Údery na Írán vystřelily cenu zlata. Kov míří k dalším rekordům
Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a výrazně prohloubily nejistotu kolem vývoje světové ekonomiky. Reakcí trhu je prudký růst ceny zlata.
Krátce před devátou hodinou ráno středoevropského času zlato posilovalo o 2,4 procenta a obchodovalo se v blízkosti 5405 dolarů za troyskou unci. Během rána se jeho cena vyšplhala až nad 5419 dolarů (přes 112 tisíc korun), což představuje nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.
Eskalace konfliktu
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle prezidenta Donalda Trumpa je cílem zabránit íránskému režimu v získání jaderné zbraně. Teherán odpověděl ostřelováním Izraele a několika arabských zemí, kde se nacházejí i americké základny, a pohrozil dalšími silnými údery. Trump následně varoval, že Spojené státy by reagovaly ještě razantněji.
Podle analytika Kylea Rodd y ze společnosti Capital.com mají nyní obě strany silné důvody v eskalaci pokračovat. Nezávislý analytik Ross Norman předpovídá, že zlato může brzy atakovat nová maxima, protože svět vstupuje do nové éry geopolitické nejistoty. „Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty,“ uvedl.
Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.
Investoři hledají bezpečné útočiště
Zlato investoři tradičně vnímají jako bezpečný přístav v obdobích politického a ekonomického napětí. Koncem ledna se jeho cena dostala na rekord blízko 5600 dolarů za unci.
Za celý loňský rok vzrostla cena drahého kovu o 64 procent. Kromě geopolitických rizik růst podpořily také nákupy centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší dolar.
Současná eskalace konfliktu tak posiluje trend, kdy se investoři v časech nejistoty uchylují ke zlatu jako k ochraně hodnoty.