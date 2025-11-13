Nový magazín právě vychází!

Babiš představil plán, kdy vyřeší svůj střet zájmů

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Šéf ANO označil za překvapení, že to má sdělit veřejně. Původně si myslel, že prezident je srozuměn s tím, že s řešením Babiš seznámí jen hlavu státu.

„Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně... Řešení zveřejním těsně před tím, než mě jmenuje předsedou vlády,“ řekl Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Ani večer žádné podrobnosti nesdělil a ani neupřesnil, kdy hodlá řešení oznámit veřejnosti.

Hrad po středeční schůzce Pavla s Babišem oznámil, že pokud šéf ANO učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.

Babiš dnes na večerním jednání ujistil lídry SPD a Motoristů, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že vše bude v souladu se zákony a Babišovo ujištění považuje za dostačující. „Myslím, že pan prezident bude spokojen,“ dodal předseda Motoristů Petr Macinka. Ani on nebyl konkrétnější.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ řekl pravděpodobný příští premiér v ranním příspěvku na sociálních sítích. Zdůraznil, že už 5. října představil hlavě státu možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů. Tehdy byl podle něj Pavel spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně. „Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům,“ uvedl Babiš.

Nechce říkat dopředu, jak to udělá, protože je to podle něj „extrémně citlivá a osobní záležitost“. „Novináři mě navíc stejně budou vždy kritizovat a nic nebude podle nich dostatečné,“ tvrdí.

Miliardář Elon Musk označil za nepravdivou zprávu zpravodajské televize CNBC, podle které jeho start-up zaměřený na umělou inteligenci xAI v rámci kola financování získal od investorů 15 miliard dolarů, tedy 311,7 miliardy korun. CNBC se odvolávala na informované zdroje a hodnota společnosti se podle ní měla zvýšit na 200 miliard dolarů.

CNBC již v září uvedla, že firma od investorů získala deset miliard dolarů a nyní se k této částce přidalo dalších pět miliardMusk ale již v září uvedl, že společnost nezískává žádný kapitál a nyní v příspěvku na síti X zprávu označil za nepravdivou. Firma xAI na žádost o komentář k nejnovějším informacím reagovala odpovědí: „Lži tradičních médií“, což podle agentury Reuters vypadá jako automatická odpověď.

Společnost xAI zvyšuje kapacitu svého datového centra, aby mohla trénovat pokročilejší modely a lépe konkurovat modelům ChatGPT firmy OpenAI a Claude společnosti Anthropic.

Podle zdrojů velká část získaných peněz bude použita na grafické procesory, které jsou základem velkých jazykových modelů. Společnost také investuje značné peníze do rozšiřování své vlastní infrastruktury. Koupila nemovitosti v Memphisu, kde plánuje vybudovat superpočítač Colossus.

Nadšení investorů z firem zaměřených na AI zůstává vysoké, i když se objevují obavy z bubliny kvůli extrémně vysokým oceněním těchto podniků a masivním plánům výdajů. Start-upy z odvětví v posledních měsících dosáhly nebývale vysokých ocenění. V září Anthropic získal od investorů 13 miliard dolarů a zhruba ztrojnásobil své ocenění z března. Firma OpenAI pak byla v říjnu oceněna na 500 miliard dolarů.

Společnost xAI letos v březnu získala Muskovu sociální síť X. Transakce se uskutečnila formou výměny akcií a hodnota platformy byla odhadnuta na 33 miliard dolarů.

Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.

Spotřebitelská platební platforma Zilch oznámila, že získala nové financování v hodnotě více než 175 milionů dolarů v kombinaci dluhu a kapitálu. Investiční kolo vedla skupina KKCG za účasti fondu BNF Capital a několika dalších strategických investorů. Součástí balíku je také rozšíření sekuritizačního programu vedeného Deutsche Bank, oznámila KKCG v tiskové zprávě. Podle společnosti posílí nová investice další růst a vývoj klíčových produktů.

Kolo financování přichází krátce po uvedení dvou zásadních novinek v nabídce Zilch. První z nich je platforma Intelligent Commerce, která využívá umělou inteligenci k analýze uživatelských dat v reálném čase a podle firmy se stala jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů jejích příjmů. Druhou novinkou je služba Zilch Pay, jež má být spuštěna v první polovině roku 2026. Ta umožní uživatelům platby jedním kliknutím a má zajistit vyšší podíl firmy na spotřebitelských výdajích.

Získané prostředky plánuje Zilch využít na zvýšení marketingových investic, další vývoj produktů, posílení technologické platformy a případné akvizice. Firma uvádí, že je díky tomu připravena pokračovat v utváření budoucnosti globálního obchodu.

„V KKCG hledáme nové udržitelné cesty v tradičních odvětvích. Způsob, kterým Zilch využívá technologie k posouvání zaběhnutých pravidel a proměně úvěrového prostředí, přináší skutečné výhody jak lidem, tak firmám,“ uvedl šéf KKCG US Advisory Karel Komárek Jr.

Zilch byla založena v roce 2020 s cílem nabídnout alternativu k tradičnímu úvěrování a přinést zákazníkům výhodnější způsob placení. Od té doby si platforma připsala více než 5,3 milionu uživatelů, kteří podle společnosti provedou v průměru desítky plateb ročně; nejaktivnější z nich službu využívají denně. Zilch propojuje své zákazníky s více než 5 tisíci obchodníky, mezi nimiž jsou například Amazon, eBay, Tesco či Sports Direct.

Platforma dosud zpracovala téměř půl miliardy transakcí a vygenerovala hrubou hodnotu zboží přesahující pět miliard liber. Generální ředitel a spoluzakladatel Philip Belamant uvedl, že nové financování je důkazem důvěry investorů ve strategii firmy. Dodal, že k úspěšnému uzavření investičního kola přispělo i působení spoluzakladatele Seana O’Connora. Firma podle něj vstupuje do další fáze expanze. Mezi dosavadní investory fondu patří známá jména, vedle zmíněné Deutsche Bank také mj. Goldman Sachs.

