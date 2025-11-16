Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům

Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům

Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům
Profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

V uplynulém období nejspíš skončila před vánoční korekce trhů a jsme zpátky tzv. na vítězné vlně. Zhoršená data vyústila v očekávání rychlejšího poklesu úrokových sazeb a pak také hlavně fakt, že pomalu končí americký vládní shutdown po kterém z pravidla historicky akcie posilovaly. Silné výsledky a přesto zklamání investorům doručila společnost Nebius. Americký index S&P 500 se znovu přiblížil vrcholům kolem 6900 bodů.

Senát Spojených států amerických schválil návrh zákona, který formálně ukončuje dosud nejdelší vládní „shutdown“ v historii země. Dohoda, na níž se zákonodárci po týdnech politického patu shodli, zajišťuje financování všech federálních agentur minimálně do 30. ledna příštího roku a zároveň zabraňuje hromadným propuštěním zaměstnanců veřejného sektoru, kterým hrozila ztráta příjmů.

Úleva pro trhy

Finanční trhy na tento krok reagovaly s výraznou úlevou – investoři konec rozpočtové krize přivítali jako signál stability a návratu k běžnému ekonomickému provozu, což se okamžitě promítlo do růstu akciových indexů i posílení dolaru. Současně se očekává obnovení pravidelného zveřejňování makroekonomických dat, která byla během uzavření vládních úřadů pozastavena, což by mělo přispět k lepší orientaci na trzích a k přesnějšímu rozhodování měnové politiky.

Podle odhadů Bílého domu by se americká ekonomika mohla v průběhu raného roku 2026 vrátit k tempu růstu mezi 3 až 4 procenty, ačkoliv samotný „shutdown“ již způsobil zpomalení hospodářského výkonu o zhruba 1 až 1,5 procenta, především kvůli poklesu federálních výdajů, odloženým investicím a oslabení důvěry spotřebitelů i podniků. Rizikem zůstává vývoj v novém roce, kdy hrozí, že podobný problém bude USA řešit hned na konci ledna. Na hrozbu nových ekonomických turbulencí na poli zadlužování USA si budeme muset pravidelně zvykat.

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Money

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

nst

Přečíst článek

Nebius, nizozemský poskytovatel tzv. neocloudu, zveřejnil za třetí čtvrtletí výsledky, které sice potvrdily mimořádnou dynamiku růstu, ale zároveň zklamaly trh. Tržby meziročně vzrostly o 355 procent na 146 milionů dolarů, což však zaostalo za očekáváním analytiků (157 milionů dolarů). Společnost předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne ročního tempa výnosů 7–9 miliard dolarů, a oznámila pětiletý kontrakt s Metou v hodnotě 3 miliard dolarů i dohodu s Microsoftem na výpočetní kapacity v hodnotě přes 17 miliard dolarů.

Navzdory těmto impozantním číslům reagovaly akcie spíše vlažně – v pre-marketu přidaly jen 0,5 % –, protože investoři považují valuace firmy po více než 300procentním růstu akcií letos za velmi napjaté. Přestože poptávka po AI infrastruktuře nadále prudce roste a Nebius má silné kontrakty i zajištěné financování, trh si uvědomuje, že sektor AI datacenter a cloudu může projít korekcí, pokud tempo růstu výdajů na umělou inteligenci zpomalí nebo se ukáže, že očekávané výnosy byly příliš optimistické.

Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Investory znervózňuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Orbán: Češi jsou nejracionálnější národ v EU

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán označil předpokládaného příštího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ v Evropské unii. O Orbánově projevu v západomaďarském Györu informovala maďarská média. Orbán hovořil na akci označované jako „protiválečné shromáždění“, které je podle něj nutné kvůli hrozbě války v Evropě.

„Česká republika není země, která by vycházela z evropských křesťanských tradic, ale je to nejracionálnější národ v celé Evropě. Oni vědí, že to, co se teď děje, je špatné. Finančně určitě,“ řekl Orbán podle serveru Index.hu s odkazem na podporu, kterou většina evropských zemí poskytuje Ukrajině čelící od února 2022 ruské invazi.

Pochvala i pro Slováky

Skupina protiválečných sil podle Orbána získává v Babišovi „dalšího bojovníka“, uvedl deník Magyar Nemzet. „Babiš byl dříve ministrem financí, takže si jsem jistý, že nepodpoří nic, co by je (Čechy) stálo peníze,“ citoval provládní deník z projevu maďarského ministerského předsedy. Za „odvážný“ národ, který se stejně jako Maďarsko staví proti válce, Orbán označil Slováky.

Předseda maďarské vlády, který udržuje dobré vztahy s Moskvou a naopak je má napjaté s Kyjevem, mluví o své zemi jako o „ostrově míru“ v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko vpádem do sousední země. Za podporovatele války považuje Orbán jak Evropskou unii, tak maďarskou opozici.

Do Györu na dnešní odpoledne svolal demonstraci také hlavní Orbánův vyzyvatel, předseda opoziční strany TISZA Péter Magyar. Kritizoval Orbána za to, že zatímco řeční o míru, Maďaři žijí v chudobě. Premiéra vyzval, aby se s ním utkal v otevřené debatě, uvedl Index.hu.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš představil plán, kdy vyřeší svůj střet zájmů

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

ČTK

Přečíst článek

Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik

Michael Kretschmer
ČTK
ČTK
ČTK

Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.

„Naším zájmem musí být po uzavření příměří znovuzahájení dodávek energií z Ruska,“ řekl politik vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) mediální skupině Funke. „Rusko musí být v budoucnu opět obchodním partnerem, aniž bychom se dostali do nové závislosti,“ dodal s tím, že hospodářské vztahy zvyšují i bezpečnost Německa.

Kretschmer se již dříve vyslovil pro obnovení dodávek ruského plynu po skončení války, za což čelil kritice i ve vlastní straně. Kvůli ruské válce proti Ukrajině uvalil Západ na Moskvu řadu sankcí. Moskva tvrdí, že těmito sankcemi trpí především sama Evropa.

„Musíme sankce proti Rusku posuzovat i z vlastního ekonomického zájmu,“ uvedl Kretschmer. Současná energetická politika v Německu podle něj vede k úpadku průmyslu.

Kretschmerův přístup vůči Rusku je v rozporu s postojem jeho stranického kolegy, kancléře Friedricha Merze, který podporuje další protiruské sankce, odmítá obnovení energetické závislosti Německa na Rusku a volá po využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.

Brusel uznal migrační tlak na Česko
Aktualizováno

Brusel uznal migrační tlak na Česko. To požádá o osvobození od solidárních příspěvků

Politika

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity. Unijní exekutiva to uvedla ve své první výroční zprávě o migraci a azylu. Uvádí v ní také, že počet nelegálních překročení hranic bloku se za poslední rok snížil o 35 procent. Komise rozhodla rovněž o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly pomoci. Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků, uvedl úřad.

ČTK

Přečíst článek

