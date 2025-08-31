Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí
Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.
Uplynulý týden byl plný zajímavých událostí. Především své výsledky reportovala velmi důležitá americká technologická společnost Nvidia. Stranou nezůstaly ani informace ohledně ekonomiky. Zveřejněn byl totiž významný ukazatel vývoje cen v americkém hospodářství – PCE index a HDP. Index S&P 500 se zatím drží v růstu a opět se dostal k „magické“ hranici 6 500 bodů.
Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, získal by možnost ovládnout většinu v Radě guvernérů Fed a zároveň rozšířit svůj vliv i na regionální pobočky.
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa, aby se tak pokusila čelit snaze republikánského prezidenta odvolat ji z funkce. Informují o tom světové tiskové agentury, jež upozorňují, že tak zřejmě začíná bezprecedentní právní bitva, která může výrazně změnit podobu tradiční politické nezávislosti Fedu.
Cooková vrací úder. Členka rady Fedu zažalovala Trumpa
Pro trhy je to citlivý signál – ohrožení nezávislosti centrální banky by se mohlo rychle promítnout do růstu výnosů dluhopisů i vyšší volatility. To by mohlo být skutečně kruciální, pokud by nejdůležitější centrální banka světa měla začít diktovat sazby podle Trumpovy politiky. Můžeme případně nejdříve očekávat prudký růst cen aktiv, jako je zlato, a následně finanční krizi.
Trump mezitím rozdává cla po celém světě. Indie dostala ránu v podobě 50procentního tarifu na vybrané zboží, dvojnásobku dosavadní sazby, jako trest za nákupy ruské ropy. Zatím se zdá, že Trump si navíc připravuje půdu pro větší zásah proti Ruské federaci, která nechce přistoupit na příměří či mír na Ukrajině.
Dnes začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Agentury to označují jako trest za pokračující nákup ruské ropy. Indická vláda už na počátku srpna označila postup Spojených států za nespravedlivý a nerozumný.
Indické exportéry drtí nová americká cla
Americké HDP dopadlo nad odhady – ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla na kvartální úrovni o 3,3 % meziročně, zatímco očekávání činilo pouze 3,2 %. Zklamáním byl naopak více sledovaný ukazatel inflace, PCE index (0,3 % růst na jádrové úrovni), který potvrdil to, čeho se investoři obávají – faktickou mírnější stagflaci amerického hospodářství. Když to vezmeme obecně, důkazy pro to existují, postupně se totiž snižuje tvorba pracovních míst v ekonomice, růst HDP kvůli clům je slabší a inflace zůstává stále vzdálená od dvouprocentního cíle centrální banky.
Výsledky Nvidia s otazníky
Přední technologická společnost Nvidia svými čísly uzavřela období zveřejňování hospodářských výsledků. Ve druhém čtvrtletí letošního roku společnost překonala očekávání trhu, když dosáhla rekordních tržeb 46,7 miliardy dolarů (+56 % meziročně) a zisku na akcii 1,05 USD, což bylo mírně nad konsensem analytiků. Firma zároveň představila velmi silný výhled na třetí čtvrtletí s tržbami kolem 54 miliard dolarů. Přesto se objevují otazníky. A to prodej v segmentu datacenter, které bohužel zaostaly za odhady, a přetrvávající nejistota kolem exportních omezení do Číny. To z mého pohledu zůstává asi největším rizikem u titulu, kdy je patrné, že Čína chce tlačit na to, aby domácí firmy získávaly za každou cenu podíl na úkor americké firmy.
Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.
Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně
Na trzích došlo v uplynulém týdnu ke korekci, na vině byla zejména výrazná „překoupenost“ z předchozích týdnů. Po růstu o desítky procent od dubna na technologických akciích došlo k výprodejům u známých titulů, jako jsou Palantir či Nvidia. Určitý vliv mohlo mít i nižší očekávání poklesu sazeb v září, které mírně kleslo. Nicméně pravděpodobnost se stále drží nad úrovní 80 procent. Výsledkem je, že index S&P 500 se vrátil blíže k 6 350 bodům.
Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina
V týdnu nás čekala důležitá data o americké inflaci, která ukázala to, co si všichni myslíme. Rozhodně neklesá, naopak „vystrkuje růžky“ a můžeme klidně čekat, že v příštím roce výrazněji vzroste. Na druhou stranu se trhy obávaly, že to dopadne kvůli clům už teď hůř, a teď vidí na příštím zasedání Fedu pokles sazeb až o 50 bps. Akciové trhy tak drží růstovou vlnu a S&P 500 se přiblížil 6 500 bodům. Od začátku roku si tak připisuje téměř 10 procentní zisk, a to i přes pokles v dubnu. To je velmi solidní výsledek.
Týden tradera: Inflace v USA „vystrkuje růžky“
