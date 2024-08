Stanislav Šulc: Elon Musk si koleduje. A může vykoledovat tvrdou regulaci všech sociálních sítí

O tom, že sociální sítě značně deformují realitu a mění politickou soutěž, již pochybuje málokdo. Elon Musk však svými poznámkami na adresu britských politiků může přivolat globální regulaci sociálních sítí. A upřímně řečeno, nebylo by to úplně od věci.

Sociální sítě dokázaly za dvacet let proměnit svět k nepoznání. Zatímco je všichni vnímají jako svobodnou platformu pro sbližování lidí, ve skutečnosti kvůli nim roste počet psychicky narušených jedinců včetně dětí, narůstá míra sebepoškozování i sebevražd spojených s online životem obětí, politické systémy fungující staletí se hroutí a totéž platí pro tradiční západní společnost postavenou na vědeckém poznání.

To vše pod taktovkou několika jedinců, kteří sem tam přijdou s milou tváří před americký kongres nebo před nějakou zvláštní komisi a přítomným vysvětlí, že oni dělají vše pro to, aby tomu zabránili.

Ve skutečnosti však ignorují i vlastní výzkumy dokazující velmi negativní dopady sociálních sítí zejména na mladé uživatele. A algoritmy dál stojí na dvou základních principech, kterými jsou konflikt a extremizace.

Je horší TikTok, nebo X?

Politici tomu přihlížejí, protože dílem sami sociální sítě využívají pro vlastní hry, dílem se obávají být těmi, kdo tento samozvaný vrchol svobodného světa nějakým způsobem omezí. A tak ani čínský TikTok, u něhož již bylo mnohokrát prokázáno, že jej Číňané využívají pro ovlivňování debat na Západě, není nijak seriózně penalizován. A to, že je bezpečnostním rizikem, zůstává sice oficiálně napsáno, ale jinak zcela ignorováno.

V mírně odlišném gardu (řekněme v prozápadním) se pak téměř stejně jako TikTok chová sociální síť X, kterou si pořídil Elon Musk. A stal se tím nejmocnějším mužem planety. A svého postavení využívá stále častěji.

Nejnověji se z pozice globálního lídra jal poučovat britské politiky, když nejprve popsal situaci ve Velké Británii jako nevyhnutelně směřující k občanské válce. A když jej místní politici chtěli usadit, proškolil je z moderního pojetí konzervativismu, že chránit je třeba všechny, i ty bílé (na které je podle Muska nejspíš zapomínáno).

Britové vs. Elon Musk

Byla by to vlastně prkotina, kterých se za den udějí doslova statisíce. Jenomže Musk se dotknul toho, čeho se dotknout asi neměl. Britové jsou bytostnými demokraty a na nějaké mistrování ze strany samozvaného lídra nejsou moc zvědaví. A tak se v Británii může velmi dobře stát to, o čem všichni ostatní dílem sní, dílem spekulují, ale nikdy by se neodvážili to uvést v platnost. A to je regulace sociálních sítí.

Britští labouristé zvítězili brutálním způsobem, a to teprve před pár týdny. Nemusejí se tedy obávat toho, že by je za podobný razantní krok kritizoval. Britský mediální regulátor Ofcom již potvrdil, že pracuje na velmi přísném Online Safety Act, který by učinil provozovatele sociálních sítí zodpovědné za šíření ilegálního obsahu.

A že ho Elon na síti X má tuny. Od ukradených digitálních souborů přes pornografii po výrazy nenávisti proti všemu a všem.

Sociální sítě jako cigarety

Lidstvo spěje do fáze, v níž se ocitlo před desítkami let v souvislosti s kouřením. Jasně, že to skvěle vypadá a jasně, že nikotin s dehtem byly nejlevnějšími antidepresivy pro půlku zeměkoule. Ale holt to mělo veskrze jen negativní účinky.

Neregulované sociální sítě jsou něčím podobným. Jestli to budou Britové, kdo s jejich regulací začnou, budou moci vlastníci sociálních sítí poděkovat Elonu Muskovi.