Raška s elitními manažery chystá investice za stovky milionů do zelené energetiky

zleva Bronislav Převrátil, Jan Brázda, Tomáš Raška, David Manych
Natlannd, užito se svolením
Investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky rozšiřuje své aktivity v energetice a obnovitelných zdrojích. Společně s manažery Janem Brázdou a Bronislavem Převrátilem zakládá podnik Revoltum, který má realizovat projekty kombinující ekonomickou návratnost, udržitelnost a dlouhodobou hodnotu.

Nový hráč míří na český i regionální energetický trh. Natland spojil síly s dvěma elitními manažery a zakládá Revoltum – podnik, který chce investovat do technologií budoucnosti a rozvíjet decentralizovanou energetiku.

„Vytvoření společného podniku s lidmi, kteří mají prokazatelné zkušenosti v řízení komplexních energetických projektů, je dalším krokem v rozvoji skupiny v oblasti energetiky. Jsme investiční skupina, která mění způsob výroby, řízení a distribuci energie,“ říká zakladatel Natlandu Tomáš Raška.  

Brázda a Převrátil mají být zodpovědní za chod firmy a její strategické směřování. Oba vnímají Revoltum jako logické pokračování vlastní profesní dráhy.

Brázda, který působil více než 20 let v poradenství a spoluvlastnil PwC, nyní míří k vlastnímu podnikání. „Po letech v korporacích přišlo nutkání splnit si dětský sen – založit vlastní firmu a investovat do vlastních projek­tů. Nikdy není pozdě dělat to, co člověka skutečně baví.“

Převrátil, oceněný jako Manažer roku 2022 a bývalý CEO Chart Ferox, přináší zkušenosti s vodíkem, LNG, bioplynem i snižováním energetické náročnosti provozů. „Po dvaceti letech ve vedení firmy přichází čas na nové výzvy. Těším se, že zkušenosti z řízení inovací a realizace průmyslových projektů přenesu do podnikání, které má jasný cíl – transformovat českou energetiku,“ říká.

Příležitost pro středně velké 

Revoltum bude investovat do obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť, bioplynu, vodíku a souvisejících firem. Pro region CEE má připraveny vyšší stovky milionů korun. Důraz má být také na vertikální integraci a decentralizaci energetiky.

„Budoucnost energetiky není jen v rukou gigantů, ale také v síti agilních, technicky silných hráčů, kteří dokáží rychle tvořit, škálovat a provozovat zelené zdroje. Nechceme se omezovat pouze na solární energii, jde nám o komplexitu,“ uvedl Brázda.

Skupina má v energetice přes 20 let praxe. Stála u rozvoje a prodeje jednoho z největších solárních portfolií Energy21, transformace bratislavského paroplynového cyklu PPC i modernizace Energo Příbram, kterou prodala Veolii. Na tuto zkušenost má Revoltum navázat.

Podle skupiny má nový podnik ambici být součástí změny postavené na lokálních řešeních, inovacích a nových obchodních modelech.

Objem prostředků určených chudým zemím sice delegáti ztrojnásobili na 120 miliard dolarů ročně, to je ale podstatně méně než 300 miliard za rok, které je podle nejvíce postižených zemí i expertů třeba uvolnit. Nehledě na to, že se tak začne dít od roku 2035, tedy o pět let později, než brazilské předsednictví navrhovalo. Zejména je však tento finanční rámec velice vágní a nezávazný. Je otázka, co vše je do něj započítáváno – s možnou duplicitou environmentálního účetnictví korporací a států.

Dále nedošlo ke kodifikaci odklonu od fosilních paliv a cesta k němu bude nadále dobrovolná. Již se však formuje koalice ochotných, bezmála devadesát zemí v čele s Brazílií, které si stanoví vlastní cíle mimo rámec OSN. Také se nepodařilo odpovídajícím způsobem zkonkrétnit indikátory dopadů opatření na mitigaci změny klimatu v rámci tzv. Global Goal on Adaptation (GGA).

Nebyla přijata ani „roadmapa” k zastavení deforestace, která představovala klíčovou agendu brazilského předsednictví – ostatně proto se COP30 konala na hraně Amazonského pralesa. Alespoň prošlo zřízení fondu Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož prostřednictvím budou bohaté země platit chudým za to, že pralesy nevykácí. Padl také slib uvolnit prvních 5 z Brazílií zamýšlených 125 miliard dolarů s tím, že pětina prostředků má jít přímo „původním obyvatelům a místním komunitám.“

Mezi další důležité výstupy COP30 patří tzv. Just Transition Mechanism neboli JTM, tedy soubor závazků a opatření na ochranu sociálních jistot v bohatých zemích a zaručení spravedlivosti implementace klimatických cílů v zemích chudých, a to včetně ohledů vůči domorodým komunitám. Pod JTM také spadá například podpora udržitelného lokálního podnikání.

Přes velké ambice pořadatelské země se tedy COP30 nestala žádným historickým přelomem, rozhodně ale nebyla zbytečná. Degradace biosféry představuje zásadní kontext změny klimatu stejně, jako musí sociální ohledy tvořit integrální součást adaptace na ni. Relevanci konferencí COP bude ale třeba nadále odpracovat a zatím závod s časem spíše prohráváme.

Havlíček slibuje rychlejší odpisy už od roku 2027. Firmám mají vrátit konkurenceschopnost

Lepší odpisová politika by podle Havlíčka pro firmy znamenala také nepřímou daňovou pobídku. Časový horizont, kdy by si podniky mohly odepisovat daně, by se mohl snížit i zhruba o polovinu, na konkrétních krocích se je ale podle místopředsedy ANO nejdříve nutné domluvit v koalici. Odpisy by státní rozpočet pak zasáhly spíše krátkodobě. "Pokud by to bylo jenom na energeticky náročné firmy, tak je to v podstatě pod rozlišovací schopnost rozpočtu. Já bych ale chtěl, abychom šli nad rámec energeticky náročných firem," dodal Havlíček. Za obory ohrožené drahými energiemi nyní nejsou Evropskou unií považováni například výrobci keramiky, což Havlíček nepovažuje za správné.

Nižší ceny energií a energetická soběstačnost patří podle programového prohlášení mezi jedny z priorit budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Chce například přesunout poplatky za podporované zdroje energie (POZE) zcela na stát. V současnosti jsou příspěvky rozděleny mezi stát a odběratele. Nová koalice se tímto krokem inspirovala v zahraničí, poplatky hradí jen stát například v Německu. Cílem je podle návrhu snížení regulovaných cen energií. Pokud by tento krok nová vláda schválila, zvýšila by tak aktuálně plánované státní výdaje na POZE v příštím roce ze současných 24,6 miliardy o dalších zhruba 20 miliard. Havlíček v ČT řekl, že by tento krok mohl vést k plošnému zlevnění elektřiny o průměrně deset procent.

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy Česko nemá peníze na to podporovat české podniky podobně jako Německo. Jedinou cestou, jak jím proto ulehčit od drahých energií, je přímo regulovat cenu elektřiny vyrobené v ČR.

