Týden tradera: Nezaměstnanost v USA je zpět na covidových úrovních
Trhy byly před svátky taženy především nervozitou. Obchodování doprovázela zvýšená volatilita, která naznačuje, že stále více investorů začíná zpochybňovat udržitelnost současných valuací. K tomu se přidala klíčová makrodata z USA, jež potvrdila další ochlazování trhu práce a růst nezaměstnanosti. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil blíže k hranici 6 700 bodů.
Nejdůležitější makroekonomickou událostí týdne byla data z amerického trhu práce. Nezaměstnanost vzrostla na 4,6 procenta, tedy na úroveň naposledy zaznamenanou během pandemie, a tvorba nových pracovních míst zůstává utlumená. Listopadová zaměstnanost výrazně zaostala za historickými průměry a říjnový propad nonfarm payrolls byl nejhlubší od roku 2020, mimo jiné kvůli úbytku federálních zaměstnanců.
Kombinace slabšího trhu práce, stagnujících maloobchodních tržeb a zpomalující podnikatelské aktivity zvyšuje tlak na americkou centrální banku. Ta se nachází ve složité pozici: inflace zůstává „sticky“, tedy setrvává nad cílem dvou procent, což výrazně omezuje prostor pro razantnější uvolňování měnové politiky. Výraznější změna postoje tak může přijít až s nástupem nového šéfa Fedu, který by mohl více vyjít vstříc názorům Donalda Trumpa.
Ruská ekonomika se sice potýká s rostoucími problémy, pravděpodobně to ale v nejbližší době nepřiměje ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Kreml by mohl při současné intenzitě bojů a rozsahu západních sankcí situaci z ekonomického hlediska zvládat ještě řadu let, píše server CNN s odvoláním na analytiky.
Chřadnoucí ekonomika Putina k míru nedonutí. Kreml může bojovat ještě roky
Politika
„Totální blokáda“
Výrazný pohyb zaznamenala ropa, jejíž cena lehce posílila na 57 dolarů za barel WTI po prohlášení Donalda Trumpa o „totální blokádě“ sankcionovaných venezuelských tankerů. Eskalace tlaku na Caracas, včetně označení Madurova režimu za teroristickou organizaci, okamžitě zvýšila geopolitickou rizikovou přirážku v cenách energií. Z pohledu fundamentů však má v prvním čtvrtletí roku 2026 na trhu převládat nabídka nad poptávkou. Krátkodobě by tak ropa mohla otestovat i několikaletá minima v okolí 50 dolarů za barel.
Technologický sektor znovu potvrdil svou dominantní roli. Největší pozornost tentokrát přitáhla Čína, kde si MetaX, relativně mladý výrobce čipů pro umělou inteligenci, po vstupu na burzu připsal až sedminásobné zhodnocení. IPO, které firmě vyneslo téměř 600 milionů dolarů, se zařadilo mezi nejvýraznější burzovní debuty letošního roku a ze zakladatele společnosti, bývalého inženýra AMD, učinilo miliardáře. Příběh MetaX zároveň podtrhuje snahu Číny o technologickou soběstačnost v oblasti polovodičů – a ochotu investorů tuto strategii financovat. Zůstává však otázkou, zda v případě širší tržní korekce nebudou tyto společnosti diskontovány výrazněji než zbytek trhu. Nedávné IPO MetaX by se tak pro část investorů mohlo ukázat jako příliš drahá sázka.