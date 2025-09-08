Firma miliardáře Sekyry prodala pozemek šéfce majetkového úřadu za nezvykle nízkou cenu
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu koupila loni v dubnu stavební pozemek v Dolních Počernicích na okraji Prahy za nezvykle nízkou cenu, píší Hospodářské noviny. Za parcelu o rozloze 903 metrů čtverečních zaplatila 6,8 milionu korun, tedy 7530 korun za metr čtvereční. Cena zobchodovaných pozemků se podle informací HN přitom pohybovala mezi 18 tisíci až 20 tisíci korunami za metr čtvereční. Prodávajícím byla společnost Brisot, kterou vlastní developer Luděk Sekyra. Arajmu nyní pozemek nabízí k prodeji za 34 milionů korun.
Firma odmítla obchod komentovat. „Jediné, co můžu říct, je, že jsme se o nic nepřipravili,“ řekl HN výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Arajmu deníku sdělila, že to bylo dokončení obchodu z ledna 2017, kdy podepsala se Sekyrovou skupinou smlouvu o smlouvě budoucí na jiný, o trochu větší pozemek. „V ní byla zafixována cena, která byla vyšší než tehdejší cenová mapa,“ uvedla. Podle ní ale původní pozemek nebyl včas připraven, takže následně změnili smlouvu na jiný pozemek ve stejné lokalitě.
Výsledná cena je podle Arajmu následek ujednání v původní smlouvě. „Prodávající nemusel hradit smluvní sankce a náhradu škody a zůstal mu ve vlastnictví větší pozemek,“ dodala. Důvodem, že čekala skoro osm let, byly podle ní smluvní termíny pro prodávajícího k přípravě pozemku v souladu s podmínkami smlouvy. Podle deníku ale v kupní smlouvě, založené v katastru nemovitostí, není o žádné předchozí smlouvě z ledna 2017 zmínka.
Hospodářské noviny podotýkají, že podle katastru se nový pozemek jeví jako výrazně lepší než ten původní. „Zatímco ten, který měla Arajmu podle svých slov vyhlédnutý, se nachází zhruba padesát metrů od deponie stavebního odpadu, nový je na okraji zástavby s výhledem na golfové hřiště,“ píšou HN.
Arajmu si nyní pozemek cení na pětinásobek, letos v srpnu ho nabídla k prodeji na portálu Sreality, chce za něj 34 milionů korun. Za prodejem jsou údajně rodinné důvody, které nastaly v polovině roku. Proto nabídli pozemek na realitním portálu včetně hotového projektu domu, který si na něm chtěli s manželem postavit.
