Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.
„Je jasné, že v něm je mnoho kritiky, ale myslím si, že některá je oprávněná. Evropa podceňovala svou vlastní sílu vůči Rusku,“ komentovala Kallasová nově zveřejněný dokument. „Měli bychom si více věřit,“ dodala podle agentury Reuters.
„Spojené státy zůstávají naším největším spojencem. Ne vždy jsme se shodli na všech tématech, ale myslím si, že základní princip zůstává stejný. Jsme největší spojenci a musíme zůstat jednotní,“ uvedla zástupkyně EU.
Podle AFP nový dokument Trumpovy administrativy ostře útočí na Evropany a podporuje tvrzení krajní pravice a rasistické konspirační teorie, že starý kontinent čelí hrozbě civilizačního zániku v důsledku migrace. Mezi problémy, kterým Evropa podle dokumentu čelí, patří také například činnosti EU a dalších nadnárodních orgánů, cenzura svobody slova, potlačování politické opozice a prudký pokles porodnosti.
Dokument mimo jiné tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance, což Spojené státy uváděly v původním návrhu plánu, kterým chtěly docílit ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo. Dokument v souvislosti s válkou na Ukrajině také zdůrazňuje, že je v americkém zájmu, aby boje skončily, mimo jiné i proto, aby byla obnovena strategická stabilita s Ruskem.
Trumpova administrativa však tvrdí, že nestabilní menšinové vlády v Evropě mají nerealistická očekávání ohledně války, a naznačuje, že tyto země brání mírovému procesu. Tyto komentáře přitom přicházejí v době, kdy evropští lídři soukromě varují, že Washington by mohl Ukrajinu při mírových jednáních s Moskvou zradit.
Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po nadcházejícím jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše českým premiérem. Pellegrini to řekl v diskusním pořadu slovenské veřejnoprávní stanice STVR. Hlava slovenského státu také ocenila nedávnou návštěvu Bratislavy delegací v čele s novým šéfem české Sněmovny Tomiem Okamurou a řekla, že se zástupci budoucí české opozice při jejich ohlášené návštěvě Bratislavy sejít nehodlá.
