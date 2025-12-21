Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Nezaměstnanost v USA je zpět na covidových úrovních

Kryštof Míšek
Trhy byly před svátky taženy především nervozitou. Obchodování doprovázela zvýšená volatilita, která naznačuje, že stále více investorů začíná zpochybňovat udržitelnost současných valuací. K tomu se přidala klíčová makrodata z USA, jež potvrdila další ochlazování trhu práce a růst nezaměstnanosti. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil blíže k hranici 6 700 bodů.

Nejdůležitější makroekonomickou událostí týdne byla data z amerického trhu práce. Nezaměstnanost vzrostla na 4,6 procenta, tedy na úroveň naposledy zaznamenanou během pandemie, a tvorba nových pracovních míst zůstává utlumená. Listopadová zaměstnanost výrazně zaostala za historickými průměry a říjnový propad nonfarm payrolls byl nejhlubší od roku 2020, mimo jiné kvůli úbytku federálních zaměstnanců.

Kombinace slabšího trhu práce, stagnujících maloobchodních tržeb a zpomalující podnikatelské aktivity zvyšuje tlak na americkou centrální banku. Ta se nachází ve složité pozici: inflace zůstává „sticky“, tedy setrvává nad cílem dvou procent, což výrazně omezuje prostor pro razantnější uvolňování měnové politiky. Výraznější změna postoje tak může přijít až s nástupem nového šéfa Fedu, který by mohl více vyjít vstříc názorům Donalda Trumpa.

„Totální blokáda“

Výrazný pohyb zaznamenala ropa, jejíž cena lehce posílila na 57 dolarů za barel WTI po prohlášení Donalda Trumpa o „totální blokádě“ sankcionovaných venezuelských tankerů. Eskalace tlaku na Caracas, včetně označení Madurova režimu za teroristickou organizaci, okamžitě zvýšila geopolitickou rizikovou přirážku v cenách energií. Z pohledu fundamentů však má v prvním čtvrtletí roku 2026 na trhu převládat nabídka nad poptávkou. Krátkodobě by tak ropa mohla otestovat i několikaletá minima v okolí 50 dolarů za barel.

Technologický sektor znovu potvrdil svou dominantní roli. Největší pozornost tentokrát přitáhla Čína, kde si MetaX, relativně mladý výrobce čipů pro umělou inteligenci, po vstupu na burzu připsal až sedminásobné zhodnocení. IPO, které firmě vyneslo téměř 600 milionů dolarů, se zařadilo mezi nejvýraznější burzovní debuty letošního roku a ze zakladatele společnosti, bývalého inženýra AMD, učinilo miliardáře. Příběh MetaX zároveň podtrhuje snahu Číny o technologickou soběstačnost v oblasti polovodičů – a ochotu investorů tuto strategii financovat. Zůstává však otázkou, zda v případě širší tržní korekce nebudou tyto společnosti diskontovány výrazněji než zbytek trhu. Nedávné IPO MetaX by se tak pro část investorů mohlo ukázat jako příliš drahá sázka.

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů, tedy zhruba 14,5 bilionu korun. Informoval o tom časopis Forbes.

Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla. Jeho majetek překonal novou hranici poté, co nejvyšší soud amerického státu Delaware zrušil rozhodnutí soudu nižší instance zamítající odměny pro šéfa Tesly ve formě akciových opcí, jejichž hodnota v současnosti činí 139 miliard dolarů.

Forbes nyní hodnotu Muskova jmění odhaduje na 749 miliard dolarů. Po loňském zamítnutí odměn časopis do Muskova jmění započítával pouze polovinu hodnoty příslušných opcí. Po pátečním verdiktu nejvyššího soudu však do výpočtu zahrnul plnou hodnotu opcí, což zvýšilo odhad Muskova jmění o 69,5 miliardy dolarů, píše časopis.

Musk je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X. Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Díky tomuto nárůstu hodnota Muskova jmění před několika dny poprvé pokořila hranici 600 miliard dolarů.

V březnu 2020 činila hodnota Muskova majetku pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se podnikatel už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii se jměním 100 miliard dolarů. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Hranici 500 miliard dolarů pokořil letos v říjnu.

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Tento měsíc Musk vyzval ke zrušení Evropské unie. Reagoval tak na pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun), kterou jeho síti X kvůli nedostatečné transparentnosti uložila Evropská komise. „EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk.

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).

Zůna v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu ANO, SPD a Motoristů, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna ale poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.

„Politika se nedělá podle titulků ani podle jedné věty vytržené z projevu. Jasně a bez obalu: žádné peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině,“ uvedl Fiala. Cílem je podle něj válku co nejrychleji ukončit.

„Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí. Česká muniční iniciativa se prověří, stejně jako nákup F-35. Stát zkontroluje veškeré kontrakty. Proto zachovejme klid a rozvahu. Rozhodnutí, která se týkají bezpečnosti a veřejných peněz, vyžadují čas a pečlivé posouzení. Unáhlené soudy a mediální zkratky k porozumění nepřispívají,“ dodal Fiala.

Podobně se v pátek na facebooku vyjádřil předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. „Žádné peníze českých občanů na nákup zbraní, munice a podporu války na Ukrajinu nepůjdou,“ poznamenal. Také podle něj vystoupil Zůna s informativním projevem, v němž popisoval situaci a východiska, která nová vláda zdědila po předchozí.

Muniční iniciativu Okamura označil za naprosto netransparentní. Česko na ní spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí o muniční iniciativě jednat s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou.

Nákup letounů F-35 si pak podle Okamury Česko nemůže dovolit. Zůna v pátek nicméně řekl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech, včetně právě nákupu amerických F-35.

