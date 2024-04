Václav Aulický: Československé stavební firmy se nemohly rovnat těm ze Západu

Václav Aulický patří k nepřehlédnutelným postavám české architektury. A jako takový se snažil vytvářet stavby, které přetrvají věky. Jeho nejznámější budova, sídlo Transgasu na pražských Vinohradech, šla k zemi před pár lety, aby na jejím místě mohla vzniknout budova velmi podobná. Jeho další legendou je Žižkovský vysílač, který bývá označován za jednu z nejošklivějších budov nikoli Prahy, ale světa. „V Praze mi mrakodrapy nechybí,“ říká čerstvý osmdesátník Aulický.

První domy jste začal navrhovat v 60. letech minulého století. Poslední vám zkolaudovali v roce 2019. Jak se během těch let změnila architektura?

Upřímně žádnou zásadní změnu nepozoruji. Nebo to tak spíš nevnímám. Architektura a vlastně i umění obecně nebylo jen špatné. Vznikaly i skvělé věci. Podívejte se na příklad na Ještěd, stavbu tisíciletí, nebo Divadlo Járy Cimrmana, Jiřího Suchého či Bolka Polívku, filmy Menzelovy a Chytilové, nebo knihy od Hrabala či Párala a mnoho dalších. Doba, kterou všichni považujeme za negativní, vytvářela sice mnoho tlaků, v architektuře třeba chyběly materiály a technologie byly zásadně pozadu, avšak i z toho jsme dokázali vytěžit kvalitu.

Byly tuzemské firmy na tak vysoké úrovni a konkurence schopné s těmi západními?

Nebyly. Ještě nějakou dobu po revoluci jsme se museli obracet na západní firmy, třeba v případě fasád nebo kancelářského nábytku. Zatímco radiotelefony zaplavily náš trh téměř hned po listopadu, stavební výroba se k úrovni Západu přibližovala ze začátku jen velmi pomalu.

Kdy začaly být tuzemské stavební firmy konkurenceschopné těm západním?

Dělo se to pozvolna. Jakési oživení nastalo někdy kolem roku 1995. Pamatuji se například na začátky Poldy Bareše (Leopold Bareš, zakladatel firmy Sipral – pozn. red.), který dnes dělá skvělé fasády a vyváží je do celého světa. Podobně prorazil ve světě i Jirka Kejval (podnikatel Jiří Kejval, spoluzakladatel firmy Techo – pozn. red.), další můj kamarád. Sipral je pro mě jednoznačně úspěšnou firmou, která konkuruje těm západním.

Kromě budovy Transgasu jste navrhl i Žižkovský vysílač. Jaké je to být autorem jedné z nejošklivějších budov světa?

Je to legrace. V této virtuální anketě pořádané serverem CNN se Žižkovský vysílač umístil na druhém místě, na čtvrtém Centre Pompidou v Paříži ikona high-tech architektury. Vlastně jsem „lepší“ než Renzo Piano a Richard Rogers. Teď už bez legrace. Nejenom z této ankety vyplývá, že většinová veřejnost zkrátka brutalistní budovy, nebo budovy ve stylu high-tech velmi obtížně přijímá. Jednak lidé negativně reagují na cokoliv nového a obzvlášť pak na něco, co je tak výrazné jako tyto domy. Navíc tento směr dostal postupem času negativní význam, že ačkoli od slova „le brut“ má být tato architektura „přírodní“, tak se brutalismus začal přirovnávat k něčemu brutálnímu, co nebere ohledy na své okolí.

Jak se stavělo za socialismu podle Václava Aulického? Co říká o návrhu dostavby Hlavního nádraží v Praze? A jak se Jan Kaplický podepsal na kosmické architektuře?

