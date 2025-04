Mrakodrapy z dílny Ole Scheerena vypadají jako obří klenoty

Věže s kaskádami zahrad, dům jako vlna, obří vrtule nebo včelí plástve s průhledy na oceán. I tak mohou vypadat mrakodrapy a poslední polyfunkční projekty z dílny prestižní architektonické kanceláře Ole Scheerena. Prohlédněte si v naší fotogalerii projekty, které byly nedávno dokončené nebo se právě finišují. Shodou okolností jsou všechny v Číně. Náhoda?

Renomovaná mezinárodní architektonická kancelář ověnčená řadou prestižních ocení pod vedením svého zakladatele, německého architekta Ole Scheerena, miluje nejen mrakodrapy, ale i krkolomné křivky, fascinující průhledy a jejich posedlost zelení také nejde zrovna přehlédnout. Výsledkem je, že velké množství projektů z tohoto architektonického studia naprosto neotřelým způsobem kombinuje právě všechny tyto faktory.

Urban Glen

Projekt Urban Glen jsou kaskádovité terasy dvou propojených věží plné zahrad a zeleně, které se momentálně dokončují v Chang-čou (Hangzhou) v Číně. Inspirací pro netradiční výškové budovy byla prý kopcovitá krajina právě z oblasti Chang-čou. Zatímco v jedné z věží bude luxusní hotel Rosewood, druhou opanují prvotřídní kanceláře K11 Atelier, která dokonale propojuje umění, kulturu a pracovní prostory nové generace. Obě věže pak propojuje „Urban Glen“, který bude interaktivním prostorem s tanečním sálem, konferenčními prostory, bary a restauracemi nebo prostranství pro umělecké expozice.

„Namísto vytvoření hermetického jediného objemu otevírá Urban Glen uprostřed městského bloku vysoce interaktivní prostor – prostor, který spojuje bydlení a práci s přírodou, kulturou a volným časem. Je to model aktivizace městské hustoty prostřednictvím vložení diferencovaných životních prostor – chceme nově definovat způsob, jakým spojujeme kulturu a přírodu, abychom podpořili smysl pro komunitu a sociální interakci,“ vysvětluje svou koncepci projektu, který má být dokončen už letos, Ole Scheeren.

Tencent Helix

Budoucí sídlo jedné z největších čínských i světových technologických firem Tencent Helix, která proslula superaplikací WeChat s více jak 1,3 miliardou uživatelů, vznikne v provincii Šen-čen v Číně. Pro futuristickou stavbu byl vybrán návrh architektonické kanceláře Ole Scheerena, který zvítězil v mezinárodní soutěži, kde se účastnila renomovaná nejlepší studia jako například Herzog & de Meuron, Heatherwick Studio, Bjarke Ingels Group, Snøhetta, OMA, Kengo Kuma, Zaha Hadid Architects nebo Foster + Partners.

Šroubovitá ikonická stavba vyroste na ploše 14 hektarů v zátoce Qianhai. S rozlohou téměř 500 tisíc metrů čtverečních bude prý tento kampus téměř dvakrát větší než proslulý Apple Park, sídlo společnosti Apple v Kalifornii v USA. Centrála Tencent Helix má ostatně pojmout až 23 tisíc zaměstnanců centrály.

Návrh Tencent Helix má symbolizovat raketový růst společnosti, vyjádřené zakřivením struktury, která stoupá v obří rotaci k nebi. Její forma vychází ze spirálovitého pohybu víru, přičemž vířící architektonické formy spojují kreativitu a technologii ve velmi poutavém prostoru. Dynamický, spirálovitý pohyb budovy je v jejím jádru ukotven v podobě inkubátoru Vortex, který odkazuje na původ technologického vesmíru společnosti Tencent a evokuje DNA života.

Prohlédněte si mrakodrapy z dílny Ole Scheerena:

Sanya Horizons

Další pozoruhodnou stavbou studia Ole Scheerena, která se momentálně staví, je Sanya Horizons na ostrově Hainan v Číně. Tento hotelový resort bude stát sto šedesát metrů nad pobřežím a tvořit jej bude dvojice hotelů IHG - The Regent Sanya Bay a Hotel Indigo Sanya Bay umístěných nad sebe.

Unikátní konstrukce horizontálně poskládaných objemů hotelu jsou planimetricky zakřiveny tak, aby „objímaly“ oceán, a ještě více umocňovaly bohaté výhledy, přičemž každý hotelový pokoj má k dispozici vlastní terasu s nerušeným výhledem na moře a soukromými bazény. Díky takto specificky navržené konstrukci s posuny a otvory mezi jednotlivými objemy, vznikají v budově i vysuté zahrady s množstvím zeleně. Developerem je společnost China Duty Free Investment Development, která má v plánu hotelový objekt dostavit během příštího roku.

Shenzhen Wave

Zvlněnou budovu Shenzhen Wave od Ole Scheerena si pak jako své budoucí sídlo zvolila přední čínská telekomunikační firma ZTE. Vyroste v provincii Šen-čen v jižní Číně v podobě klikaté diagonální „vlny“, která propojuje několik jejích úrovní, vyzdvihuje stavbu nad zem a hřebenovitě se zvedá přes střechu.

V porovnání s mnoha výškovými sídly ve čtvrti je Shenzhen Wave středně vysoká stavba s výškou 60 metrů, avšak její šířka přes 120 metrů a prominentní umístění znamená, že bude dominantu čtvrti směrem k Šen-čenskému zálivu.

Nejlepší architektura v Evropě? Třeba klášter na Korsice, ale i my ji máme. V Ostravě Reality Nejprve to byl hrad, posléze klášter františkánů, díky konverzi se ale historický areál proměnil na kulturní centrum. Slouží místním i turistům. Rekonstrukce francouzského studia se dostala do výběru nejlepší evropské architektury. Petra Nehasilová Přečíst článek

Nejenom Praha nebo Brno. Zajímavé stavby vznikají čím dál častěji na malých obcích. Třeba v Dolních Jirčanech Reality Architektura v malých českých obcích je stále lepší. Názorným příkladem jsou bezpochyby i středočeské Dolní Jirčany. Díky architektonickým soutěžím tam vznikly hned dvě kvalitní realizace v rychlém sledu. Petra Nehasilová Přečíst článek

Letos mi končí fixace. Experti radí, jak dál naložit s hypotékou, aby se rodinný rozpočet nehroutil Money Většinu lidí, kteří si před pěti lety brali hypotéky s pětiletou fixací, čeká letos nepříjemné zvýšení splátek. Sazby jsou totiž aktuálně až dvojnásobné, což zvyšuje měsíční splátku úvěru i o několik tisícikorun. Zeptali jsme se proto hypotečních odborníků, na jak dlouho si v současnosti aktuální sazby pojistit. Věra Tůmová Přečíst článek