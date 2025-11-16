Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům
V uplynulém období nejspíš skončila před vánoční korekce trhů a jsme zpátky tzv. na vítězné vlně. Zhoršená data vyústila v očekávání rychlejšího poklesu úrokových sazeb a pak také hlavně fakt, že pomalu končí americký vládní shutdown po kterém z pravidla historicky akcie posilovaly. Silné výsledky a přesto zklamání investorům doručila společnost Nebius. Americký index S&P 500 se znovu přiblížil vrcholům kolem 6900 bodů.
Senát Spojených států amerických schválil návrh zákona, který formálně ukončuje dosud nejdelší vládní „shutdown“ v historii země. Dohoda, na níž se zákonodárci po týdnech politického patu shodli, zajišťuje financování všech federálních agentur minimálně do 30. ledna příštího roku a zároveň zabraňuje hromadným propuštěním zaměstnanců veřejného sektoru, kterým hrozila ztráta příjmů.
Úleva pro trhy
Finanční trhy na tento krok reagovaly s výraznou úlevou – investoři konec rozpočtové krize přivítali jako signál stability a návratu k běžnému ekonomickému provozu, což se okamžitě promítlo do růstu akciových indexů i posílení dolaru. Současně se očekává obnovení pravidelného zveřejňování makroekonomických dat, která byla během uzavření vládních úřadů pozastavena, což by mělo přispět k lepší orientaci na trzích a k přesnějšímu rozhodování měnové politiky.
Podle odhadů Bílého domu by se americká ekonomika mohla v průběhu raného roku 2026 vrátit k tempu růstu mezi 3 až 4 procenty, ačkoliv samotný „shutdown“ již způsobil zpomalení hospodářského výkonu o zhruba 1 až 1,5 procenta, především kvůli poklesu federálních výdajů, odloženým investicím a oslabení důvěry spotřebitelů i podniků. Rizikem zůstává vývoj v novém roce, kdy hrozí, že podobný problém bude USA řešit hned na konci ledna. Na hrozbu nových ekonomických turbulencí na poli zadlužování USA si budeme muset pravidelně zvykat.
Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.
Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět
Money
Nebius, nizozemský poskytovatel tzv. neocloudu, zveřejnil za třetí čtvrtletí výsledky, které sice potvrdily mimořádnou dynamiku růstu, ale zároveň zklamaly trh. Tržby meziročně vzrostly o 355 procent na 146 milionů dolarů, což však zaostalo za očekáváním analytiků (157 milionů dolarů). Společnost předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne ročního tempa výnosů 7–9 miliard dolarů, a oznámila pětiletý kontrakt s Metou v hodnotě 3 miliard dolarů i dohodu s Microsoftem na výpočetní kapacity v hodnotě přes 17 miliard dolarů.
Navzdory těmto impozantním číslům reagovaly akcie spíše vlažně – v pre-marketu přidaly jen 0,5 % –, protože investoři považují valuace firmy po více než 300procentním růstu akcií letos za velmi napjaté. Přestože poptávka po AI infrastruktuře nadále prudce roste a Nebius má silné kontrakty i zajištěné financování, trh si uvědomuje, že sektor AI datacenter a cloudu může projít korekcí, pokud tempo růstu výdajů na umělou inteligenci zpomalí nebo se ukáže, že očekávané výnosy byly příliš optimistické.