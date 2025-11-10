Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět
Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.
Podle dat Goldman Sachs tvoří alternativní investice v průměru 20 procent portfolií mileniálů. Generace X (narození mezi lety 1965–1980) má v „altech“ 11 procent a baby boomers dokonce jen 6 procent.
Z průzkumu mezi tisícovkou amerických investorů s vysokými příjmy vyplynulo, že více než polovina (54 procent) mileniálů považuje přístup k rostoucím odvětvím – jako jsou technologie nebo zdravotnictví – za hlavní důvod, proč volí alternativní aktiva. Diverzifikace, tradičně hlavní argument pro investice mimo akcie, je až na druhém místě, kdy se pro ni vyslovila asi čtvrtina mileniálů.
„Mileniálové vyrůstali v době rychlého technologického rozvoje — od startupů, které se staly globálními značkami, až po dnešní éru umělé inteligence. Je logické, že chtějí být u toho,“ uvedla pro CNBC Kristin Olsonová, globální šéfka alternativních investic pro majetkové klienty v Goldman Sachs.
Méně akcií, více rizika – ale i větší odvaha
Mileniálové — tedy lidé narození zhruba mezi začátkem 80. a polovinou 90. let — mají pouze 27 procent portfolia v akciích, zatímco u Generace X je to 43 procent a u Boomerů 48 procent.
Olsonová připomíná, že generace Y dospívala během opakovaných finančních otřesů – od prasknutí internetové bubliny přes finanční krizi 2008 až po dluhovou krizi eurozóny. „Veřejné akcie proto považují za rizikovější než starší generace,“ říká. „Zároveň jsou ale podnikavější, takže jim investice do soukromých růstových firem dávají větší smysl.“
Investice v řádech desítek miliard dolarů, ale zatím nepříliš přesvědčivé zisky. I tak může působit současná situace kolem umělé inteligence z pohledu drobných investorů. I proto se množí spekulace, že AI je bublina připomínající tu na přelomu milénia, která posléze praskla a způsobila krizi. Situace je ale podle analytika J&T Banky George Williama Kubika úplně jiná. Kubik o detailech hovořil v podcastu J&T Banka Talks.
Je AI bubina před prasknutím? V žádném případě, říká analytik J&T Banky Kubik
Trhy
Investice v řádech desítek miliard dolarů, ale zatím nepříliš přesvědčivé zisky. I tak může působit současná situace kolem umělé inteligence z pohledu drobných investorů. I proto se množí spekulace, že AI je bublina připomínající tu na přelomu milénia, která posléze praskla a způsobila krizi. Situace je ale podle analytika J&T Banky George Williama Kubika úplně jiná. Kubik o detailech hovořil v podcastu J&T Banka Talks.
Zájem mileniálů o alternativy ale přináší i rizika. Mark Dowding, investiční ředitel společnosti RBC BlueBay Asset Management, upozorňuje, že některé fondy mohou být nesprávně nabízeny retailovým investorům, kteří nemají dostatečné zkušenosti.
„Obávám se, že se určité strategie mohou ocitnout v rukou publika, které jim nerozumí,“ uvedl Dowding pro CNBC.
Dodává, že právě „mladí a hladoví“ investoři poháněli boom kryptoměn, AI akcií či zlata. „Každá generace má svou vlastní bublinu,“ říká. „Pokud jste ještě nezažili, že v ní přijdete o peníze, nejspíš jste stále ochotní riskovat.“
Podle Goldman Sachs čeká finanční poradce nová výzva: vzdělávat mladé investory o rizicích i příležitostech alternativních aktiv. Zájem o private equity či venture kapitál bude podle Olsonové růst dál, jak se tyto fondy více otevírají retailovým investorům.
„Je to generační posun. Mladší investoři chtějí být součástí inovací, nikoli jen držet akcie firem, které už uspěly,“ uzavírá Olsonová.
Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.
Strategie alternativních fondů se hodně liší. Umožňují ale investovat do nemovitostí, globálních značek i krypta
Money
Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.
Mladí lidé přestávají být šťastní a psychicky spokojení, naznačuje nová studie, která se zabývala spokojeností obyvatel s jejich životem ve 44 zemích světa. Právě zástupci této generace totiž nejčastěji ve výzkumech sdělovali, že je trápí pocity zoufalství, neštěstí či špatné duševní pohody. Proč tomu tak je? Odpověď je strašidelná: nevíme.
Měli mít všechno, namísto toho trpí. Proč jsou dnešní dvacátníci zoufalejší než jejich rodiče
Enjoy
Mladí lidé přestávají být šťastní a psychicky spokojení, naznačuje nová studie, která se zabývala spokojeností obyvatel s jejich životem ve 44 zemích světa. Právě zástupci této generace totiž nejčastěji ve výzkumech sdělovali, že je trápí pocity zoufalství, neštěstí či špatné duševní pohody. Proč tomu tak je? Odpověď je strašidelná: nevíme.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.