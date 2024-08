Kunovský jede, Sekyra stojí. Spory na žižkovském nákladovém nádraží brzdí velký projekt

Dušan Kunovský, největší český developer, v červenci oznámil dokončení první etapy obřího bytového komplexu na pozemcích bývalého nákladového nádraží Žižkov. V první fázi dává na trh 389 bytů. Zároveň rozjel výstavbu druhé etapy, na pozemku už stojí a pracují jeřáby. Má v plánu i třetí etapu.

Reklama

Luděk Sekyra (na úvodním snímku), který chce kousek vedle - na stejném brownfieldu o rozloze 33 hektarů - také stavět, má ale stopku. Zasekl se na sporech bývalých nájemců či majitelů objektů, které tam desítky let stojí. Většinou skladů.

Pozemky patří Českým drahám. Potíž je v tom, že na těchto pozemcích v minulosti vznikly budovy soukromých firem. A s novým občanským zákoníkem nemůže být pozemek a budova na něm stojící v různém vlastnictví. Vlastník pozemku, v tomto případě České dráhy, jsou i vlastníkem objektu, praví nová zákonná úprava. Jenže, protože to takto dříve nebylo, vznikly spory.

Několik firem, které na bývalém nákladovém nádraží provozují své živnosti, se „cuklo“. Nyní vedou s Českými drahami soudní spory o tom, zda mají své budovy zbourat nebo zda za to, že místo opustí, mají dostat kompenzaci. Jsou to spory, které brzdí rozvojové plány Luďka Sekyry na tomto místě.

Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let Reality Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat. nst Přečíst článek

Reklama

Majitele několika objektů, které mají padnout, zastupuje právní kancelář Těmín. Ta již několik let vede tuhý právní boj o kompenzace pro vlastníky nemovitostí, ale také o samotnou možnost firmy „vyvlastnit“. Celá situace se dostala přes několik žalob od městského soudu až k Nejvyššímu soudu. Žádné definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Mezitím probíhají zákulisní vyjednávání o mimosoudním vyrovnání. V první řadě jde o peníze.

„Klienti mají k dispozici znalecké posudky na cenu svých staveb, kdy byly znalci zjištěny částky přesahující 6 milionů korun. Bohužel ČD tento fakt ignorují a jimi nabízená „náhrada“ nedosahuje částky, kterou by klienti považovali za přijatelnou,“ píše ve svém rozkladu právní kancelář.

Právníci zkoušejí i druhou cestu, a sice sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. „Klienti s ohledem na průběh všech řízení o zřízení věcného břemene podali u soudu další žalobu, tentokrát na přikázání pozemků pod stavbami do vlastnictví klientů, aby tak došlo ke sjednocení vlastnického práva k pozemku a ke stavbě.“

Přestože obstrukce majitelů starých budov zdržují plány společnosti Sekyra Group na výstavbu nového velkého projektu, firma je v klidu. „Probíhající diskuse ani spory s vlastníky staveb na pozemcích ve vlastnictví Českých drah nebudeme nijak komentovat. Protože je jimi dotčena pouze malá část území, na harmonogram celého projektu toto nebude mít žádný vliv. Obdobnou situaci jsme řešili i v případě projektu Smíchov City a ani tam jsme harmonogram posunovat nemuseli,“ uvedl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Ani České dráhy, majitel pozemků, nechce situaci, kdy několik soukromých osob brzdí stavební záměry Luďka Sekyry, více rozebírat. „V současnosti probíhají některá soudní řízení. Probíhající jednání ani soudní řízení naše společnost standardně nekomentuje. V obecné rovině však můžeme konstatovat, že v řadě soudních řízení dochází k mimosoudním dohodám s vlastníky dočasných staveb umístěných na pozemcích naší společnosti,“ uvedl Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Sekyra chce na nákladovém nádraží Žižkov vybudovat aglomeraci o celkové rozloze 300 tisíc metrů čtverečních. Jak firma uvádí, v jižní části území vybuduje „moderní multifunkční čtvrť s kancelářskými, obchodními a rezidenčními objekty.“ Dominantou celé čtvrti bude nově koncipovaný městský bulvár.

Luděk Sekyra: Pro nás je nejdůležitější veřejný prostor. Nepatří nikomu, ale zároveň všem Leaders Jen v málokteré činnosti se tak propojuje trvalost a odkaz jako v developmentu. Čeští developeři jsou si toho dobře vědomí a po éře výstavby malých projektů se pouští do budování celých obřích čtvrtí. Tím mění tvář třeba i tisíciletého města, jakým je Praha. Luděk Sekyra v současnosti staví vůbec největší novou čtvrť nedaleko od historického centra české metropole. Celkové investice do Smíchov City přesáhnout 40 miliard korun. Jak přemýšlí nad takovým zásahem? „Já jsem vždycky měl rád architekturu a filozofii. A development oba tyto směry v sobě spojuje. Bavilo mě, že vytvářím něco hmotného, něco, co je vidět,“ říká developer Luděk Sekyra v rozhovoru pro magazín newstream CLUB. Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek

Nový Žižkov. Zanedbaná Olšanská má našlápnuto stát se moderní městskou třídou Enjoy Poněkud neutěšeně vzhlížející žižkovská lokalita má nakročeno k proměně. Olšanská ulice, významná dopravní tepna a městská třída, se promění podle konceptu architektonického studia UNIT. pej Přečíst článek