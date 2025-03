Američanům se vzdaluje sen o vlastních domech. Zvládne Donald Trump splnit svůj klíčový slib?

Jedním z velkých předvolebních slibů Donalda Trumpa byl návrat dostupného bydlení pro obyčejné Američany. Je to základ amerického snu a vede k němu cesta dostatečné nabídky a nízkých hypoték. Toho druhého se přitom prezidentovi nejspíš nepodaří docílit během celého funkčního období. Úvěry na bydlení totiž v Americe mírně rostou, ačkoli sazby centrální banky stagnují.

Mít vlastní dům je základ amerického snu. Veškerá ideologie a legislativa nejsilnější ekonomiky světa je postavena na tom, že si rodina může dovolit bydlení ve svém. Od finanční krize v roce 2008 se přitom tento sen dostal do velkých potíží. Nejprve kvůli krizi, v posledních letech kvůli rostoucím úrokům hypoték.

V předvolebním klání si to uvědomovali oba kandidáti, kteří slibovali dostupné bydlení pro všechny. Jako vítěz by to měl zařídit Donald Trump. Nicméně pravděpodobnost, že se mu podaří dosáhnout výraznější změny v dostupnosti bydlení, je velmi nízká. A to zejména proto, že ceny amerických hypoték od loňska klesly velmi málo. A v uplynulém týdnu, kdy Fed ponechal hlavní úrokové sazby beze změn, dokonce mírně vzrostly.

„Průměrná sazba 30leté hypotéky nyní činí 6,67 procenta, což představuje mírný nárůst oproti minulému týdnu. Před rokem přitom průměrná sazba činila 6,87 procenta,“ uvádí Freddie Mac, vládou sponzorovaná společnost působící na hypotéčním trhu.

Podle jejího hlavního ekonoma Sama Khatera jde o dobrou zprávu pro případné zájemce o nákup nemovitostí i pro prodejce. „Třicetileté hypotéky se drží pod sedmiprocentní hranicí již devátý týden v řadě,“ prohlásil ekonom.

Na tahu je Fed

Jenomže pro Donalda Trumpa to až tak skvělá zpráva není. Jeho deklarovaným cílem totiž byly hypotéky na úrovni tří procent. Přičemž pro kontext je důležité doplnit, že na konci jeho prvního funkčního období byla průměrná sazba hypotéky 2,8 procenta.

Pravděpodobnost, že by se podařilo během nadcházejících necelých čtyř let dostat ke třem procentům, je podle ekonomů velmi nízká. A to přestože Fed velmi pravděpodobně půjde ještě se základními úroky mírně dolů z aktuálního pásma 4,25 až 4,5.

„Počítáme s tím, že Fed letos svou měnovou politiku mírně uvolní, to by mohlo hypotéky zlevnit,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom nemovitostního serveru Realtor.com Joel Berner.

Strašák inflace se opět probouzí

Jenomže opravdu situace neumožňuje, že by se jednalo o pokles výraznější. Důvodem je Trumpova politika, která zvyšuje pravděpodobnost inflace. Kvůli ní přitom Fed nijak nespěchá se snižováním sazeb a letos se očekávají již jen dvě možná snížení, celkově o půl procentního bodu.

Druhým důvodem jsou sazby dlouholetých amerických dluhopisů, které v posledních měsících atakovaly hranici 5 procent, aktuálně se například desetiletý dluhopis pohybuje na úrovni 4,3 procenta, tedy v pásmu dlouhodobých depozitních sazeb. Při nastavování úrokové sazby hypoték přitom právě tyto dva údaje hrají pro banku klíčovou roli.

Navzdory vysokým hypotékám navíc v USA rostou ceny nemovitostí, což je pro kupující další potíž. Průměrná cena domu roste podle dat Národní asociace nemovitostního trhu 20 měsíců v řadě a aktuálně činí 398 400 dolarů, tedy více než 9,2 milionu korun.

Kupci se vracejí na trh

Naopak pozitivem je rostoucí nabídka, připomínají členové realitní asociace. I tak ale podle jejich dat roste zájem především o takzvané secondhandové domy. Těch se v únoru prodalo 4,3 milionu, což bylo o 4,2 procenta více než v lednu. V meziročním vyjádření nicméně jde o pokles více než o procento.

Přesto hlavní ekonom Národní asociace nemovitostního trhu Lawrence Yun tvrdí, že se kupci pozvolna vracejí na trh. A to navzdory stagnaci hypoték, ale právě díky růstu nabídky.

