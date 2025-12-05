Brusel napařil Elonu Muskovi pokutu 120 milionů eur

Nový magazín právě vychází!

Evropská komise obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se pokutě vyhnula díky ústupkům, které učinila, doplnila komise.

Jde o první sankci pro síť X v rámci přelomové unijní legislativy a podle agentury Reuters lze očekávat, že sankce vyvolá hněv americké vlády. Podle vysokého unijního představitele předcházely dnešnímu rozhodnutí dva roky intenzivní práce a komise byla se společností X v kontaktu. Výše pokuty byla stanovena podle délky trvání a závažnosti porušení, uvedl unijní zdroj.

„Komise dnes uložila společnosti X pokutu 120 milionů eur za porušení jejích povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky,“ uvedla komise.

Porušení se týkají tří oblastí, jednou z nich jsou podvodné informace pro uživatele v souvislosti s takzvanou modrou fajfkou u účtů. Dříve takzvaný checkmark znamenal, že je účet společností X (dříve Twitter) ověřený, měli ho například politici, známé osobnosti nebo média. Nyní se ale dá toto označení koupit v rámci X Premium, takže ztratilo důvěryhodnost.

Druhé porušení se týká toho, že síť X neposkytuje dostatečný prostor výzkumníkům. Ti pak mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu. Podobné výhrady měla komise i vůči Facebooku, Instagramu či TikToku.

Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní rovněž úlohu antimonopolního úřadu. Podle unijního Nařízení o digitálních službách (DSA), které vstoupilo v platnost loni, musejí firmy Google ze skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X, TikTok a další vyvinout větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na svých platformách.

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 467 miliard dolarů (asi 9,7 bilionu korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Evropské nařízení DSA, které je zaměřeno proti velkým technologickým společnostem a má zajistit, aby menší konkurenti mohli soutěžit a spotřebitelé měli větší výběr, je častým terčem kritiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta tvrdí, že se komise zaměřuje na americké podniky a cenzuruje Američany.

Elon Musk

Evropská komise uvedla, že se její předpisy nezaměřují na žádnou národnost a že pouze brání své digitální a demokratické standardy, které obvykle slouží jako měřítko pro zbytek světa. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové je podle některých komentářů mírná pokuta pro společnost X přiměřená a byla vypočtena na základě povahy porušení, jejich závažnosti z hlediska dotčených uživatelů v EU a jejich trvání.

„Nejsme tady proto, abychom ukládali nejvyšší pokuty. Jsme tady proto, abychom zajistili dodržování našich digitálních právních předpisů, a pokud naše pravidla dodržujete, pokutu nedostanete. Je to takto jednoduché,“ uvedla. „Myslím, že je velmi důležité zdůraznit, že DSA nemá nic společného s cenzurou,“ dodala.

Na blížící se rozhodnutí EU reagoval už ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

Ukazuje se síla českého kapitálu

Akvizice se odehrála mimo hledáček trhu a bez veřejné nabídky. Koh-i-noor tak získal jednu z nejvýraznějších secesních staveb v Praze, palác Václavské náměstí 40, známý jako Šupichovy domy či Ledový palác. Budovu prodal rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice, které díky transakci uvolní kapitál na modernizaci a robotizaci svých českých výrobních závodů.

Pro Koh-i-noor jde o logické pokračování dlouhodobé strategie. Realitní portfolio skupiny se postupně rozšiřuje a palác na Václavském náměstí se stane novou pražskou centrálou holdingu. Objekt, označovaný jako trofejní nemovitost, je dnes plně pronajatý a díky své poloze i stavu nabízí stabilní výnos. Cena transakce nebyla zveřejněna. „Na pomyslném poli nemovitostí je aktuální transakce největší, jakou jsme kdy zrealizovali, nicméně její konkrétní výši nebudeme komentovat,“ uvedl k transakci tiskový mluvčí holdingu Koh-i-noor Jan Kubát.

Václavské náměstí 33

Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel

Reality

Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.

nst

Přečíst článek

Václavák přivítá nouvou pětihvězdu

Druhý významný obchod týkající se Václavského náměstí přichází z hotelového segmentu. Pytloun Hotels koupili budovu Václavské náměstí 33 od ALCA Group a plánují zde otevřít nový pětihvězdičkový koncept The Home by Pytloun Hotels. Na 15 tisících metrech čtverečních vznikne 220 pokojů, designový interiér a služby cílené na vyšší segment turistického i obchodního cestování. Otevření je plánováno na rok 2027.

Financování proběhlo kombinací vlastních zdrojů Lukáše Pytlouna a úvěru Trinity Bank. Cena transakce sice nebyla zveřejněna, ale podle trhu jde o jednu z největších hotelových investic posledních let.

V centru pozornosti se ocitá také další významná stavba na Václavském náměstí, Hotel Juliš na čísle 22. Ten představuje jeden z nejzajímavějších příkladů, jak se historické pražské nemovitosti přizpůsobují novým investičním trendům. Budova, která dlouho patřila do portfolia S Immo / CPI Property Group, v roce 2024 změnila vlastníka a přešla do rukou českého investora. Už o rok později se dostala opět do médií. V červnu 2025 byla podle informací Novinky.cz část apartmánů v domě nabídnuta k prodeji jako samostatné bytové jednotky. Jde o krok běžný ve světě prémiového realitního trhu, na Václavském náměstí však zatím spíše výjimečný.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Jiří Vančura, šéf korporátního financování v Trinity Bank

