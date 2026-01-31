Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Dalibor Martínek
Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Je tu několik možností. Za prvé, jet do severočeských hor, Krušných nebo do Krkonoš. Častá volba Pražanů. Tato varianta má jeden zásadní zádrhel. Němci mají také jarní prázdniny. Všude je tudíž plno, ubytování je z velké míry vyprodáno. Jak říkají hoteliéři, je třeba si ubytování zajistit včas, nejlépe rok dopředu.

Nicméně, ještě se i v těchto dnech dá najít ubytování na pár dní. Například apartmány Kuba ve Špindlerově Mlýně měly ještě na konci ledna volné ubytování v únoru pro čtyři osoby na tři noci. Noc za čtyři tisíce korun. Bez jídla. To je v relacích Špindlu slušná nabídka. Ceny za ubytování čtyř osob se v tomto městečku v zimě pohybují od této spodní hranice až do vesmíru. Kdo by měl vyšší nároky, byl ještě před chvílí volný termín v hotelu Harmony mezi 20. a 22. únorem, dvě noci pro čtyři za 42 tisíc korun.

Drahé jídlo

Ubytování je jednou ze tří hlavních položek. Potom strava a skipasy. Kdo by vyrazil na hory jen na jeden den, výrazně ušetří. Nemusí si kupovat nebo vařit snídani a večeři. I tak zůstane oběd výraznou položkou. V restauraci Na Pláni, nahoře nad hlavní špindlerovskou sjezdovkou, lze pořídit řízek s hranolky za 370 korun. Sladký borůvkový knedlík za 330 korun. To je čtrnáct eur. Na Medvědíně ho nabízejí za stejnou cenu.

Pro srovnání, ve výšce 1800 metrů nad mořem s úchvatným výhledem na Alpy dostanete ve Schladminger Hütte tradičně kvalitní sladký rakouský knedlík s vanilkovou omáčkou za 8,80 euro. Ale zpět do Česka.

Za pivo v restauraci Na Pláni zaplatíte 89 korun. Obecně se ceny za hlavní chod pohybují nad třemi sty korun, polévky sto, sto deset. Rodina se dvěma dětmi musí počítat s jednodenní útratou za jídlo, oběd a večeře, kolem čtyř tisíc korun.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? ČTK

Třetí klíčovou položkou lyžařských výletů jsou permanentky. Ve Špindlu pořídíte třídenní permici, pokud najdete ubytování, na pokladně za 5800 korun na dospělou osobu. Děti platí čtyři tisíce. Za tři dny lyžování to je pro rodinu dvacet tisíc korun, za třicet kilometrů nepropojených sjezdovek. Ve vedlejší Peci pod Sněžkou pořídíte jednodenní skipas pro rodinu za pět tisíc korun, k dispozici je sedmnáct kilometrů sjezdovek.

Ve zmíněném Schladmingu stojí na pokladně permanentka na tři dny pro dospělého 230 euro, v přepočtu asi 5680 korun. Můžete jezdit na 121 kilometrech propojených areálů.

Kdo by chtěl z Prahy vyrazit dál od předraženého severu, nabízí se třeba Monínec. Podle nabídky booking.com se ještě před chvílí dalo sehnat v Nové Javorce dvojpokojové ubytování za třináct tisíc korun na dvě noci. Šest a půl na noc. Ale, který Pražák by chtěl spát v Monínci, hodinu a půl autem od bytu. Přijet, zalyžovat si, dát si oběd a večer zmizet. To je plán. Kolik by tato legrace stále čtyřčlennou rodinu? Permice pro dva dospělé a dvě děti vychází na tři tisíce korun. Ne za sto kilometrů sjezdovek, ani za třicet. Za tři sjezdovky, nejdelší měří 1200 metrů.

Restaurace hotelu Monínec nabízí polévku za stovku, ceny hlavních jídel od tří do čtyř set korun. Rodinný oběd i s pitím, stejně jako na severu, dva tisíce korun. Jeden den na Monínci za pět plus tisíc korun.

Na Šumavě si mírně polepšíte. Na Špičáku třídenní rodinný skipas za necelých osm tisíc korun, borůvkové knedlíky 220 korun, polévka za osmdesát. Ubytovacích kapacit je méně, je třeba hledat, ale dá se najít ubytování pro rodinu i kolem tří tisíc za noc.  

V prestižních českých resortech vyjde jeden den lyžování pro rodinu se dvěma dětmi v případě ubytování na víc než deset tisíc, spíš patnáct. Jednodenní návštěva vyjde na pět tisíc korun.

Samozřejmě, je možné jet i do levnějších českých center. Takových je mnoho. Jedna krátká sjezdovka, služby z let minulých, bez ubytování. Domácí pohoda. Jsou atraktivní hlavně pro místní. Patrně tyto resorty v místech s nadmořskou výškou pod osm set metrů, kde se modlí za studenou zimu, vedly CzechTourism k tvrzení, že české hory jsou levnější než zahraniční. V tomto případě ovšem nejde o hory.

Loňský rok přinesl solidní růst a silné evropské umístění. Letos však tempo zpomalí. Reálné mzdy porostou pomaleji a domácnosti zůstanou opatrné. Navíc se projeví negativní dopady cel.

Česká ekonomika loni přidala solidních 2,5 procenta, jak v pátek uvedl Český statistický úřad. To by ji řadilo – vyjdeme-li z údajů agentury Bloomberg a Mezinárodního měnového fondu – na deváté místo v žebříčku nejrychleji rostoucích ekonomik EU, za Irsko, Maltu, Polsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Litvu a Španělsko. V celé Evropě by se pak ocitla na dvanáctém místě, když by se před ní umístily ještě navíc Kosovo, Albánie a Severní Makedonie.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Česká ekonomika má za sebou nejsilnější růst od roku 2022

Money

Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Jde o téměř dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Spotřeba domácností jako hlavní motor růstu

Tahounem české ekonomiky byla loni spotřeba domácností, kterou poháněl růst reálných mezd, jenž se za celý rok 2025 přiblížil k pětiprocentní úrovni. Přitom české domácnosti měly prostor svou spotřebu ještě navýšit, neboť jejich míra úspor zůstala poměrně vysoká. Za první tři čtvrtletí loňska v průměru přesáhla 18 procent, zatímco v roce 2019 činila necelých 12 procent.

Domácnosti tedy stále neutrácejí tak velkou část svých prostředků, které mají pro utrácení k dispozici. V porovnání s rokem 2019 uspoří průměrně o více než padesát procent více. Důvodem jsou změněné vzorce spotřebního chování po covidu, obava z možného dalšího výrazného nárůstu inflace či snaha spořením „dohnat“ to, co předešlá etapa vysoké inflace vzala, a konečně zrušení zdanění na bázi superhrubé mzdy z roku 2020, které od roku 2021 nechává v kapsách více peněz zejména vysokopříjmovým domácnostem s obecně vyšším sklonem k úsporám.

Letos přijde zpomalení

V letošním roce růst česká ekonomika zpomalí na 2,4 procenta, když poměrně vysoká míra úspor domácností víceméně přetrvá. Reálné mzdy přitom již z důvodu vyšší základny meziročního srovnání porostou pomaleji než loni, o 3,5 procenta, což se projeví utlumenějším růstem spotřeby domácností.

Zahraniční obchod bude negativněji než loni poznamenán zaváděním cel v roce 2025, protože už opadne například s ním související efekt předzásobení americké ekonomiky, který neblahý dopad cel i v ČR loni částečně tlumil.

Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.

Retail jako platforma pro zážitky a komunitu

První místo obsadilo Magenta Experience Center Brno, které představuje nejnovější generaci značkových prostor společnosti T-Mobile a navazuje na úspěšný koncept fungující v Praze na Pankráci. Nejde přitom pouze o prodejnu, ale o multifunkční hub, který propojuje technologie, vzdělávání, komunitní aktivity i kulturu. Otevřený a vzdušný interiér doplňuje výrazná zelená stěna, moderní sezení a promyšlené digitální prvky v podobě LED a interaktivních panelů.

Součástí centra je multifunkční sál vhodný pro firemní i veřejné akce, workshopy nebo školení, vybavený technologiemi umožňujícími i živé přenosy. Prostor nabízí také podcastové studio k pronájmu, coworkingové zázemí, gaming zónu a zázemí pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Inspektoři ocenili nejen přehledné vystavení produktů a profesionální obsluhu, ale především schopnost využít kamenný prostor jako plnohodnotnou platformu pro setkávání, inspiraci a sdílení.

Rodinná prodejna krmiv pro koně

Druhé místo patří rodinné prodejně MišMaš krmiva ve Struhařově, která se specializuje především na sortiment pro koně. Menší a útulný obchod působí velmi přehledně a přívětivě, což ocení jak zkušení chovatelé, tak i zákazníci, kteří se v oblasti krmiv teprve orientují. Sortiment je přehledně uspořádaný a doplněný o produkty pro další domácí zvířata. Velkou přidanou hodnotou je osobní přístup. Inspektoři vyzdvihli vstřícnost a odbornost majitelky, která zákazníkům ochotně poradí a sdílí své zkušenosti. MišMaš krmiva jsou příkladem specializované prodejny, kde důvěra, znalost produktu a osobní kontakt hrají klíčovou roli.

Barefoot specialista s důrazem na individuální přístup

Třetí místo získala brněnská prodejna Bosonožka zaměřená na barefoot obuv pro děti i dospělé. I přes menší rozlohu je prostor velmi efektivně využitý a maximálně přehledný. Každý typ obuvi má své jasně definované místo a zákazníci se snadno orientují v jednotlivých sekcích. Praktickým prvkem je hned u vstupu klidová zóna s dětským koutkem, která výrazně zvyšuje komfort především rodinám s dětmi. Inspektoři ocenili pečlivé vystavení sortimentu i individuální přístup personálu, který se zákazníkům plně věnuje, zjišťuje jejich potřeby a pomáhá s výběrem vhodné obuvi. Bosonožka potvrzuje, že specializovaná prodejna může uspět díky odbornosti, lidskému přístupu a promyšlenému využití prostoru.

Vítěz prosincového kola se přidává k ostatním měsíčním vítězům a uzavírá finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop. Právě z této skupiny vzejde celkový vítěz, který bude vyhlášen během březnového slavnostního finále.

