Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let

Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat.

Reklama

Kromě toho bude tato část projektu zahrnovat další tři administrativní objekty a hotel. Na tuto etapu naváže výstavba dalšího rezidenčního segmentu, třetí fáze projektu, která propojí Smíchov City Jih a Sever.

Developerem Smíchov City je společnost Sekyra Group. Soukromé investice do projektu budou činit 35 miliard korun. Tuto částku navýší téměř 15 miliard z veřejných zdrojů investovaných do souvisejících infrastrukturálních staveb, které budou zahrnovat modernizaci železniční stanice a výstavbu dopravního terminálu včetně velkokapacitního parkovacího domu. Plánovaná je též realizace spádové základní školy. Celková suma tak dosáhne 50 miliard korun.

Fotogalerie: Prohlédněte si Smíchov City Jih

Reklama

„Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby vzniku Vinohrad na konci 19. století. Po úspěšném dokončení první, rezidenční fáze se naše pozornost přesouvá do okolí smíchovského železničního terminálu, kde vznikne nejrozsáhlejší ze čtyř etap projektu. Startuje výstavba Smíchov City Jih, jejíž dominantou se stane centrála České spořitelny, na kterou naváže soubor administrativních budov. Symbolickým vyústěním téměř kilometrové pěší třídy Madeleine Albrightové bude nový dopravní terminál, včetně hotelu, revitalizované železniční stanice a parkovacího domu pro veřejnost. Celková investice do této fáze projektu dosáhne 30 miliard korun,“ říká Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.

FOTOGALERIE: Takto se promění Smíchovské nádraží

Nový kampus České spořitelny

Projekt Smíchov City tvoří dvě části, a to Sever s převažující bytovou funkcí a Jih, představující moderní komerční distrikt. Dominantou jižní části projektu bude nový kampus České spořitelny, tvořený čtyřmi budovami o ploše 75 tisíc metrů čtverečních. Mezi nimi povede kilometr dlouhý bulvár spojující Smíchovské nádraží a autobusové nádraží Na Knížecí.

„Cílem Spořitelny vždy bylo stát se součástí komunity a podporovat její finanční zdraví a prosperitu. Proto mám velkou radost, že nový kampus stavíme na Smíchově, ve středu města a komunity,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, a dodává: „Chceme být dobrým sousedem a kampus maximálně otevřít obyvatelům Smíchova jako přátelské místo setkávání, které 365 dnů v roce nabízí kulturní program.“

FOTOGALERIE: Prohlédněte si nový kampus České spořitelny

Celým kampusem bude procházet veřejná pasáž spojená s hlavním bulvárem, kde budou moci obyvatelé využít řadu obchodů, kaváren a také veřejnosti volně přístupnou velkou zaměstnaneckou restauraci. Přímo z pasáže bude vstup do multifunkčního auditoria s kapacitou 380 návštěvníků, které bude s veřejným prostranstvím před kampusem propojitelné jako přirozené kulturní centrum. Auditorium doplní takzvané Španělské schody, tedy venkovní tribuna s vlastním pódiem a kapacitou 150 diváků sloužící zároveň jako propojení dvou budov kampusu. Důležitou částí kampusu bude multimediální Centrum finančního vzdělávání nejen pro žáky a studenty základních a středních škol, ale také pro seniory.

Luděk Sekyra: Pro nás je nejdůležitější veřejný prostor. Nepatří nikomu, ale zároveň všem Leaders Jen v málokteré činnosti se tak propojuje trvalost a odkaz jako v developmentu. Čeští developeři jsou si toho dobře vědomí a po éře výstavby malých projektů se pouští do budování celých obřích čtvrtí. Tím mění tvář třeba i tisíciletého města, jakým je Praha. Luděk Sekyra v současnosti staví vůbec největší novou čtvrť nedaleko od historického centra české metropole. Celkové investice do Smíchov City přesáhnout 40 miliard korun. Jak přemýšlí nad takovým zásahem? „Já jsem vždycky měl rád architekturu a filozofii. A development oba tyto směry v sobě spojuje. Bavilo mě, že vytvářím něco hmotného, něco, co je vidět,“ říká developer Luděk Sekyra v rozhovoru pro magazín newstream CLUB. Dalibor Martínek, Petra Jansová Přečíst článek

Sport i kultura

„Ve spolupráci s představiteli občanské a kulturní sféry chceme kampus 365 dnů v roce naplňovat programem. Budeme investovat do profesionální dramaturgie – výstav, koncertů, filmových i divadelních představení, workshopů, dětských dnů a sportovních akcí, které zajistí, že kampus nebude mrtvou administrativní zónou, ale živým komunitním centrem,“ říká Salomon o plánech kampusu, který bude uhlíkově neutrální.

Kampus navrhlo renomované rakouské architektonické studio Baumschlager Eberle Architekten spolu s kanceláří Pavel Hnilička Architects+Planners. O vítězi rozhodla architektonická soutěž za účasti 166 architektonických kanceláří. Interiéry navrhlo nizozemské architektonické studio HofmanDujardin.

Tomáš Salomon: Pokles sazeb se nemusí propsat jedna k jedné do ceny hypoték Money Šéfuje největší české bance již osm let. Tomáš Salomon je také spolu s několika podnikateli iniciátorem projektu Druhá ekonomická transformace. Česko už nemůže být montovnou, růst musí založit na větší přidané hodnotě, říká. Jak toho dosáhnout? Česká spořitelna investuje do programu finančního vzdělávání dětí, má ambici dosáhnout na všechny školáky. V letošním roce čeká pokles úrokových sazeb hypoték, zároveň jeho firma dál masivně investuje do nájemního bydlení. „Máme rozestavěno sedm set bytů a do dvou let budeme na tisícovce,“ říká šéf České spořitelny. Ta za letošní první čtvrtletí dosáhla zisk 5,7 miliardy korun, meziročně o 73 procenta víc.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

Kampus bude jako generální dodavatel stavět konsorcium vedené společností Strabag. „Jde o projekt, kde je kladen mimořádný důraz na udržitelný přístup k výstavbě. Budovy budou vytápěny a chlazeny prostřednictvím aktivního betonového jádra napojeného na geotermální vrty, kterých zde vybudujeme téměř 40 kilometrů. Při stavbě budeme používat také beton se sníženou uhlíkovou stopou,“ uvedl Martin Bašár, člen představenstva Strabagu.

Součástí Smíchov City Jih budou ještě další tři kancelářské budovy. Počítá se též s výstavbou hotelu s Smíchov Marketem, který by měl v budoucnu nabízet možnost nákupu čerstvých potravin. O víkendech by zde měly být i farmářské trhy.

Na základě návrhu Sekyra Group byly ulice v projektu Smíchov City pojmenovány po významných ženách 20. století. Více zde

Některé práce finišují

Současně s pracemi na jižní etapě probíhá příprava pokračování výstavby severní části. Tato třetí fáze výstavby by měla započít na přelomu letošního a příštího roku a sestává ze tří rezidenčních bloků SM7, SM8 a SM10. Bloky se budou rozkládat mezi ulicí Nádražní, třídou Madeleine Albrightové a ulicí Vackové a navážou tak na první etapu, v rámci níž už byla dokončena kancelářská budova Na Knížecí office a rezidenční blok SM2. Druhý rezidenční blok SM3 z první etapy by měl být hotov letos na podzim.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si rezidenční bloky SM7, SM8 a SM10

Každý z bloků ve třetí etapě je, obdobně jako v té první, rozčleněn na sekce, které evokují tradiční činžovní domy. Těch je celkem 31 a vznikne v nich okolo 800 bytů, ve kterých by v budoucnu mohlo žít více než dva tisíce lidí. Stejně jako v první etapě budou mít bloky funkční parter s řadou obchodních jednotek. Parkování je zajištěno v podzemních garážích, které jsou situovány pouze pod domy, a nezvětšují tak zastavěnou plochu. Každý z nových městských bloků bude disponovat ozeleněným vnitroblokem.

Čtvrtá, závěrečná etapa Smíchov City bude přiléhat k Radlické ulici. V těchto místech vznikne veřejný prostor, jehož součástí bude mimo jiné budova Radlické kulturní sportovny, kterou se společnost Sekyra Group zavázala zachovat. Jako odkaz na tradici místa se tato budova stane středobodem budoucího náměstí.