Musk nazval německého prezidenta Steinmeiera „protidemokratickým tyranem“

Pobouření vyvolávají na německé politické scéně příspěvky amerického miliardáře Elona Muska, který se na síti X v poslední době opakovaně vyjadřuje k situaci v Německu a kritizuje německé politiky. Naposledy zaútočil na spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, kterého označil za „protidemokratického tyrana“. Podle některých německých politiků Musk, který má blízko k budoucímu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ohrožuje dobré vztahy mezi Německem a USA.

„Steinmeier je protidemokratický tyran. Hanba mu,“ napsal na síti X Musk. Vztahoval se přitom k příspěvku influencerky, která má blízko ke straně Alternativa pro Německo (AfD), straně označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Žena na síti X na Steinmeiera zaútočila kvůli jeho pátečnímu projevu.

Prezident tehdy oznámil rozpuštění Spolkového sněmu a vypsání předčasných parlamentních voleb. Varoval zároveň před vměšováním do voleb ze zahraničí, které je podle něj „nebezpečím pro demokracii“. „Obzvlášť intenzivně“ se k vměšování do vnitřních záležitostí Německa podle prezidenta využívá právě Muskova sociální síť X.

Americký miliardář v posledních dnech minulého roku zveřejnil řadu příspěvků, v nichž komentoval politickou situaci v Německu. Útočil v nich na kancléře Olafa Scholze, kterého mimo jiné označil za blázna, a otevřeně v nich podporoval AfD. „AfD dosáhne epického vítězství,“ napsal například na X v poslední den roku. Dříve napsal, že „jen AfD může Německo zachránit“. Stranu podpořil Musk také v článku zveřejněném na konci roku v nedělním vydání deníku Die Welt. Podporu AfD dal přitom najevo už předloni, když kritizoval přístup německé vlády k nelegální migraci.

Mluvčí německé vlády řadu dní odmítali na Muskovy výroky na X reagovat, v pondělí ale mluvčí Christiane Hoffmannová uvedla, že Musk chce zjevně ovlivnit německé volby, které se uskuteční 23. února. I sám kancléř Scholz se k situaci vyjádřil. „O tom, jak to bude v Německu dál vypadat, rozhodnou občanky a občané. Nerozhodují o tom majitelé sociálních sítí,“ uvedl v novoročním projevu.

Útok na spolkového prezidenta, který má v Německu především ceremoniální funkci a měl by vystupovat nadstranicky, vyvolal v Německu pobouření. Rolf Mützenich, předseda parlamentní frakce sociální demokracie (SPD), jejímž byl Steinmeier dlouholetým členem, řekl, že Muskovy výroky mohou ohrozit dobré americko-německé vztahy. Vyzval, aby se po nástupu Trumpa k moci rychle vyjasnilo, zda „opakované netaktnosti, urážky a vměšování do předvolební kampaně“ Musk vyjadřuje také jménem americké vlády. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil kvůli příspěvkům na X přirovnal Muska k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podle německých úřadů se Rusko opakovaně snaží zasahovat do vnitřních německých záležitostí.

Musk, který ovládá automobilku Tesla či kosmickou společnost SpaceX, má na síti X, kterou koupil v roce 2022, přes 210 milionů sledujících.