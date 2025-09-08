Vyberte si z našich newsletterů

Firma miliardáře Sekyry prodala pozemek šéfce majetkového úřadu za nezvykle nízkou cenu

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu koupila loni v dubnu stavební pozemek v Dolních Počernicích na okraji Prahy za nezvykle nízkou cenu, píší Hospodářské noviny. Za parcelu o rozloze 903 metrů čtverečních zaplatila 6,8 milionu korun, tedy 7530 korun za metr čtvereční. Cena zobchodovaných pozemků se podle informací HN přitom pohybovala mezi 18 tisíci až 20 tisíci korunami za metr čtvereční. Prodávajícím byla společnost Brisot, kterou vlastní developer Luděk Sekyra. Arajmu nyní pozemek nabízí k prodeji za 34 milionů korun.

Firma odmítla obchod komentovat. „Jediné, co můžu říct, je, že jsme se o nic nepřipravili,“ řekl HN výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Arajmu deníku sdělila, že to bylo dokončení obchodu z ledna 2017, kdy podepsala se Sekyrovou skupinou smlouvu o smlouvě budoucí na jiný, o trochu větší pozemek. „V ní byla zafixována cena, která byla vyšší než tehdejší cenová mapa,“ uvedla. Podle ní ale původní pozemek nebyl včas připraven, takže následně změnili smlouvu na jiný pozemek ve stejné lokalitě.

Výsledná cena je podle Arajmu následek ujednání v původní smlouvě. „Prodávající nemusel hradit smluvní sankce a náhradu škody a zůstal mu ve vlastnictví větší pozemek,“ dodala. Důvodem, že čekala skoro osm let, byly podle ní smluvní termíny pro prodávajícího k přípravě pozemku v souladu s podmínkami smlouvy. Podle deníku ale v kupní smlouvě, založené v katastru nemovitostí, není o žádné předchozí smlouvě z ledna 2017 zmínka.

Hospodářské noviny podotýkají, že podle katastru se nový pozemek jeví jako výrazně lepší než ten původní. „Zatímco ten, který měla Arajmu podle svých slov vyhlédnutý, se nachází zhruba padesát metrů od deponie stavebního odpadu, nový je na okraji zástavby s výhledem na golfové hřiště,“ píšou HN.

Arajmu si nyní pozemek cení na pětinásobek, letos v srpnu ho nabídla k prodeji na portálu Sreality, chce za něj 34 milionů korun. Za prodejem jsou údajně rodinné důvody, které nastaly v polovině roku. Proto nabídli pozemek na realitním portálu včetně hotového projektu domu, který si na něm chtěli s manželem postavit.

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nájmy mírně rostou, v řádu jednotek procent. Ale vlastně se bojím nájemníkům zvedal nájmy. Chci, aby u mě zůstali, protože nejlepším nájemníkem je dlouhodobý nájemce, říká Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní 200 bytů a pronajímá je. A má velké zkušenosti s tím, jak tuzemský, zejména pražský trh s nájemním bydlením funguje.

Podle něj nemá smysl „napálit“ nájemníkovi nájem, protože potom by takový člověk jenom hledal na trhu levnější variantu a z bytu odešel.

Výše nájemného v Praze je údajně o 20 až 30 procent nižší, než uvádějí veřejné statistiky. Vchází i z údajů správcovských firem, které mají o situaci nejlepší přehled. Údaje ministerstva financí prý neodrážejí realitu. Což se propisuje do rozhodování státu například z pohledu příspěvků na bydlení.

„Cenové mapy jsou tvořeny s nabídkových cen na internetu. To však odráží pouze dvacet procent trhu, protože většina nájemních vztahů vzniká mimo realitní kanceláře,“ říká Pácal.

Aktuálně je nečastější, že majitelé uzavírají nájemní smlouvy na jeden nebo dva roky. „Osmdesát procent nájemních smluv je jednoletých nebo dvouletých.“ Podle Pácala to ovšem není dáno tlakem pronajímatelů, ale také zájmem nájemníků. Ti prý nemají o delší smlouvy zájem. Ovšem chtějí možnost obnovování či prodlužování vztahu.

Jiří Pácal,ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Nájmy v Praze rostou, ale není to takové drama, říká majitel bytů Pácal

Reality

Nájemní bydlení je nejlepší shánět přes osobní kontakty, míní Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní dvě stě bytů a pronajímá je. Nejlepší je podle něj dlouhodobý nájemce. Ale také vysokoškolští studenti jsou dobří. Když spolubydlí, pokryjí nájem i za větší byt.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Pokud u mě někdo dva roky bydlí a jsme spokojení, strašně rád mu dám třeba pětiletý kontrakt.“ Je to mírná nevýhoda pro majitele bytu, protože pronajímatel nemůže takovou smlouvu bezdůvodně ukončit, zatímco nájemník ano. Podle Pácala se v menších bytech nájemníci více „točí“, zatímco ve větších bytech pro rodiny s dětmi dá pronajímatel rád i dlouhodobější smlouvu.

Nájmy na dobu neurčitou se nyní prakticky nevyužívají. „Je velká chyba občanského zákoníku, že takováto smlouva v podstatě nejde ukončit,“ tvrdí Pácal. Řešením by podle něj bylo, kdyby bylo zákonem umožněno definovat si důvody, díky kterým by bylo možné takový nájem ukončit.

Jíří Pácal byl hostem nejnovější epizody podcastu Realitní Club. Audio se spouští v úvodu tohoto článku. Dostupné je i v kanále Newstram Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech. 

Bourbon street

New Orleans: město, kde jazz potkává historii a moučkový cukr

Enjoy

New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Bytová politika za 162 milionů. V Jablonci nad Nisou přestaví nevyužitou dětskou nemocnici

Jablonecká radnice rozhodla o přestavbě nemocnice na byty
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Jablonec nad Nisou plánuje přestavět léta nevyužívanou budovu dětské nemocnice v ulici Petra Bezruče na byty, které městu chybí. V architektonické soutěži na konverzi budovy zvítězil návrh spolupracujících týmů architektů z atelieru gram a büro hacke.

Přestavba dětské nemocnice přijde podle odhadů na 162 milionů korun, dům nabídne 23 dostupných nájemních bytů a zázemí pro terénní sociální služby, hotovo by mělo být v květnu 2026. Uvedla to mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Do soutěže se přihlásilo 13 ateliérů a studií. "Návrhy přinesly spoustu podnětných myšlenek a vhledů do dané lokality," doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Vítězný návrh porotu zaujal zdařilou urbanistickou koncepcí, ocenila také citlivou práci s klíčovými prvky místa, jako je uliční fasáda bývalé nemocnice a její vnitřní struktura, vzrostlé stromy nebo parkový charakter krajiny. Porota ocenila i kvalitní dispoziční řešení a zajímavě řešené parkování v novostavbě v polozapuštěném suterénu.

Projekt Domoplanu v Bratislavské ulici v Brně

V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Reality

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Budova v ulici Petra Bezruče dokončená v roce 1931 je od roku 1998 prázdná a chátrá. Postavena byla na ploše zhruba 720 metrů čtverečních jako zdravotnické zřízení, má tři podlaží s podkrovím. Od roku 2005 se město budovu pokoušelo opakovaně prodat k přestavbě na dům pro seniory, dům s pečovatelskou službou, hospic nebo bytový dům. Z prodeje nakonec vždy sešlo. Objekt podle Fričové příležitostně využívají ke cvičením složky integrovaného záchranného systému.

Podobný záměr přestavět nemocnici na sociální byty mělo vedení města už před 14 lety, tehdy z něj ale sešlo. Teď by tam měly vzniknout byty o velikostech od 23 do 75 metrů čtverečních včetně jednoho stání pro auto ke každému bytu. Typologický mix bytů byl zvolen tak, aby tam byl prostor pro mladé rodiny s dětmi, podporované profese, ale i seniory či lidi s postižením, řekla Dita Procházková z kanceláře architektury města. Dalších 20 bytů a odpovídající počet parkovacích míst by měla mít novostavba v sousedství.

