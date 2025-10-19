Týden tradera: Investory znervózňuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy
Uplynulý týden pokračoval ve zvýšené volatilitě, která se přenesla z konce předchozího týdne. Index VIX vyskočil až na 22 bodů, což představuje nárůst o 35 procent během jediného dne. Na vině je opět geopolitika – Spojené státy se znovu dostaly do kleští s Čínou, přičemž ve hře jsou cla, vzácné suroviny i námořní doprava.
Index S&P 500 se během týdne pohyboval ve širokém rozpětí 6 200 až 6 700 bodů, což odráží nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje.
Pozornost se upírá na nové čínské exportní restrikce, které omezují vývoz vzácných zemin a technologií pro pokročilé čipy a AI aplikace. Peking se snaží kontrolovat vývoz klíčových materiálů pro výrobu 14nm a pokročilejších logických čipů, 256vrstvých pamětí a souvisejících zařízení.
Donald Trump reagoval po svém – hrozbou uvalení 100% cel od 1. listopadu. Na diplomatická vyjednávání tak ještě zbývá čas. Nově se ale objevila i další hrozba pro globální obchod, tentokrát po moři: USA a Čína začaly uvalovat dodatečné přístavní poplatky na námořní přepravní společnosti. Čína je účtuje plavidlům, která jsou vlastněna, provozována, postavena nebo plují pod vlajkou USA.
Naději investorům přináší fakt, že obě země se stále snaží o dosažení dohody a plánovaná schůzka vrcholných představitelů na summitu v Jižní Koreji zůstává ve hře. Z investičního pohledu jsem v této věci spíše optimista – aktuální propady mohou být příležitostí k nákupu kvalitních titulů „ve slevě“. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by svět stál na prahu další masivní obchodní války, která by mohla výrazně ohrozit křehký ekonomický růst.
Bývalá manželka Jeffa Bezose, Mackenzie Scottová, se zbavila velkého balíku akcií Amazonu. Ty získala po rozvodu s jedním z nejbohatších lidí světa.
Bezosova exmanželka se zbavila části akcií Amazonu
Leaders
Evropskému gigantovi se daří
Hospodářské výsledky tento týden reportovala nizozemská společnost ASML, přední evropský výrobce zařízení pro produkci čipů. Firma zatím úspěšně „doručuje“ růst objednávek a těží z celosvětového boomu okolo umělé inteligence.
Společnost očekává, že její tržby za rok 2025 vzrostou oproti roku 2024 o zhruba 15 procent. Objednávky dosáhly 5,4 miliardy eur, přičemž trh očekával přibližně 4,9 miliardy. Akcie ASML od začátku roku vzrostly o 25 procent, což je vzhledem k dynamice celého odvětví spíše umírněné tempo. Titul v posledních měsících brzdily komplikace na čínském trhu, kde právě probíhají nejvýraznější geopolitické střety o budoucnost polovodičového průmyslu.
Akcie ASML tak v současnosti nabízejí určitý diskont oproti americkým konkurentům, jako jsou AMD či NVIDIA – a mohou být zajímavou sázkou pro investory, kteří věří v další růst poptávky po čipech a technologiích umělé inteligence.