Fascinující domy architekta Wrighta. Podívejte se, jak zní symfonie mezi člověkem a přírodou

Nadčasového dílo Franka Lloyd Wrighta je obdivované mnoha architekty i laiky z celého světa. Navrhl stovky neuvěřitelných staveb a více jak čtyři sta z nich stále stojí. Díky mnoha jeho nadšencům je možné některé z nich navštívit nebo v nich dokonce i přespat. Prohlédněte si některé z jeho architektonických skvostů.

Za svůj život navrhl přes jedenáct set projektů rozličných staveb po celém světě. Více jak pět set z těchto návrhů se nakonec opravdu postavilo, a to dokonce i poté, co v roce 1959 zemřel. Většina z těchto domů přitom dosud stojí. Řeč je o proslulém americkém architektovi Franku Lloyd Wrightovi, který zásadním způsobem ovlivnil světovou architekturu i generace architektů 20. století. Jeho dílo a styl, který založil, je označované jako organická architektura, popřípadě prérijní architektura, a je obdivované staviteli i laickými nadšenci z celého světa.

O neobyčejnosti a nadčasovosti jeho díla ostatně svědčí i fakt, že už osm budov, které navrhl a které byly postaveny na území USA, jsou zapsané i na Seznamu světového dědictví UNESCO. Současně nyní existuje díky mnoha nadšencům jeho díla také už minimálně 19 staveb, které Wrightovým obdivovatelům umožňují nejen prohlédnout si domy a jejich zahrady zvenčí, ale také nahlédnout do interiérů, a dokonce si je i pronajmout, uspořádat v nich svatbu či přespat v nich.

Deset nejzajímavějších vil od Franka Lloyda Wrighta, které si prohlédnete zvenku i zevnitř:

Ve fotogalerii najdete desítku těchto nejproslulejších Wrightových vil s možnostem vstupu nebo pronájmu:

Fallingwater, Mill Run, Pennsylvania

Taliesin, Spring Green, Wisconsin

Mäntylä House, Acme / Polymath Park, Pennsylvania

Robie House, Chicago, Illinois

Eppstein House, Galesburg, Michigan

Emil Bach House, Chicago, Illinois

Seth Peterson Cottage, Mirror Lake, Wisconsin

Cornwell House, Waimea, Hawaii

Palmer House, Ann Arbor, Michigan

Schwartz House, Two Rivers, Wisconsin

