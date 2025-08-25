Fotbalová liga miliardářů. Prvoligové Pardubice kupuje Karel Pražák
Chance liga, tedy nejvyšší česká fotbalová soutěž, nepřestává být přitažlivou pro české miliardáře. Většinový podíl v prvoligovém týmu FK Pardubice kupuje miliardář a šéf skupiny Kaprain Karel Pražák.
Pražák podle informací webu iSport kupuje většinový podíl v týmu. Zbylý podíl, který tvoří 30 procent, si nechává vlastník Vladimír Pitter. „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ cituje web iSport jednoho z členů představenstva fotbalových Pardubic Víta Zavřela.
Miliardář Pražák, devatenáctý nejbohatší Čech podle magazínu Forbes, který již vlastní i hokejový tým Sparty, se o vlastnictví některého z týmů české nejvyšší fotbalové soutěže ucházel už dříve. Zkoušel to v Olomouci a poptával se i v Plzni.
O vstup do fotbalových Pardubic se ucházela i americká investiční společnost Blue Crow Sports Group, která s týmem jednala do poslední chvíle. Ovšem i potřetí v Česku neuspěla, předtím se poptávala ještě v Olomouci a Hradci Králové.
Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.
David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové
Názory
Strnad do Plzně?
Pražák není v poslední době jediným miliardářem, který je spojován s vlastnictvím některého z prvoligových týmů. Před několika dny informoval web E15 o tom, že o vlastnictví fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň má zájem jeden z nejbohatších Čechů a majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad. Jednání jsou podle tří na sobě nezávislých zdrojů v pokročilé fázi. Pokud vše dopadne, mohla by být případná transakce jedním z největších fotbalových obchodů v Česku za poslední roky.
