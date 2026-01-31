Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase
Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?
Je tu několik možností. Za prvé, jet do severočeských hor, Krušných nebo do Krkonoš. Častá volba Pražanů. Tato varianta má jeden zásadní zádrhel. Němci mají také jarní prázdniny. Všude je tudíž plno, ubytování je z velké míry vyprodáno. Jak říkají hoteliéři, je třeba si ubytování zajistit včas, nejlépe rok dopředu.
Nicméně, ještě se i v těchto dnech dá najít ubytování na pár dní. Například apartmány Kuba ve Špindlerově Mlýně měly ještě na konci ledna volné ubytování v únoru pro čtyři osoby na tři noci. Noc za čtyři tisíce korun. Bez jídla. To je v relacích Špindlu slušná nabídka. Ceny za ubytování čtyř osob se v tomto městečku v zimě pohybují od této spodní hranice až do vesmíru. Kdo by měl vyšší nároky, byl ještě před chvílí volný termín v hotelu Harmony mezi 20. a 22. únorem, dvě noci pro čtyři za 42 tisíc korun.
České hory zavádějí dynamické ceny skipasů. Kdo plánuje dopředu, ušetří stovky, kdo kupuje na místě, zaplatí i o 70 procent víc.
Plánuj, nebo plať. Už i skipasy se kupují jako letenky. Výhodně jen s předstihem
Money
České hory zavádějí dynamické ceny skipasů. Kdo plánuje dopředu, ušetří stovky, kdo kupuje na místě, zaplatí i o 70 procent víc.
Drahé jídlo
Ubytování je jednou ze tří hlavních položek. Potom strava a skipasy. Kdo by vyrazil na hory jen na jeden den, výrazně ušetří. Nemusí si kupovat nebo vařit snídani a večeři. I tak zůstane oběd výraznou položkou. V restauraci Na Pláni, nahoře nad hlavní špindlerovskou sjezdovkou, lze pořídit řízek s hranolky za 370 korun. Sladký borůvkový knedlík za 330 korun. To je čtrnáct eur. Na Medvědíně ho nabízejí za stejnou cenu.
Pro srovnání, ve výšce 1800 metrů nad mořem s úchvatným výhledem na Alpy dostanete ve Schladminger Hütte tradičně kvalitní sladký rakouský knedlík s vanilkovou omáčkou za 8,80 euro. Ale zpět do Česka.
Za pivo v restauraci Na Pláni zaplatíte 89 korun. Obecně se ceny za hlavní chod pohybují nad třemi sty korun, polévky sto, sto deset. Rodina se dvěma dětmi musí počítat s jednodenní útratou za jídlo, oběd a večeře, kolem čtyř tisíc korun.
Třetí klíčovou položkou lyžařských výletů jsou permanentky. Ve Špindlu pořídíte třídenní permici, pokud najdete ubytování, na pokladně za 5800 korun na dospělou osobu. Děti platí čtyři tisíce. Za tři dny lyžování to je pro rodinu dvacet tisíc korun, za třicet kilometrů nepropojených sjezdovek. Ve vedlejší Peci pod Sněžkou pořídíte jednodenní skipas pro rodinu za pět tisíc korun, k dispozici je sedmnáct kilometrů sjezdovek.
Ve zmíněném Schladmingu stojí na pokladně permanentka na tři dny pro dospělého 230 euro, v přepočtu asi 5680 korun. Můžete jezdit na 121 kilometrech propojených areálů.
Kdo by chtěl z Prahy vyrazit dál od předraženého severu, nabízí se třeba Monínec. Podle nabídky booking.com se ještě před chvílí dalo sehnat v Nové Javorce dvojpokojové ubytování za třináct tisíc korun na dvě noci. Šest a půl na noc. Ale, který Pražák by chtěl spát v Monínci, hodinu a půl autem od bytu. Přijet, zalyžovat si, dát si oběd a večer zmizet. To je plán. Kolik by tato legrace stále čtyřčlennou rodinu? Permice pro dva dospělé a dvě děti vychází na tři tisíce korun. Ne za sto kilometrů sjezdovek, ani za třicet. Za tři sjezdovky, nejdelší měří 1200 metrů.
Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.
Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem
Enjoy
Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.
Restaurace hotelu Monínec nabízí polévku za stovku, ceny hlavních jídel od tří do čtyř set korun. Rodinný oběd i s pitím, stejně jako na severu, dva tisíce korun. Jeden den na Monínci za pět plus tisíc korun.
Na Šumavě si mírně polepšíte. Na Špičáku třídenní rodinný skipas za necelých osm tisíc korun, borůvkové knedlíky 220 korun, polévka za osmdesát. Ubytovacích kapacit je méně, je třeba hledat, ale dá se najít ubytování pro rodinu i kolem tří tisíc za noc.
V prestižních českých resortech vyjde jeden den lyžování pro rodinu se dvěma dětmi v případě ubytování na víc než deset tisíc, spíš patnáct. Jednodenní návštěva vyjde na pět tisíc korun.
Samozřejmě, je možné jet i do levnějších českých center. Takových je mnoho. Jedna krátká sjezdovka, služby z let minulých, bez ubytování. Domácí pohoda. Jsou atraktivní hlavně pro místní. Patrně tyto resorty v místech s nadmořskou výškou pod osm set metrů, kde se modlí za studenou zimu, vedly CzechTourism k tvrzení, že české hory jsou levnější než zahraniční. V tomto případě ovšem nejde o hory.