Raška s elitními manažery chystá investice za stovky milionů do zelené energetiky
Investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky rozšiřuje své aktivity v energetice a obnovitelných zdrojích. Společně s manažery Janem Brázdou a Bronislavem Převrátilem zakládá podnik Revoltum, který má realizovat projekty kombinující ekonomickou návratnost, udržitelnost a dlouhodobou hodnotu.
Nový hráč míří na český i regionální energetický trh. Natland spojil síly s dvěma elitními manažery a zakládá Revoltum – podnik, který chce investovat do technologií budoucnosti a rozvíjet decentralizovanou energetiku.
„Vytvoření společného podniku s lidmi, kteří mají prokazatelné zkušenosti v řízení komplexních energetických projektů, je dalším krokem v rozvoji skupiny v oblasti energetiky. Jsme investiční skupina, která mění způsob výroby, řízení a distribuci energie,“ říká zakladatel Natlandu Tomáš Raška.
Brázda a Převrátil mají být zodpovědní za chod firmy a její strategické směřování. Oba vnímají Revoltum jako logické pokračování vlastní profesní dráhy.
Brázda, který působil více než 20 let v poradenství a spoluvlastnil PwC, nyní míří k vlastnímu podnikání. „Po letech v korporacích přišlo nutkání splnit si dětský sen – založit vlastní firmu a investovat do vlastních projektů. Nikdy není pozdě dělat to, co člověka skutečně baví.“
Převrátil, oceněný jako Manažer roku 2022 a bývalý CEO Chart Ferox, přináší zkušenosti s vodíkem, LNG, bioplynem i snižováním energetické náročnosti provozů. „Po dvaceti letech ve vedení firmy přichází čas na nové výzvy. Těším se, že zkušenosti z řízení inovací a realizace průmyslových projektů přenesu do podnikání, které má jasný cíl – transformovat českou energetiku,“ říká.
Příležitost pro středně velké
Revoltum bude investovat do obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť, bioplynu, vodíku a souvisejících firem. Pro region CEE má připraveny vyšší stovky milionů korun. Důraz má být také na vertikální integraci a decentralizaci energetiky.
„Budoucnost energetiky není jen v rukou gigantů, ale také v síti agilních, technicky silných hráčů, kteří dokáží rychle tvořit, škálovat a provozovat zelené zdroje. Nechceme se omezovat pouze na solární energii, jde nám o komplexitu,“ uvedl Brázda.
Skupina má v energetice přes 20 let praxe. Stála u rozvoje a prodeje jednoho z největších solárních portfolií Energy21, transformace bratislavského paroplynového cyklu PPC i modernizace Energo Příbram, kterou prodala Veolii. Na tuto zkušenost má Revoltum navázat.
Podle skupiny má nový podnik ambici být součástí změny postavené na lokálních řešeních, inovacích a nových obchodních modelech.
