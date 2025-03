Škoda Auto zastínila Volkswagen. Automobilka zvýšila provozní zisk o 30 procent

Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy korun) z 1,77 miliardy eur předloni. Zisk podpořil vyšší prodej, příznivé složení prodávaných vozů a vývoj směnných kurzů. Naproti tomu německému koncernu Volkswagen loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard korun), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur.

Tržby Škoda Auto se zvýšily na 27,8 miliardy eur (695,4 miliardy korun) z 26,5 miliardy eur o rok dříve. Nejprodávanějším vozem loni zůstala Octavia, zájem byl také o modelové řady Fabia, Kamiq, Karoq a Kodiaq. Na vysoké úrovni zůstala také poptávka po modelu elektromobilu Enyaq, uvedla automobilka.

Koncern už dříve oznámil, že celosvětový odbyt Škody Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 926 600 vozů.

Škoda Auto zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer v únoru německému týdeníku Automobilwoche řekl, že společnost plánuje do roku 2028 snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent s využitím přirozené demografické fluktuace. Snižování se podle něj netýká přímých zaměstnanců ve výrobě.

Propad Volkswagenu

Německému automobilovému koncernu Volkswagen loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard korun), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur, uvedl koncern. Za nižším provozním ziskem podle automobilky stojí zvýšení fixních nákladů. Výsledek zahrnuje také náklady na restrukturalizaci ve výši 2,6 miliardy eur.

Obrat se naopak o necelé jedno procento zvýšil a dosáhl 324,7 miliardy eur. V letošním roce plánuje skupina zvýšit tržby o pět procent. Dividenda se sníží o 30 procent na 6,36 eura na akcii. Je to výraznější snížení, než se očekávalo, uvedla agentura DPA.

Odbyt klesl o 3,5 procenta na devět milionů vozidel. Růst prodeje v Jižní Americe podle sdělení společnosti nevyrovnal pokles na čínském trhu. V Evropě a Severní Americe zůstal prodej na úrovních roku 2023.

Vedení společnosti se loni dostalo do sporu s německými odboráři o podobu úsporných opatření. Podle odborů IG Metall se na konci roku podařilo najít kompromis, na jehož základě nebudou v Německu uzavřeny žádné továrny a do konce roku 2030 se nebude ani propouštět z organizačních důvodů. Koncern přesto hodlá v příštích šesti letech zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst.

