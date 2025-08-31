Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí

Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí

Americká burza cenných papírů
ČTK/AP
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.

Uplynulý týden byl plný zajímavých událostí. Především své výsledky reportovala velmi důležitá americká technologická společnost Nvidia. Stranou nezůstaly ani informace ohledně ekonomiky. Zveřejněn byl totiž významný ukazatel vývoje cen v americkém hospodářství – PCE index a HDP. Index S&P 500 se zatím drží v růstu a opět se dostal k „magické“ hranici 6 500 bodů.

Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, získal by možnost ovládnout většinu v Radě guvernérů Fed a zároveň rozšířit svůj vliv i na regionální pobočky.

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa

Cooková vrací úder. Členka rady Fedu zažalovala Trumpa

Leaders

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa, aby se tak pokusila čelit snaze republikánského prezidenta odvolat ji z funkce. Informují o tom světové tiskové agentury, jež upozorňují, že tak zřejmě začíná bezprecedentní právní bitva, která může výrazně změnit podobu tradiční politické nezávislosti Fedu.

ČTK

Přečíst článek

Pro trhy je to citlivý signál – ohrožení nezávislosti centrální banky by se mohlo rychle promítnout do růstu výnosů dluhopisů i vyšší volatility. To by mohlo být skutečně kruciální, pokud by nejdůležitější centrální banka světa měla začít diktovat sazby podle Trumpovy politiky. Můžeme případně nejdříve očekávat prudký růst cen aktiv, jako je zlato, a následně finanční krizi.

Trump mezitím rozdává cla po celém světě. Indie dostala ránu v podobě 50procentního tarifu na vybrané zboží, dvojnásobku dosavadní sazby, jako trest za nákupy ruské ropy. Zatím se zdá, že Trump si navíc připravuje půdu pro větší zásah proti Ruské federaci, která nechce přistoupit na příměří či mír na Ukrajině.

Indické exportéry drtí nová americká cla

Money

Dnes začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Agentury to označují jako trest za pokračující nákup ruské ropy. Indická vláda už na počátku srpna označila postup Spojených států za nespravedlivý a nerozumný.

ČTK

Přečíst článek

Americké HDP dopadlo nad odhady – ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla na kvartální úrovni o 3,3 % meziročně, zatímco očekávání činilo pouze 3,2 %. Zklamáním byl naopak více sledovaný ukazatel inflace, PCE index (0,3 % růst na jádrové úrovni), který potvrdil to, čeho se investoři obávají – faktickou mírnější stagflaci amerického hospodářství. Když to vezmeme obecně, důkazy pro to existují, postupně se totiž snižuje tvorba pracovních míst v ekonomice, růst HDP kvůli clům je slabší a inflace zůstává stále vzdálená od dvouprocentního cíle centrální banky.

Výsledky Nvidia s otazníky

Přední technologická společnost Nvidia svými čísly uzavřela období zveřejňování hospodářských výsledků. Ve druhém čtvrtletí letošního roku společnost překonala očekávání trhu, když dosáhla rekordních tržeb 46,7 miliardy dolarů (+56 % meziročně) a zisku na akcii 1,05 USD, což bylo mírně nad konsensem analytiků. Firma zároveň představila velmi silný výhled na třetí čtvrtletí s tržbami kolem 54 miliard dolarů. Přesto se objevují otazníky. A to prodej v segmentu datacenter, které bohužel zaostaly za odhady, a přetrvávající nejistota kolem exportních omezení do Číny. To z mého pohledu zůstává asi největším rizikem u titulu, kdy je patrné, že Čína chce tlačit na to, aby domácí firmy získávaly za každou cenu podíl na úkor americké firmy.

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang

Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

ČTK

Přečíst článek

Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Na trzích došlo v uplynulém týdnu ke korekci, na vině byla zejména výrazná „překoupenost“ z předchozích týdnů. Po růstu o desítky procent od dubna na technologických akciích došlo k výprodejům u známých titulů, jako jsou Palantir či Nvidia. Určitý vliv mohlo mít i nižší očekávání poklesu sazeb v září, které mírně kleslo. Nicméně pravděpodobnost se stále drží nad úrovní 80 procent. Výsledkem je, že index S&P 500 se vrátil blíže k 6 350 bodům.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Americký dolar

Týden tradera: Inflace v USA „vystrkuje růžky“

Trhy

V týdnu nás čekala důležitá data o americké inflaci, která ukázala to, co si všichni myslíme. Rozhodně neklesá, naopak „vystrkuje růžky“ a můžeme klidně čekat, že v příštím roce výrazněji vzroste. Na druhou stranu se trhy obávaly, že to dopadne kvůli clům už teď hůř, a teď vidí na příštím zasedání Fedu pokles sazeb až o 50 bps. Akciové trhy tak drží růstovou vlnu a S&P 500 se přiblížil 6 500 bodům. Od začátku roku si tak připisuje téměř 10 procentní zisk, a to i přes pokles v dubnu. To je velmi solidní výsledek.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Související

Americká banka Goldman Sachs

Týden tradera: Hvězda jménem Goldman Sachs. Banka ve čtvrtletí dosáhla výjimečných výsledků

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Wall Street

Týden tradera: Trhy sílí. Investoři už zřejmě zapomněli na krizi kolem cel

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Týden tradera: Po hororovém dubnu se trhy uklidňují. Pomáhají spekulace o jednání mezi USA a Čínou

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Další fáze Trumpovy kulturní války: vydal stopku zahraničním architektům

Bílý dům
ČTK
Petra Nehasilová
Kryštof Míšek

Donald Trump tentokrát přepisuje pravidla, podle nichž Spojené státy více než půl století stavěly vládní budovy. A uzavírá tak cestu zahraničním architektonickým studiím.

Novým výkonným příkazem „Rebeautifying Federal Architecture“ (Znovu zkrášlit federální architekturu) americký prezident Donald Trump nařizuje, aby se klasická a tradiční architektura stala oficiálním stylem pro federální stavby. Upozornil na to server Bloomberg.

V praxi to znamená, že ve Washingtonu se neoklasicismus stane standardem a federální agentury jinde v zemi budou muset při soutěžích aktivně vyhledávat architekty se zkušenostmi v tradičních stylech. Brutalistický či dekonstruktivistický styl nezmizí úplně, ale takové stavby budou v budoucnu potřebovat „razítko“ od Bílého domu, konkrétně od asistenta prezidenta pro domácí politiku.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zabitá pestrost

Trump tak přepisuje dosud platné principy, které otevíraly příležitosti soutěžit širokému spektru ateliérů a přinášely do americké architektury pluralitu stylů – od modernismu přes regionalismus až po minimalistické soudobé pojetí. Trumpův příkaz však tuto pestrost zcela zabil.

Nejde ale jen o estetiku. Nový výnos má i ekonomické důsledky. Federální zakázky v řádu stovek milionů dolarů totiž zamíří k úzkému okruhu menších kanceláří, které se specializují právě na neoklasicistní a historizující architekturu. Pro velká mezinárodní studia, reprezentující hlavně modernistický nebo high-tech přístup, to znamená omezení příležitostí. Ne-li doslova stopku.

Architekt Václav Aulický

Václav Aulický: Československé stavební firmy se nemohly rovnat těm ze Západu

Leaders

Václav Aulický patří k nepřehlédnutelným postavám české architektury. A jako takový se snažil vytvářet stavby, které přetrvají věky. Jeho nejznámější budova, sídlo Transgasu na pražských Vinohradech, šla k zemi před pár lety, aby na jejím místě mohla vzniknout budova velmi podobná. Jeho další legendou je Žižkovský vysílač, který bývá označován za jednu z nejošklivějších budov nikoli Prahy, ale světa. „V Praze mi mrakodrapy nechybí,“ říká čerstvý osmdesátník Aulický.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Změna má ale především silný symbolický rozměr. Klasická architektura – sloupy, tympanony, mramorové fasády – odkazuje na tradici antického Řecka a Říma, tedy kolébku demokracie a republikánských hodnot. Podle zastánců tím budovy vysílají občanům srozumitelný a nadčasový signál: stát je stabilní, důstojný a pevně zakotvený.

Opačně to vnímají architekti, kteří posledních padesát let rozvíjeli americkou veřejnou architekturu v modernistickém duchu. Brutalismus se stal symbolem mnoha federálních soudních a úředních budov 60. a 70. let. Jako například soudní budova v Bostonu nebo FBI Headquarters v centru Washingtonu. Veřejnost je ale vnímá jako těžkopádné, odtažité a nelidské. Trumpova administrativa toho využívá a oficiálně je řadí mezi „nevhodné“ styly, které musí procházet politickým schválením.

Trumpův příkaz rezonuje i v odborné veřejnosti. Má své zastánce, podle nichž jsou modernistické stavby elitářské. Kritici varují, že jde o politizaci architektury. Podle nich bude federální design svázán ideologií a přestane reagovat na současné potřeby, technologie či regionální specifika.

Rekonstrukce prvorepublikové vily v Záběhlicích.

Čeští architekti rekonstruovat umí. Experti pochválili přeměnu prvorepublikové vily v Praze

Reality

Výzvou rekonstrukce prvorepublikové vily bylo nejenom rozšíření obytné plochy. Architektky se rovněž musely popasovat s požadavkem o silnější propojení domu se zahradou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Leaders

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Dům u vodopádu „Fallingwater“ - jeho autorem je proslulý americký architekt Frank Lloyd Wright.

Fascinující domy architekta Wrighta. Podívejte se, jak zní symfonie mezi člověkem a přírodou

Enjoy

Věra Tůmová

Přečíst článek
V Americe roste nabídka nemovistostí. Ceny rostou

Američanům se vzdaluje sen o vlastních domech. Zvládne Donald Trump splnit svůj klíčový slib?

Reality

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Colt CZ kupuje od Pražáka firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie

Synthesia
ČTK
ČTK
Kryštof Míšek

Celková cena transakce bude činit 22 miliard korun. Kaprain se tak po dokončení stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Celková cena transakce bude činit 22 miliard korun, uvedla dnes zbrojovka v tiskové zprávě. Colt CZ zároveň oznámil, že se dohodl na koupi energetické divize Synthesie za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.

Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ. Právní služby při této transakci poskytl skupině Kaprain tým advokátní kanceláře Tenacta.

Surovina pro munici

Synthesia je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.

Akvizice SNC zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit skupiny o oblasti středně a velkorážové munice a zároveň posiluje naši pozici v naprosto klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.

Obchod učiní ze zbrojařské firmy podle analytika Radima Dohnala z Capitalinked.com komplexnějšího výrobce munice. Synthesia totiž vyrábí klíčovou složku pro střelný prach. Ten se přitom podle něj v EU nyní vyrábí výrazně méně než v době studené války a než vyrábí například Rusko či Čína. „Pro Colt je to velmi silné posílení postavení v rámci konkurence. A pro zájmy Evropy je to přesun výroby této klíčové položky do rukou zbrojaře,“ řekl Dohnal.

Pardubická chemička Synthesia je v současné době rozdělená do čtyř obchodních jednotek. Kromě firmy Synthesia Nitrocellulose je to energetická divize, podnik vyrábějící pigmenty a barviva a firma zabývající se organickou chemií, například výrobou vitaminu D2 nebo účinných látek pro herbicidy.

Divize energetiky chemičky Synthesia zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. „Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu,“ uvedla zbrojovka v tiskové zprávě.

Propojení miliardových majetků

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kótovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Kaprain je česká investiční skupina, kterou Karel Pražák založil v roce 2013. Soustředí se na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. V současnosti má přes 6000 zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun. Průmyslová divize skupiny Kaprain se soustředí především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.

V minulých dnech se Kaprain také stal většinovým vlastníkem fotbalových Pardubic, v klubu získal přibližně sedmdesátiprocentní podíl od většiny akcionářů klubu. Skupina vlastní také hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byla jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu.

Explosia Pardubice

Českým zbrojařům se daří. Explosia Pardubice měla loni rekordní čistý zisk

Zprávy z firem

Výrobce výbušnin a střeliva Explosia Pardubice vloni zvýšil zisk po zdanění na rekordních 442 milionů korun, dvojnásobek ve srovnání s rokem 2023. Tržby za prodej výrobků vzrostly o 30 procent na 1,822 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil z 276 milionů na 565 milionů korun. Finanční hospodářský výsledek skončil se ztrátou pět milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Stýblův dům

Podnikatel Pražák koupil Stýblův dům

Reality

Skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka koupila od developerské společnosti Sekyra Group Stýblův dům v Praze na Václavském náměstí. Kaprain získal nemovitost i se stavebním povolením na rekonstrukci. Serveru Seznam Zprávy nákup potvrdili mluvčí skupiny Kaprain Ondřej Pechar a výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Cenu transakce nekomentovali.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme