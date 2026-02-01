Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena

Kryštof Míšek
Drahé kovy lámou rekord za rekordem a přispívají k tomu, že tahle „party“ bude mít opravdu hodně ostrou kocovinu. Už dlouho jsem neviděl, aby zlato tak posilovalo, a přitom finanční trhy neprocházely vyloženě obdobím nadměrné volatility. V týdnu pokračovalo zveřejňování hospodářských výsledků velkých amerických firem a zasedala americká centrální banka. Index S&P 500 se drží kolem 7 000 bodů.

Jak jsem psal v úvodu. Ceny drahých kovů překonávají maxima a dá se mluvit o spekulativní bublině, na kterou rychle naskakují retailoví investoři pod tlakem efektu FOMO (fear of missing out). Stříbro je tak poprvé nad 120 dolary, zlato u 5 600 dolarů za unci. Investoři nyní vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. A to zejména ve vztahu k Donaldu Trumpovi a americkému dolaru.

Trump zjevně usiluje o měnovou manipulaci a snaží se podrazit cenu rezervní měny, aby podpořil domácí export a zvýšil jeho konkurenceschopnost. Už před posledním oslabením dolaru směrem například proti koruně až k 20 USD/CZK se mluvilo o tom, že obchodní bilance USA vykazuje největší rovnováhu od roku 2009.

Fed na posledním zasedání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5–3,75 procenta a zároveň výrazně upravil tón své komunikace směrem k většímu optimismu ohledně vývoje americké ekonomiky. Jerome Powell uvedl, že od posledního zasedání došlo k „jasnému zlepšení“ ekonomického výhledu, inflace dál zpomaluje a trh práce vykazuje známky stabilizace, nikoli zhoršování. Na to, že si členové centrální banky začínají uvědomovat, že se možná americká ekonomika přehřívá, finanční podmínky jsou mimořádně uvolněné, tak je reakce trhů zatím velmi pozitivní.

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje podle informací deníku Financial Times vstoupit na burzu v polovině června. Cílem historicky největšího IPO je získat až 50 miliard dolarů, což by firmu ocenilo na přibližně 1,5 bilionu dolarů.  Dalším důvodem, proč SpaceX cílí na červen, jsou podle zdrojů Muskovy narozeniny, které připadají na 28. června. Tohle může být opravdu IPO událost roku. Se vší úctou k IPO CSG rozměr „Muskova umění“ prodeje investorům je ještě někde úplně jinde a myslím, že se po akciích Space X dost zapráší.

Dobře už bylo? Evropa na tom není tak špatně, jak se o ní obvykle mluví

EU
iStock
Karel Pučelík
Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.

Americký prezident Donald Trump Evropu popisuje jako příběh selhání a neschopnosti. Uráží evropské armády i vojáky, pro ekonomiku a byznys nemá o moc lepší slova. Viceprezident J. D. Vance zase evropské země obvinil z toho, že neudržují svobodu projevu. Pro MAGA politiky se Evropa stala fackovacím panákem.

Sami Evropané na kritiku vždy neodpovídají zrovna sebevědomě. Na kontinentu jsme si vytvořili vlastní „blbou náladu“ i bez Trumpa a Vance. O našich zemích mluvíme mnohdy jako o rozbitých a naše ekonomiky přirovnáváme k unaveným hlemýžďům. Odpovědi na Americké hrozby jsou od většiny lídrů poměrně slabé.

Skoro to působí, jako že dobře už bylo a žádná zářná budoucnost nás nečeká. Jsme na tom ale skutečně tak špatně? Je sice dobré se postavit tváří v tvář vlastním slabinám a nebát se je pojmenovat, ale upadnout do pesimismu a letargie skutečně nepomůže nikomu – tedy kromě našich nepřátel. S tím spojená nedostatečná iniciativa nahrává Rusku a nechává volné ruce Trumpovi, stejně tak posiluje naše vlastní populisty a krajní pravici.

Není důvod se ponižovat

Dobře to shrnula v rozhovoru pro magazín Politico šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieovová, která připomíná, že sedm s z deseti nejvíce rostoucích ekonomik se aktuálně nachází v Evropské unii. „V Evropě uděláte něco skvělého a řeknete ‚to není špatné‘. V dnešním světě se musíte trochu chlubit, vyzařovat sebevědomí,“ nabádá ekonomka.

Na rozdíl od Evropanů jsou Američané zvyklí se pochlubit. Donald Trump srší sebevědomím, jako kdyby jeho země představovala ráj na zemi. Stačí se podívat na statistiky. Co třeba extrémní chudoba? Dětská úmrtnost? Počty násilných činů a vražd? Evropa, i se svými chybami, regulacemi a neefektivností je humánnějším a solidárnějším prostorem než Spojené státy. Naše země stojí na jiných principech, o kterých rozhodně nelze říci, že jsou špatné.

Vidíme i úspěšné příběhy. Georgiovová zmiňuje například Portugalsko nebo Řecko, které bylo před pár lety na úplném dně, ale dnes se postupně vrací do formy. Proč se nepodívat i do Španělska? Pod vedením Pedra Sáncheze dokáže slušně růst, aniž by se vláda vzdávala svých levicových principů.

Máme problémy, máme ale i nástroje

Jistěže nelze malovat aktuální situaci narůžovo. Ve světě, který se tříští, to bude mít EU náročnější. Její rozhodování je kvůli mnohohlavému vedení výrazně náročnější než v USA, Rusku nebo Číně. Zároveň výrazně více promýšlí důsledky svých kroků, což všechno dohromady nejednou vede k neakceschopnosti. Další integrace by zde nepomohla

Jak ale uvádí šéfka MMF, „osud Evropy je v rukou Evropanů“. Nemusíme – a neměli bychom – čekat, až za nás rozhodne někdo další, třeba ve Washingtonu. Nyní je nejvyšší čas, abychom se zbavili závislosti na jiných – ať už v bezpečnosti nebo v ekonomice.

Vezměme si na příklad slavnou Draghiho zprávu, která pro evropskou ekonomiku nevyzněla úplně dobře. Politici, média a veřejnost na její obsah reagovali značně depresivně. Místo toho by ale měla být impulsem, na co by si EU i jednotlivé země měly dát pozor, ne nečinně čekat na zázrak.

Máme problémy, ale máme i nástroje k jejich řešení. Bude to ale chtít úsilí a odvahu. To přece není tak špatná zpráva, ne?

Macinka funguje jako Babišův štít

Andrej Babiš a Petr Macinka
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Premiér může ve stínu humbuku kolem Macinky v klidu měnit parametry státu. Čistit státní organizace, dosazovat na vlivná místa loajální lidi. Postupně získává moc nad státními firmami, natahuje ruku po veřejnoprávních médiích, řídí zahraniční politiku, bezpečnostní aparát. Kdykoliv může, odstřihává zástupce demokratických stran.

Média mezitím řeší Macinku, Babiš si mne ruce. Macinka nezahálí. Nejdřív o půlnoci napíše prezidentovi přes jeho mluvčího vyděračské esemesky. Když se to provalí, říká tomu vyjednávání. Prezidentovi prý ještě zatopí. Pár dní na to jede s úsměvem na rtech a dvojčetem Turkem na návštěvu k Miloši Zemanovi. Prý zdvořilostní. Ve skutečnosti je to další veřejná provokace. S důchodcem Zemanem prý řešili zahraniční politiku a boj proti zeleným ideologiím. Ten jim Zeman schvaluje. Macinkovy SMS zprávy byly podle Zemana chybou, „nepříteli“ se prý nemá důvěřovat. O schůzce s chutí povykládali médiím, žádné tajnůstkaření.

Prezident Pavel zvedl kufr a raději zmizel na motorky. Ani tam neměl klid. Zdejší proruská scéna rozjela dezinformační kampaň, spekulovala, zda prezident nevyužívá ve Španělsku služeb ukrajinských oligarchů. Chudák motorkář byl donucen své bydlení veřejně vysvětlovat, obhajovat se, vyfotit svůj skromný pokoj v jakémsi penzionu a fotku zveřejnit.

Babiš mezitím dál válcoval i ve sněmovně. Rakušan se nestal jejím místopředsedou, koalice ho odmítla. Chtěl také protlačit zákon, který by omezil řečnění v dolní komoře parlamentu. Zdržuje to prý jeho vládnutí. Zatím neúspěšně, dosud neomezené řečnění zejména Pirátů brzdí jeho plány. Dočasně. Stejně jako chystaná schůze sněmovny kvůli důvěře vládě. Sto jedničku podle Babiše opozice nezíská. Má asi pravdu.

