Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic
iStock
nst
nst

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

Podle dat Goldman Sachs tvoří alternativní investice v průměru 20 procent portfolií mileniálů. Generace X (narození mezi lety 1965–1980) má v „altech“ 11 procent  a baby boomers dokonce jen 6 procent.

Z průzkumu mezi tisícovkou amerických investorů s vysokými příjmy vyplynulo, že více než polovina (54 procent) mileniálů považuje přístup k rostoucím odvětvím – jako jsou technologie nebo zdravotnictví – za hlavní důvod, proč volí alternativní aktiva. Diverzifikace, tradičně hlavní argument pro investice mimo akcie, je až na druhém místě, kdy se pro ni vyslovila asi čtvrtina mileniálů.

„Mileniálové vyrůstali v době rychlého technologického rozvoje — od startupů, které se staly globálními značkami, až po dnešní éru umělé inteligence. Je logické, že chtějí být u toho,“ uvedla pro CNBC Kristin Olsonová, globální šéfka alternativních investic pro majetkové klienty v Goldman Sachs.

Méně akcií, více rizika – ale i větší odvaha

Mileniálové — tedy lidé narození zhruba mezi začátkem 80. a polovinou 90. let — mají pouze 27 procent portfolia v akciích, zatímco u Generace X je to 43 procent a u Boomerů 48 procent.

Olsonová připomíná, že generace Y dospívala během opakovaných finančních otřesů – od prasknutí internetové bubliny přes finanční krizi 2008 až po dluhovou krizi eurozóny. „Veřejné akcie proto považují za rizikovější než starší generace,“ říká. „Zároveň jsou ale podnikavější, takže jim investice do soukromých růstových firem dávají větší smysl.“

Je AI bubina před prasknutím? V žádném případě, říká analytik J&T Banky Kubik

Trhy

Investice v řádech desítek miliard dolarů, ale zatím nepříliš přesvědčivé zisky. I tak může působit současná situace kolem umělé inteligence z pohledu drobných investorů. I proto se množí spekulace, že AI je bublina připomínající tu na přelomu milénia, která posléze praskla a způsobila krizi. Situace je ale podle analytika J&T Banky George Williama Kubika úplně jiná. Kubik o detailech hovořil v podcastu J&T Banka Talks.

sta

Přečíst článek

Zájem mileniálů o alternativy ale přináší i rizika. Mark Dowding, investiční ředitel společnosti RBC BlueBay Asset Management, upozorňuje, že některé fondy mohou být nesprávně nabízeny retailovým investorům, kteří nemají dostatečné zkušenosti.

„Obávám se, že se určité strategie mohou ocitnout v rukou publika, které jim nerozumí,“ uvedl Dowding pro CNBC.

Dodává, že právě „mladí a hladoví“ investoři poháněli boom kryptoměn, AI akcií či zlata. „Každá generace má svou vlastní bublinu,“ říká. „Pokud jste ještě nezažili, že v ní přijdete o peníze, nejspíš jste stále ochotní riskovat.“

Podle Goldman Sachs čeká finanční poradce nová výzva: vzdělávat mladé investory o rizicích i příležitostech alternativních aktiv. Zájem o private equity či venture kapitál bude podle Olsonové růst dál, jak se tyto fondy více otevírají retailovým investorům.

„Je to generační posun. Mladší investoři chtějí být součástí inovací, nikoli jen držet akcie firem, které už uspěly,“ uzavírá Olsonová.

V USA směřují na trh fondy na spotový bitcoin, část analytiků to má za novou éru

Strategie alternativních fondů se hodně liší. Umožňují ale investovat do nemovitostí, globálních značek i krypta

Money

Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Měli mít všechno, namísto toho trpí. Proč jsou dnešní dvacátníci zoufalejší než jejich rodiče

Enjoy

Mladí lidé přestávají být šťastní a psychicky spokojení, naznačuje nová studie, která se zabývala spokojeností obyvatel s jejich životem ve 44 zemích světa. Právě zástupci této generace totiž nejčastěji ve výzkumech sdělovali, že je trápí pocity zoufalství, neštěstí či špatné duševní pohody. Proč tomu tak je? Odpověď je strašidelná: nevíme.

Josef Tuček

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Srovnatelné tržby řetězce McDonald's klesly nejvýrazněji za čtyři roky

Odepisovaný gigant, který odmítá padnout. Proč akcie McDonald's stále lákají investory

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Na Václaváku vznikne nový pětihvězdičkový hotel

Václavské náměstí 33
Pytloun Hotels, užito se svolením
nst
nst

Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.

Budovu prodala společnost VN33 Building, která je součástí ALCA Group podnikatelů Radky Prokopové a Františka Fabičovice. Investici financuje majitel sítě Lukáš Pytloun, a to kombinací vlastních zdrojů a úvěru od Trinity Bank. Cena transakce nebyla zveřejněna.

„Jako ryze český hotelový řetězec jsem velmi rád, že jsme se na akvizici domluvili s českou rodinnou firmou Alca Group,“ uvedl Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě Pytloun Hotels. Připomněl, že značka má s touto lokalitou již zkušenosti – od roku 2018 zde provozuje Pytloun Boutique Hotel Prague, který se stal prvním pražským hotelem skupiny. „Výkonnost našich pražských hotelů stabilně roste a věřím, že i tento nový projekt bude úspěšný a stane se vlajkovou lodí celé sítě,“ dodal Pytloun.

Podle Radky Prokopové z Alca Group bylo cílem „citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít partnera, který objektu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality“. Trinity Bank označila transakci za příklad úspěšné spolupráce domácích subjektů. „Prokázali jsme flexibilitu a expertízu při realizaci komplexního projektu s novým inspirativním klientem,“ doplnila Rita Šafránková, vedoucí odboru Akvizice banky.

Hotel The Home by Pytloun Hotels bude koncipován jako curated boutique hotel, tedy menší pětihvězdičkové zařízení s důrazem na design, osobní přístup a autentický zážitek.

Praha láká turisty

Cestovní ruch roste. V českých hotelech se v létě ubytovalo téměř osm milionů hostů

Zprávy z firem

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více.

ČTK

Přečíst článek

Skupinu Pytloun Hotels založil v roce 2003 liberecký podnikatel Lukáš Pytloun, který začínal s malým penzionem v liberecké čtvrti Rochlice. Dnes síť provozuje 15 hotelů v pěti destinacích, šest restaurací a zaměstnává více než 500 lidí. Kromě Liberce a Prahy působí i v Harrachově či Krušných horách. V minulosti zaujala například přestavbou ikonického Grand Hotelu Imperial v Liberci, který se proměnil v designový hotel s pokoji od předních českých architektů.

Plánovaný hotel na Václavském náměstí potvrzuje ambici společnosti posilovat pozici českého hotelnictví prostřednictvím moderního designu, kvalitního servisu a lokálního kapitálu. Pokud vše půjde podle plánu, přivítá první hosty už za tři roky.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

„Vnímám obrovskou společenskou poptávku po výstavbě efektivního, dostupného, nájemního bydlení,“ říká Kunovský v podcastu Realitní Club. Nyní vyšel velký průzkum veřejného mínění, podle kterého je zhoršující se dostupnost bydlení největším českým problémem. Uvedlo to téměř padesát procent dotázaných lidí. Až s odstupem bylo pro čtvrtinu dotázaných klíčové zdravotnictví a sociální služby. Pro deset procent to byla bezpečnost, cituje Kunovský výsledky průzkumu.

Central Group se snaží přicházet s doporučeními a zahraničními zkušenostmi, jak zlepšit dostupnost bydlení. „Kdo se nesnaží hledat řešení, nemá právo situaci kritizovat,“ tvrdí.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Přečíst článek

Vytvořili jsme odborný think tank předních organizací a institucí - iniciativu pro dostupné bydlení,“ uvádí Kunovský. Iniciativa analyzuje a přichází s konkrétními kroky. Zároveň uvádí příklady ze světa, které nefungují. „Cesta do pekel je často dlážděná dobrými úmysly,“ uvádí Kunovský příklad z Německa, které zregulovalo trh s nájemním bydlením. Výsledkem bylo, že se nabídka zmenšila a ceny vzrostly. Nakonec regulaci zrušil německý ústavní soud.

Zásadní problém českého bytového trhu je podle něj fakt, že je málo bytů. A jak vypadá „baťovský systém“ výstavby dostupného bydlení? „Je to systém dostupných bytů, nájemních, družstevních i vlastnických. Pro veřejné i soukromé investory. S využitím typových projektů,“ popisuje šéf Central Groupu. Projekt vzniká asi rok a jsou v něm zapojeny například Česká spořitelna, KPMG, ČVUT nebo další partneři jako jsou Wienerberger nebo ČSOB. „Zkrátka největší hráči na trhu.“

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kunovský si od systému Design&Build slibuje rozjezd masivní výstavby. Cituje další výzkum, podle kterého je pro 85 procent obyvatel důležitější investice do dostupného bydlení než do dopravy.

V dopravě přitom už systém nastavený je, každoročně do ní stát investuje přes sto miliard korun. „U bydlení tento systém chybí, proto jsou investice státu jen v jednotkách miliard ročně a ještě nejsou jisté. Nejde jenom o velikost investic, chceme postavit funkční „investiční mašinu“ se vzorovými postupy. Třeba vytvořením typových projektů, což snižuje cenu až o dvacet procent.“

Jde i o typové smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Když se nastaví „mašina“, čeká Kunovský, že by ke konci volebního období mohlo jít na výstavbu dostupného bydlení kolem dvaceti miliard veřejných korun ročně.

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Reality

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Financování je klíčové. Podle Kunovského by mělo být kombinované. Z deseti až třiceti procent, podle síly regionu, by pocházelo z dotací. Svou úlohu by měly hrát zvýhodněné úvěry, které obhospodařuje Národní a rozvojová banka. Řada měst má také vlastní úspory, tam je otázka prioritizace investic.

„Dokud není postavená „mašina“, může to být i politicky rizikové,“ poznamenává Kunovský. A také využít komerční financování. „Není ostuda si vzít hypotéku, není ani ostuda si vzít půjčku na něco, co se zhodnocuje a co je potřeba.“

Dušan Kunovský, majitel a šéf největšího tuzemského developera, byl hostem pořadu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Související

Dušan Kunovský

Miliardář Kunovský se chce stát novým Baťou. Rozvíjí obří projekt výstavby nájemního bydlení

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Dušan Kunovský, Central Group

Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu schvalování nových bytů, říká Dušan Kunovský

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Dušan Kunovský, Central Group

Dušan Kunovský: Konec krize s bydlením se blíží. Připravujeme se na další boom

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme