Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.
Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.
Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.
Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.
Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.
Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley
Dlouhodobý zájem
Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.
Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.
