Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena
Drahé kovy lámou rekord za rekordem a přispívají k tomu, že tahle „party“ bude mít opravdu hodně ostrou kocovinu. Už dlouho jsem neviděl, aby zlato tak posilovalo, a přitom finanční trhy neprocházely vyloženě obdobím nadměrné volatility. V týdnu pokračovalo zveřejňování hospodářských výsledků velkých amerických firem a zasedala americká centrální banka. Index S&P 500 se drží kolem 7 000 bodů.
Jak jsem psal v úvodu. Ceny drahých kovů překonávají maxima a dá se mluvit o spekulativní bublině, na kterou rychle naskakují retailoví investoři pod tlakem efektu FOMO (fear of missing out). Stříbro je tak poprvé nad 120 dolary, zlato u 5 600 dolarů za unci. Investoři nyní vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. A to zejména ve vztahu k Donaldu Trumpovi a americkému dolaru.
Trump zjevně usiluje o měnovou manipulaci a snaží se podrazit cenu rezervní měny, aby podpořil domácí export a zvýšil jeho konkurenceschopnost. Už před posledním oslabením dolaru směrem například proti koruně až k 20 USD/CZK se mluvilo o tom, že obchodní bilance USA vykazuje největší rovnováhu od roku 2009.
Zmrazené rezervy měly Kreml oslabit. Jenže zlato mezitím dramaticky zdražilo. Hodnota ruského zlata tak dnes sankční ztráty převyšuje. A trh znovu vítězí nad politikou.
Lukáš Kovanda: Zlato přepisuje ruský účet za válku
Názory
Zmrazené rezervy měly Kreml oslabit. Jenže zlato mezitím dramaticky zdražilo. Hodnota ruského zlata tak dnes sankční ztráty převyšuje. A trh znovu vítězí nad politikou.
Fed na posledním zasedání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5–3,75 procenta a zároveň výrazně upravil tón své komunikace směrem k většímu optimismu ohledně vývoje americké ekonomiky. Jerome Powell uvedl, že od posledního zasedání došlo k „jasnému zlepšení“ ekonomického výhledu, inflace dál zpomaluje a trh práce vykazuje známky stabilizace, nikoli zhoršování. Na to, že si členové centrální banky začínají uvědomovat, že se možná americká ekonomika přehřívá, finanční podmínky jsou mimořádně uvolněné, tak je reakce trhů zatím velmi pozitivní.
Americký prezident dnes do čela americké centrální banky – Fedu – nominoval Kevina Warshe, který v jejím širším vedení už působil, v letech 2006 až 2011.
Proč Trump vybral do čela Fedu Warshe? Půjde mu na ruku
Názory
Americký prezident dnes do čela americké centrální banky – Fedu – nominoval Kevina Warshe, který v jejím širším vedení už působil, v letech 2006 až 2011.
Společnost SpaceX Elona Muska plánuje podle informací deníku Financial Times vstoupit na burzu v polovině června. Cílem historicky největšího IPO je získat až 50 miliard dolarů, což by firmu ocenilo na přibližně 1,5 bilionu dolarů. Dalším důvodem, proč SpaceX cílí na červen, jsou podle zdrojů Muskovy narozeniny, které připadají na 28. června. Tohle může být opravdu IPO událost roku. Se vší úctou k IPO CSG rozměr „Muskova umění“ prodeje investorům je ještě někde úplně jinde a myslím, že se po akciích Space X dost zapráší.