Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Kaja Kallasová
Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

„Je jasné, že v něm je mnoho kritiky, ale myslím si, že některá je oprávněná. Evropa podceňovala svou vlastní sílu vůči Rusku,“ komentovala Kallasová nově zveřejněný dokument. „Měli bychom si více věřit,“ dodala podle agentury Reuters.

„Spojené státy zůstávají naším největším spojencem. Ne vždy jsme se shodli na všech tématech, ale myslím si, že základní princip zůstává stejný. Jsme největší spojenci a musíme zůstat jednotní,“ uvedla zástupkyně EU.

Podle AFP nový dokument Trumpovy administrativy ostře útočí na Evropany a podporuje tvrzení krajní pravice a rasistické konspirační teorie, že starý kontinent čelí hrozbě civilizačního zániku v důsledku migrace. Mezi problémy, kterým Evropa podle dokumentu čelí, patří také například činnosti EU a dalších nadnárodních orgánů, cenzura svobody slova, potlačování politické opozice a prudký pokles porodnosti.

Dokument mimo jiné tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance, což Spojené státy uváděly v původním návrhu plánu, kterým chtěly docílit ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo. Dokument v souvislosti s válkou na Ukrajině také zdůrazňuje, že je v americkém zájmu, aby boje skončily, mimo jiné i proto, aby byla obnovena strategická stabilita s Ruskem.

Trumpova administrativa však tvrdí, že nestabilní menšinové vlády v Evropě mají nerealistická očekávání ohledně války, a naznačuje, že tyto země brání mírovému procesu. Tyto komentáře přitom přicházejí v době, kdy evropští lídři soukromě varují, že Washington by mohl Ukrajinu při mírových jednáních s Moskvou zradit.

Slovenský prezident Peter Pellegrini

S Babišem to budou excelentní vztahy, věří Pellegrini. S českou opozicí se sejít nehodlá

Politika

Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po nadcházejícím jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše českým premiérem. Pellegrini to řekl v diskusním pořadu slovenské veřejnoprávní stanice STVR. Hlava slovenského státu také ocenila nedávnou návštěvu Bratislavy delegací v čele s novým šéfem české Sněmovny Tomiem Okamurou a řekla, že se zástupci budoucí české opozice při jejich ohlášené návštěvě Bratislavy sejít nehodlá.

Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Belgická premiér Bart De Wever
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Belgického premiéra v odporu k půjčce včera podpořili také bankéři jeho domoviny. Návrh Evropské komise podle belgické bankovní federace Fabelfin představuje „nevyzpytatelné ohrožení stability celé Belgie jakožto země“. Navíc, jestliže se mezinárodní investoři budou obávat, že zahraniční aktiva držená v Evropě mohou být zabavena příliš snadno, nastane odliv kapitálu z Evropy a podkopání důvěry v její finanční trhy, varuje dále Fabelfin.

Proti půjčce se ozývá vedle bankéřů také Federace belgických podniků. Ta naznačuje, že ostatní země EU se chovají pokrytecky, neboť pokud by byla zmrazená ruská aktiva na jejich území, samy by nebyly ochotny riskovat a činit to, co nyní žádají po Belgii.

Ve skutečnosti jsou zmrazené ruské devizové rezervy deponovány i v dalších zemích EU, zejména ve Francii a v Lucembursku (viz graf agentury Bloomberg níže), avšak Belgie v jejich držbě suverénně dominuje. Proti jejich využití pro půjčku Ukrajině se vyslovuje i sama belgická společnost Euroclear, u které jsou uloženy. Ta včera uvedla, že návrh Evropské komise je příliš riskantní, historií neprověřený, a jeho zhmotnění by znamenalo dalekosáhlá právní, finanční a reputační rizika nejen pro Euroclear samotný, leč též pro Belgii, Evropskou unii a její finanční trhy.

Tlak Německa

Na Belgii vedle Evropské komise zvláště silně tlačí také Německo. Berlín zjevně preferuje využití ruských rezerv k financování ukrajinských vojenských výdajů před použitím společného dluhu EU ke stejnému účelu. Němci totiž patří k národům EU, které se až na výjimky vehementně staví proti společnému půjčování EU, neboť coby relativně fiskálně ukáznění nechtějí přebírat náklady dluhu předlužených ekonomik typu Francie, Itálie, ba ani právě Belgie. Němci by tedy raději, aby peníze na Ukrajinu poslala Belgie, z ruských rezerv, aniž by se musel vydávat další společný dluh EU.   

Na stranu Belgie se ovšem staví i opravdu těžká váha. Spojené státy. Ty nyní tlačí na některé země Evropské unie, aby se postavily záměru Evropské komise poslat Ukrajině peníze z ruských rezerv, jak včera uvedla agentura Bloomberg. Podle Spojených států by peníze z ruských rezerv měly sloužit k zajištění míru, a nikoli k prodlužování války.

Evropská komise chce Kyjevu peníze dát – jde vlastně o nevratnou bezúročnou půjčku – na jeho vojenské a finanční potřeby. Za poskytnuté peníze se mají ovšem zaručit členské země EU. Česko by tak muselo vyčlenit na tuto záruku minimálně 40 miliard korun.

Petrohrad

Petrohrad ztrácí tvář: Odvážní mlčí, mladí mizí z ulic, umělci odcházejí

Politika

Ruská knihkupkyně Ljubov Beljacká s povzdechem lamentuje nad „ovzduším všudypřítomného strachu a úzkosti“, které se kvůli válce na Ukrajině rozšířilo v jejím rodném Petrohradě. Toto město, jemuž se kdysi přezdívalo ruské „okno do Evropy“, je považováno za kulturní metropoli země, kde vždy kvetlo nezávislé myšlení, umělecké vyjádření i disent, napsala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Evropská centrální banka se na záruce podílet odmítá, i když po ní Evropská komise participaci žádá. Proti předání tisíců miliard korun Ukrajině jsou v rámci EU vedle Belgie také Maďarsko a vlastně i Slovensko, které jej podmiňuje tím, aby dané biliony nefinancovaly vojenské výdaje, což je v praxi těžko splnitelné.

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní. Hlavně se tedy ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce Evropské unie (například maďarským vetem při hlasování o jejich prodloužení o další půlrok, které se koná pravidelně každých šest měsíců), bude to ona, která bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

Škoda za požár ve Strašnicích roste. Na místě byly automobilové veterány

V Praze-Strašnicích hořel v noci na 6. prosince pneuservis, požár zasáhl i skladovací část.
Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun. Novinářům to sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Předběžný odhad škody z dopoledne byl přitom 80 milionů korun. Na místě byly automobilové veterány, řekl. Příčina požárů se stále vyšetřuje, místo si převzala kriminální policie, výše uchráněných hodnot dosáhla rovněž 200 milionů korun, dodal.

Hasiči měli požár hlášený dnes zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požár lokalizovali.

V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil. Mluvčí krátce před 10:00 informoval, že předběžná škoda byla odhadnuta na 80 milionů korun, krátce po poledni výši aktualizoval. „Odhad škody se zvýšil na 200 milionů korun, uchráněné hodnoty také 200 milionů korun,“ sdělil. Místo si nyní převzala kriminální policie a Technický ústav požární ochrany.

Návštěvníkům se po pětileté rekonstrukci znovu otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nabídne novou stálou digitální a interaktivní expozici o historii Prahy i modernizované návštěvnické zázemí
Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici

Enjoy

Do znovuotevřené hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci od rána dorazily stovky návštěvníků. Muzeum po pětileté rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti své prostory i novou digitální a interaktivní expozici věnovanou historii města. Vstup je zdarma. Už před začátkem otvírací doby v 10:00 se před vstupem tvořila fronta. Pro čekající venku jsou k dispozici teplé nápoje. Na doprovodný program přišly hlavně rodiny s dětmi.

