Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.

Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley

Leaders

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

ČTK

Dlouhodobý zájem

Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.

Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.

Investiční fond Atris prudce roste. Do roku 2029 chce navýšit svůj majetek na deset miliard

Obchodní dům Máj
ČTK
ČTK
ČTK

Investiční společnost Atris, dříve známá jako Tesla, do jehož portfolia patří například pražský obchodní dům Máj, plánuje do přelomu let 2028 a 2029 navýšit svůj majetek z původních dvou na více než deset miliard korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Současnou investiční společnost v roce 2022 získali do svého vlastnictví stávající akcionáři Martin a Václav Klánovi.

„Od roku 2022 fond navýšil svá aktiva o více než 200 procent, a to zejména díky akvizicím prémiových realit, jako jsou Delta Ruzyně, Palác Bristol, Psychiatrická nemocnice v Písku nebo Máj Národní,“ řekla generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Atris Hana Seifertová.

Přízemí Máje je důležitou součástí. Denně zde prochází až 50 tisíc lidí. Pro veřejnost se Máj otevře 24. června. Eskalátory jsou na původním místě. „Památkáři nám povolili renovaci všech eskalátorů,“ říká Václav Klán. 23 fotografií v galerii

Majetek za miliardy

Společnost ještě pod názvem Tesla spravovala ve fondu majetek v hodnotě zhruba dvě miliardy korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Podle zákona musí fond držet minimálně deset procent prostředků jako likvidních, Atris podle tiskové zprávy udržuje likviditu ve výši 14 procent.

Nemovitostní podílový fond Realita, spravovaný společností Atris, koupil rozhodující podíl ve firmě vlastnící zrekonstruovaný obchodní dům Máj v centru Prahy letos v únoru. Obchodní dům Máj se zákazníkům otevřel v dubnu 1975. V letech 2023 a 2024 byla budova zásadně zrekonstruována. Veřejnosti se znovu otevřela loni 24. června.

Labská bouda

Horský kolos, který vydržel. Labská bouda se mění a přitahuje stále víc návštěvníků

Enjoy

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V extrémních horských podmínkách se osvědčila a dokázala, že má v Krkonoších své místo, řekla spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Mnohými kritizovaný železobetonový kolos ve tvaru klínu je podle ní neodmyslitelnou součástí Krkonoš, který si nachází své příznivce.

ČTK

V devíti patrech centrum nabízí obchody, restaurace, zábavní centra či střešní vyhlídkovou terasu. Největší nájemce v budově provozuje zábavní a zážitkové centrum. Ještě před otevřením vyvolali kontroverze dva několikametroví pohybující se motýli s trupem napodobujícím stíhačku spitfire od výtvarníka Davida Černého, kterými majitelé nechali osadit fasádu budovy.

Podle poslední analýzy realitně-poradenské společnosti Savills by hodnota investic do komerčních nemovitostí v České republice v letošním roce mohla činit téměř 95 miliard korun (3,9 miliardy eur). To by bylo o zhruba o 117 procent více než loni. V Praze jsou v současnosti v různých fázích prodeje komerční nemovitosti v hodnotě přes 60 miliard korun (2,5 miliardy eur), což je největší objem za posledních deset let. Jedná se především o kanceláře a administrativní prostory s maloobchodní plochou.

Kanceláře BlackRock v San Franciscu

Jako sto státních rozpočtů České republiky. Aktiva BlackRocku dosáhla rekordních hodnot

Trhy

ČTK

Bouračka bez papíru: řidiči mohou nehodu vyřešit mobilem za pár minut

Ilustrační foto
iStock
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Papírový euroformulář po menší nehodě může zůstat ležet v přihrádce. Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci Bouračka, která umožňuje sepsat záznam o dopravní nehodě přímo v mobilu. Elektronická verze má stejnou právní váhu jako papírový formulář a pojišťovnám dorazí během okamžiku.

Digitalizace dorazila i na české silnice. Nová aplikace Bouračka má nahradit klasický euroformulář, který si řidiči po menších nehodách předávají už desítky let. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) trvá vyplnění elektronické verze 18 minut. Díky automatickému načítání údajů z registrů a možnosti skenovat doklady se navíc výrazně snižuje riziko chyb.

„Bouračka umožňuje sepsat záznam o nehodě digitálně, bez nutnosti tužky a papíru. Díky rozpoznávání SPZ a automatickému načítání údajů z registrů je proces rychlejší a přehlednější,“ říká Vladimír Krejzar, ředitel úseku likvidace pojistných událostí ČKP.

Aplikace funguje přímo na adrese www.bouracka.cz a není nutné ji instalovat. Otevře se v běžném mobilním prohlížeči, případně si ji uživatelé mohou přidat na plochu telefonu jako ikonu.

Automobilová nehoda bez nutné účasti policie

Dopravní nehodu půjde řešit pomocí aplikace. Policisty ani neuvidíte

Zprávy z firem

Česká kancelář pojistitelů spouští webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj je alternativou papírového formuláře a řidičům umožní sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru.

lib

Pomoc ve stresu i jasný návod

Vyplňování formuláře po nehodě bývá pro řidiče stresující, zvlášť když si nejsou jistí, co přesně dělat. Bouračka proto obsahuje jednoduchého průvodce, který vysvětluje, kdy je potřeba volat policii a kdy lze situaci vyřešit bez ní. „Aplikace provádí uživatele celým procesem a umožňuje se vracet zpět, pokud potřebují něco opravit. Pomáhá i ve chvílích, kdy jsou lidé ve stresu,“ doplňuje Krejzar.

Pokud se účastníci nehody neshodnou na průběhu události, systém jasně doporučí přivolat policii.

Záznam putuje rovnou pojišťovnám

Po vyplnění formuláře dostanou oba účastníci nehody kopii záznamu e-mailem. Stejná data se zároveň odešlou do systému ČKP a příslušným pojišťovnám. „Pojišťovny tak mají informace o nehodě prakticky okamžitě. Díky tomu, že je Bouračka vyplněná elektronicky, jsou údaje přesné a kompletní, což může urychlit následné zpracování,“ vysvětluje Krejzar.

Záznam ale nenahrazuje samotné nahlášení škody. To musí řidič pojišťovně provést zvlášť. Bouračka slouží jako elektronický podklad, nikoli plnohodnotné hlášení pojistné události.

ilustrační foto

Pojištění elektromobilů letí vzhůru, průměrná cena přesáhla pět tisíc

Zprávy z firem

Povinné ručení pro elektromobily činilo v Česku na konci září v průměru 5070 korun, což bylo o osm procent více než před rokem. U vozů se spalovacími motory dosahovala průměrná cena ve stejném období 4 692 korun. Ještě výraznější rozdíly jsou u havarijního pojištění, které vyjde pro elektromobily v průměru na 17 823 korun, zatímco u vozů se spalovacím motorem na 9 227 korun. Vyplývá to z dat skupiny Klik.cz.

ČTK

Stejná právní váha jako papír

Elektronická verze záznamu má stejnou právní platnost jako papírový euroformulář. Umožňuje to od letošního července novela zákona o silničním provozu (§ 47), která říká, že společný záznam o nehodě, u níž není třeba volat policii, lze sepsat i elektronicky.

Podpis obou řidičů se provádí potvrzovacím kódem, který účastníci obdrží v SMS.

Rychleji, bezpečněji, bez zdržení provozu

Bouračka je určena pro méně závažné nehody – tedy bez zranění a s odhadovanou škodou do 200 tisíc korun. Takových případů se podle statistik stane v Česku zhruba 170 tisíc ročně.

„Nejde o to, že by policie měla méně práce, ale o to, aby se situace na místě řešila rychleji a bezpečněji. Dlouhé stání na krajnici totiž často vede k dalším kolizím,“ říká Petr Jedlička z ČKP.

Policie ČR projekt vítá právě kvůli tomu, že může snížit riziko tzv. sekundárních nehod – těch, které vznikají, když vozidla po drobném střetu dlouho stojí v provozu.

Ochrana dat a další kroky

Aplikace pracuje s osobními údaji v souladu s evropskou legislativou. Přístup k datům mají pouze účastníci nehody, pojišťovny, Policie ČR a hasiči. „Data jsou šifrována a chráněna podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů,“ ujišťuje Krejzar.

Pokud řidič nemá připojení k internetu, může stále použít klasický papírový formulář. Offline režim nebo samostatná mobilní aplikace zatím v plánu nejsou, i když ČKP možnost do budoucna nevylučuje.

Chcete byt, ale nemáte peníze? Pořiďte si investiční garáž

Na byt nemáte? Kupte garáž. Zhodnocuje se stejně rychle

Money

Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.

Lukáš Kovanda

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Věra Tůmová

Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky

Money

nst

