mezi nimiž se vinou úzké cesty a vesnické aleje. S prvními mrazíky se práce na polích zpomalí. Traktory zůstanou v dílnách, kde je traktoristé rozebírají a opravují. „Zima je jiná. Místo na poli jste u šroubů a oleje. Ale bez toho by stroje na jaře nevyjely,“ uzavírá Kratochvíl. A proč v práci traktoristy pokračuje i po tolika letech? Odpověď je prostá: „Když ráno vyjedu a nad polem se třeba válí mlha, vím, že tohle by mi žádná kancelář ani dílna nenahradila.“
FOTOGALERIE: Podívejte se na letošní sklizeň chmele
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.