Transatlantické vztahy slábnou. EU snižuje závislost na USA a hledá vlastní cestu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Evropské vlády i firmy zrychlují kroky ke snížení své závislosti na Spojených státech v oblasti technologií, obrany, energetiky i financí. Důvodem je zhoršování transatlantických vztahů a nejistota ohledně dalšího vývoje spolupráce s Washingtonem.

Evropská unie se po desetiletí opírala o bezpečnostní záruky NATO a o americké technologie jako základ fungování svého hospodářství. Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně hrozeb převzetí Grónska, a kritické komentáře jeho administrativy vůči Evropě však posílily výzvy evropských lídrů k větší strategické nezávislosti, píše server Politico. Německý kancléř Friedrich Merz minulý týden uvedl, že pokud chce být Evropa znovu brána vážně, musí se naučit jazyk mocenské politiky.

„Snižování rizik“

Snahy o omezení závislosti na USA se podle evropských představitelů týkají především takzvaného „snižování rizik“, nikoli úplného přerušení vazeb. Ještě donedávna se tento přístup vztahoval hlavně na vztahy s Čínou, nyní se ale objevuje i ve vztahu k USA, které zůstávají hlavním obchodním partnerem a bezpečnostním garantem Evropy. Podle bývalého šéfa obchodního oddělení Evropské komise Jeana-Luca Demartyho však bude trvat roky, než se EU dokáže zbavit závislosti na amerických technologiích a vojenské podpoře.

Friedrich Merz

Brusel mezitím rozšiřuje obchodní spolupráci s dalšími partnery. V posledních měsících uzavřel dohody s jihoamerickým blokem Mercosur, Indií a Indonésií, přepracoval obchodní dohodu s Mexikem a obnovil jednání s Austrálií.

V oblasti obrany začínají evropské vlády více zpochybňovat, zda by Spojené státy v případě krize skutečně přišly Evropě na pomoc. Konzervativní lídři EU se proto shodli, že je třeba posílit vlastní klauzuli vzájemné obrany EU, která dosud zůstávala ve stínu aliančního článku 5 NATO. Evropská unie má nyní připravit konkrétní plány, jak tuto klauzuli proměnit v reálnou bezpečnostní záruku.

Nový přístup

Změna přístupu je patrná také v oblasti technologií. Některé státy, včetně Francie, plánují omezit používání amerických digitálních platforem ve veřejné správě a přejít na evropská řešení. Podobné kroky zvažují i další země, například Německo či Nizozemsko. Evropské instituce zároveň diskutují o omezení amerického softwaru a hardwaru v unijních orgánech.

V energetice se EU snaží předejít tomu, aby nahradila jednu závislost jinou. Spojené státy dnes dodávají více než čtvrtinu plynu spotřebovaného v EU, přičemž tento podíl má dále růst po úplném zastavení dovozu z Ruska. Evropská komise proto jedná o diverzifikaci dodávek s dalšími zeměmi, včetně Kanady, Kataru a severní Afriky.

Digitální euro

Pozornost se obrací i k finanční infrastruktuře. Evropská centrální banka připravuje zavedení digitálního eura, které má snížit závislost na amerických platebních systémech. V Německu se zároveň objevují politické výzvy k přehodnocení ukládání části zlatých rezerv ve Spojených státech.

Evropské státy rovněž prosazují větší využívání principu „Buy European“ při nakládání s veřejnými prostředky EU, včetně obranných zakázek. Nový unijní program na podporu investic do obrany stanoví, že většina komponent má pocházet z EU nebo partnerských zemí.

Evropská lidová strana shrnula tento posun ve svém plánu do roku 2026 pod názvem „Čas na nezávislost“.

Naše Česko. Kuba si zaregistroval značku nového hnutí

Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Vyplývá to z databáze úřadu. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční od 11:00 v Praze.

Kromě názvu Naše Česko si Kuba nechal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.

Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.

Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.

Musk uzavřel rekordní fúzi. SpaceX kupuje xAI za 250 miliard dolarů

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.

Tržní hodnota společnosti SpaceX je jeden bilion dolarů (20,6 bilionu korun) a hodnota xAI je 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.

Transakce představuje jedno z dosud nejambicióznějších propojení v technologickém sektoru. Spojuje dodavatele pro vesmírné a obranné projekty s rychle rostoucím vývojářem AI, jehož náklady z velké části tvoří čipy, datová centra a energie.

Nový rekord

Nákup společnosti xAI stanovil také rekord v oblasti největších fúzi a akvizic na světě. Ten držela více než 25 let společnost Vodafone, když v roce 2000 koupila za 203 miliard dolarů v rámci nepřátelského převzetí německou společnost Mannesmann. Očekává se, že společnost SpaceX bude mít po sloučení s xAI cenu akcií přibližně 527 dolarů za kus, uvedl další zdroj agentury Reuters.

Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. Ty podle něj mají vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datacenter na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.

„Ve vesmíru je pořád slunečno“

„Toto není jen další kapitola, ale další kniha v misi SpaceX a xAI: škálování s cílem vytvořit vnímající slunce, které porozumí vesmíru a rozšíří světlo vědomí ke hvězdám!“ uvedl Musk.

Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje AP Muska.

SpaceX již u americké Federální komise pro spoje (FCC) podala žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal v sobotu web stanice BBC.

SpaceX a xAI jsou soukromé firmy, což fúzi usnadňuje. SpaceX ale podle agentury Bloomberg zvažoval i možné sloučení s další Muskovou firmou, a sice s automobilkou Tesla. Musk je nejbohatším člověkem na světě, Bloomberg podle svého on-line indexu miliardářů jeho majetek aktuálně odhaduje na 670 miliard dolarů (13,8 bilionu korun).

Společnost SpaceX už léta hraje klíčovou roli v americkém vesmírném programu. Podle současných informací v ní Musk drží přibližně 40procentní podíl. Některé zdroje naznačují, že SpaceX také zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla firmu cenit až na 1,5 bilionu dolarů.

