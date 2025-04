Jen staré telefony a notebooky. Eurokomisaři dostali varování ohledně špionáže ze strany USA

Evropská komise vydala zaměstnancům, kteří cestují do Spojených států, kvůli obavám ze špionáže nové pokyny, mají si s sebou vzít jen staré tlačítkové telefony a obyčejné notebooky. Jde přitom o opatření, které bylo tradičně vydáváno spíše v souvislosti s cestami do Číny, napsal list Financial Times. Do USA směřuje příští týden i český eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela.

Členové komise a úředníci unijní exekutivy míří do Spojených států na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Pokyny, které dostali, mají podle zdrojů listu Financial Times kopírovat opatření běžně používaná při cestách na Ukrajinu a do Číny. Do těchto zemí unijní úředníci nevozí standardní počítačové a elektronické vybavení ze strachu z ruského či čínského sledování.

„Obávají se, že by se USA mohly dostat do systémů komise,“ zdůvodnil jeden ze zdrojů nově vydané opatření. Zacházení se Spojenými státy jako s potenciálním bezpečnostním rizikem podle britského deníku ukazuje, jak se vztahy mezi oběma stranami zhoršily od lednového návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Americký prezident pronesl na adresu Bruselu v uplynulých týdnech množství obvinění, například několikrát zopakoval, že EU Spojené státy ekonomicky zneužívá a také zmínil, že Evropa odmítá kupovat americké potraviny a americké automobily.

Evropská unie minulý týden ve čtvrtek oznámila, že o 90 dní odloží platnost protiopatření schválených kvůli americkým clům. Reagovala tak na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, kterým Spojené státy rovněž s okamžitou platností rovněž odložily o 90 dnů cla ve výši 20 procent na dovoz z EU, i když v platnosti zůstalo základní desetiprocentní clo. Rovněž stále platí 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku a stejně vysoká cla na automobily.

Rozpory panují ve vztahu se Spojenými státy i kvůli ruské agresi na Ukrajině. Trump se již několikrát ostře opřel do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nedávno například znovu naznačil, že válku začal právě Zelenskyj, lídr ruskými silami napadené země.

V rozporu s odhady západních zemí, podle nichž ve válce zemřely a utrpěly zranění statisíce lidí, Trump rovněž prohlásil, že si vyžádala miliony mrtvých, a to kvůli třem lidem. Na prvním místě zmínil ruského prezidenta Vladimira Putina, jako druhého bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, který podle něj nevěděl, co se děje, a třetího Zelenského, jehož země se už přes tři roky brání ruské agresi.

„Transatlantická aliance skončila,“ okomentoval současné dění jeden z unijních zdrojů, které citoval deník Financial Times. List požádal o reakci i americké úřady, zatím neúspěšně.

Mezi Bruselem a Washingtonem pokračují v posledních týdnech citlivé rozhovory týkající se řady oblastí, kde by jedna či druhá strana ráda získala informace o svém protějšku. V pondělí jednal ve Washingtonu komisař pro obchod Maroš Šefčovič, který se snaží vyřešit napětí v obchodních vztazích.

Ve středu odcestuje do Washingtonu český komisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela a ve stejnou dobu budou v americké metropoli i komisař pro hospodářství Valdis Dombrovskis a pro finanční služby Maria Luís Albuquerqueová.

Evropská komise podle Financial Times potvrdila, že nedávno aktualizovala své bezpečnostní doporučení pro USA, ale uvedla, že písemně nebyly zveřejněny žádné konkrétní pokyny ohledně používání starých telefonů.

Telefony do speciálních obalů

Pokyny pro všechny zaměstnance cestující do USA obsahují podle úředníků mimo jiné doporučení, že by měli na hranicích vypnout telefony a umístit je do speciálních obalů, které je chrání před špionáží, pokud je nechají bez dozoru.

Podle Luuka Middelaara, ředitele think-tanku The Brussels Institute for Geopolitics (BIG), není tato rada ničím překvapivá. „Washington není Peking či Moskva, ale je to protivník, který je náchylný k tomu používat mimozákonné metody k prosazování svých zájmů a moci,“ uvedl. Připomněl, že i administrativa prezidenta Baracka Obamy v roce 2013 čelila obvinění ze špionáže na telefonu tehdejší německé kancléřky Angely Merkelové.

Další riziko představuje fakt, že pohraniční stráž má právo zabavit telefony a počítače turistů a zkontrolovat jejich obsah. Několikrát se již stalo, že byl cestujícím odepřen vstup do země poté, co měli na svých telefonech nebo noteboocích komentáře na sociálních sítích nebo dokumenty kritické k politice Trumpovy administrativy. V březnu byl například takto odepřen vstup do USA i jednomu z francouzských výzkumníků.