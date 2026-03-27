Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde
Raketový růst cen benzinu a nafty přináší státní kase desítky milionů korun denně navíc díky vyššímu výběru DPH. Zároveň ale zdražování energií zvyšuje výdaje státu, takže celkový efekt pro rozpočet zůstává nejistý.
Rostoucí ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně navyšují příjmy státu. Důvod je jednoduchý – čím vyšší je konečná cena benzinu a nafty, tím více stát vybere na dani z přidané hodnoty. Podle analytiků jde aktuálně o vysoké desítky milionů korun denně navíc oproti období před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.
Zatímco DPH s cenou paliv roste, spotřební daň zůstává stejná, protože je pevně stanovená na každý litr. V Česku činí 12,84 koruny u benzinu a 9,95 koruny u nafty. K výsledné ceně se pak připočítává ještě marže prodejců, která se dlouhodobě pohybuje kolem tří korun za litr.
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.
Za zdražováním stojí především vývoj na ropném trhu, který ovlivnil konflikt zahájený na konci února. Jen za poslední týden zdražil benzin Natural 95 o více než dvě koruny na zhruba 41 korun za litr. Nafta zdražila ještě výrazněji – téměř o pět korun na bezmála 48 korun za litr. Ve srovnání s koncem února je benzin dražší přibližně o osm korun a diesel dokonce o patnáct korun.
Analytici odhadují, že stát nyní na vyšším výběru DPH inkasuje zhruba 54 milionů korun denně. Pokud by současné ceny vydržely delší dobu, znamenalo by to pro rozpočet miliardové příjmy navíc každý měsíc. Výsledná částka přitom může být ještě vyšší, pokud lidé tankují více než obvykle, což se podle provozovatelů čerpacích stanic dělo zejména v prvních týdnech po začátku konfliktu.
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že stát na drahých palivech vydělává. Realita je ale složitější. Stejné zdražování, které zvyšuje daňové příjmy, totiž zároveň zvyšuje i výdaje státu – především kvůli dražším energiím. Celkový dopad na veřejné finance tak není jednoznačný.
Vláda se proto chystá situaci řešit. Na programu má mimo jiné jednání o možném omezení marží nebo dalších krocích vůči čerpacím stanicím. Dosavadní kontroly ministerstva financí přitom ukázaly, že marže prodejců po vypuknutí konfliktu spíše klesaly.