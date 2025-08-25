Nový magazín právě vychází!

Fotbalová liga miliardářů. Prvoligové Pardubice kupuje Karel Pražák

Fotbalová liga miliardářů. Prvoligové Pardubice kupuje Karel Pražák

FK Pardubice
ČTK
nst
nst

Chance liga, tedy nejvyšší česká fotbalová soutěž, nepřestává být přitažlivou pro české miliardáře. Většinový podíl v prvoligovém týmu FK Pardubice kupuje miliardář a šéf skupiny Kaprain Karel Pražák.

Pražák podle informací webu iSport kupuje většinový podíl v týmu. Zbylý podíl, který tvoří 30 procent, si nechává vlastník Vladimír Pitter. „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ cituje web iSport jednoho z členů představenstva fotbalových Pardubic Víta Zavřela.

Miliardář Pražák, devatenáctý nejbohatší Čech podle magazínu Forbes, který již vlastní i hokejový tým Sparty, se o vlastnictví některého z týmů české nejvyšší fotbalové soutěže ucházel už dříve. Zkoušel to v Olomouci a poptával se i v Plzni. 

O vstup do fotbalových Pardubic se ucházela i americká investiční společnost Blue Crow Sports Group, která s týmem jednala do poslední chvíle. Ovšem i potřetí v Česku neuspěla, předtím se poptávala ještě v Olomouci a Hradci Králové.

Daniel Křetínský

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Názory

Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.

David Ondráčka

Přečíst článek

Strnad do Plzně?

Pražák není v poslední době jediným miliardářem, který je spojován s vlastnictvím některého z prvoligových týmů. Před několika dny informoval web E15 o tom, že o vlastnictví fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň má zájem jeden z nejbohatších Čechů a majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad. Jednání jsou podle tří na sobě nezávislých zdrojů v pokročilé fázi. Pokud vše dopadne, mohla by být případná transakce jedním z největších fotbalových obchodů v Česku za poslední roky.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Fotbal je víc než hokej. Tipsport čeká rekordní sázky

Fotbal je víc než hokej. Tipsport čeká rekordní sázky
ČTK
Dalibor Martínek
nst

Na domácí mistrovství světa v hokeji vsadili lidé u největší české sázkové kanceláře Tipsport celkem 1,703 miliardy korun. Byl to rekord mezi hokejovými šampionáty, vloni i předloni to bylo 1,4 miliardy korun. Ale v porovnání zájmu o sázky pořád vede fotbal. I když čísla jsou podobná. Žádný jiný sport, ani Olympiáda, se ve výši sázek s těmito dvěma sporty v Česku nemůže měřit.

„O Euro 2024 v Německu očekáváme podobný zájem jako o hokej. Na poslední Euro v roce 2021 jsme přijali sázky za 1,4 miliardy korun, náš nejoptimističtější odhad na právě začínající turnaj je ke dvěma miliardám,“ říká Václav Sochor z Tipsportu.

Roli v celkové částce vsazených peněz na současné mistrovství Evropy ve fotbale patrně ovlivní fakt, jak daleko Češi turnajem postoupí. Rozhodně nejsou braní za favority.

I olympijské hry lákají sázkaře, ale přece jen ne tolik. Řada sportovních disciplín na olympiádě, například judo či lukostřelba, není tak všeobecně známa a sledována jako fotbal, hokej nebo tenis, takže i letní olympiády většinou sázkově táhnou ty nejsázenější sporty. „Na olympiádu v Tokiu 2020/21 jsme v Tipsportu nabrali sázky za 542 milionů korun, na zimní hry v Pekingu za 568 milionů,“ říká Sochor.

Vysoká laťka z Kataru

Vůbec nejvíc peněz na jednu sportovní událost podle něj Tipsport nabral při mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 v Kataru, a to 1,88 miliardy korun. Letošní Euro by tuto hranici mohlo překonat.

Finančně zajímavé jsou v posledních letech pro sázkové kanceláře i sázky na politiku, konkrétně na české a slovenské prezidentské a parlamentní volby a na americké prezidentské volby. Na příští hlavu českého státu si lidé u Tipsportu loni vsadili celkem 350 milionů korun.

Zajímavé je, že i když je rok 2024 takzvaně supersportovní, hrálo se mistrovství světa v hokeji, hraje se mistrovství Evropy ve fotbale a bude Olympiáda, nemusí to být rekordní rok z hlediska výše celkově vsazených peněz. Lidé, kteří se sázkám věnují, mají podle sázkovek pořád přibližně stejně peněz. Těch sice přibývá, ale konstantním tempem, bez ohledu na tu kterou sportovní událost. Sázkaři peníze rozloží během roku. Když není mistrovství, prosázejí peníze například na domácí fotbalovou ligu. 

Sázkové kanceláře upozorňují, že objem vsazených peněz není jejich příjem. „Z celkové vsazené sumy sázkařům obvykle vyplatíme zpět na výhrách v průměru víc než 90 procent, některé zápasy pro nás skončí ziskověji, na jiné vyplácíme víc peněz, než jsme přijali,“ říká Sochor z Tipsportu.

Sektor sázek bude v letošním roce také postižen navýšením sektorové obratové daně z hazardu o jednu třetinu a zvýšením korporátní daně o 10 procent.

Sázející eurovolby příliš nevzrušovaly. České sázkovky přijaly sázky za 17 milionů

Money

Na evropské volby lidé u českých sázkových kancelářích vsadili 17 milionů korun, zájem o ně tak byl výrazně nižší než o jiné politické události včetně prezidentských voleb v USA nebo na Slovensku.

ČTK

Přečíst článek

Rekord. Sázky na mistrovství světa v hokeji přesáhly 2,9 miliardy korun

Rekord. Sázky na mistrovství světa v hokeji přesáhly 2,9 miliardy korun

Money

Sázky na letošní mistrovství světa v hokeji překonaly dosavadní maximum. Činily více než 2,9 miliardy korun a překonaly loňský rekord o téměř miliardu korun. Nejvíce sázeným zápasem bylo nedělní finále Česka se Švýcarskem, kdy se prosázelo přes 192 milionů korun. Zájem vystupňoval příjezd českých hvězd z NHL Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a Martina Nečase.

ČTK

Přečíst článek

Slavný šipkař Phil Taylor

Šipky: Hra o miliony, která přitahuje i velké investory

Money

Šipky, sport, který se může zdát jednoduchý a přístupný, je ve skutečnosti obrovským odvětvím s miliony fanoušků po celém světě a s finančními toky, které mohou konkurovat tradičním sportovním gigantům. Odměny pro hráče, sponzoři a mediální práva – to vše vytváří dynamický a lukrativní svět šipek, který přitahuje jak hráče, tak investory.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Související

MS v holeji 2023

Rekordní sázky na hokejové mistrovství přesáhly dvě miliardy. Bookmakeři skončili v plusu

Money

ČTK

Přečíst článek
Tipsport Malta Cup 2023, finálové utkání Sandhausen - WSG Tirol

Zimní pohár se nám vyplatí, přitáhne to lidi k fotbalu v mrtvé sezóně, říká Sochor z Tipsportu

Enjoy

tzv

Přečíst článek

Sportovní gigant Nike propouští, ceny jeho ikonických tenisek míří dolů

Gigant Nike propouští
Pixabay
dna,

Gigant v oblasti sportovního oblečení a obuvi Nike propustí více než 1600 zaměstnanců, tedy zhruba dvě procenta. Firma Nike snížila svoji roční prognózu tržeb, a tak se snaží ořezat náklady. Spotřebitelé stále šetří a to se odráží také na cenách. Maloobchodníci letos zlevnili dvakrát větší počet tenisek Nike než o dva roky dříve.

Kroky některých maloobchodníků ke snížení cen tenisek Nike mohou být předzvěstí problémů. „Je to společnost, která je mistrem v účtování prémiových cen masovému trhu,“ uvedl Brian Yacktman, prezident společnosti YCG Investments, která vlastní akcie Nike.

Nike překvapila koncem prosince investory snížením roční prognózy tržeb na rok 2024. Oznámila také, že v příštích třech letech bude muset snížit náklady o dvě miliardy dolarů, tedy přes 47 miliard korun, za pomoci opatření zahrnujících kromě propouštění i snížení dodávek některých produktů a zlepšení dodavatelského řetězce.

Finanční ředitel Nike Matthew Friend tehdy uvedl, že společnost se potýká s „vysoce propagačním trhem“, zejména ve svém online podnikání, a že zintenzivní plány na snížení nabídky klíčových franšíz uprostřed nejisté spotřebitelské poptávky.

Sotheby's prodává pár třicetiletých tenisek s logem Applu. Cena jde přes milion

Enjoy

Aukční síň Sotheby's prodává pár vzácných tenisek Apple za 50 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,1 milionu korun.

vku

Přečíst článek

Prodejny mají zůstat ušetřeny

Na konci loňského května měla firma téměř 84 tisíc zaměstnanců. Propouštění má začít okamžitě a jeho druhá fáze má být dokončena ještě v tomto čtvrtletí. Propouštění se nemá dotknout zaměstnanců na prodejnách a v distribučních centrech ani pracovníků v inovačním týmu.

Nike se potýká s větší konkurencí od dalších značek a společnost zasáhly i obavy zákazníků, zda je schopna dodávat inovativní výrobky. V posledních letech firmu také trápily nadměrné zásoby, kvůli kterým musela přistoupit k výrazným slevám zboží, což snížilo její zisky. V posledních několika měsících oznámila změny ve vedení v oblasti inovací, designu, marketingu a technologií.

Také konkurenční společnosti Adidas, Puma a JD Sports varovaly, že letos čekají slabší výsledky hospodaření, protože spotřebitelé omezují nzbytné výdaje, upozornila agentura Reuters.

Semišové tenisky Re:Suede značky Puma

Staré tenisky patří do kompostu. Puma chce svůj biologicky rozložitelný vynález vyrábět už příští rok

Zprávy z firem

Semišové tenisky, které se kompletně celé rozloží na kompostu, začala značka Puma testovat před dvěma lety. Na pěti stovkách německých zákazníků ozkoušela biologicky rozložitelný model Re:Suede. Nyní Puma hlásí, že dvouletý experiment se vydařil, obnošené boty se úspěšně rozpadly.

Denisa Holajová

Přečíst článek

Christian Louboutin

Po ďábelských lodičkách přijdou brýle. Christian Louboutin míří do nových vod

Enjoy

Nemáte-li na ikonické lodičky s červenou podrážkou, kupte si aspoň sluneční brýle. Tato rada však bude vyznavačům legendární francouzské značky co platná až v létě 2025. V té době totiž Christian Louboutin uvede na trh svoji vůbec první kolekci brýlí. Pokračuje tak ve svém plánu z roku 2022 rozšiřovat prodej obuvi o nejrůznější kategorie luxusních doplňků.

Denisa Holajová

Přečíst článek

