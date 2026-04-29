Michal Nosek: Přehlídka bez tanků? Pro Kreml by to nebyla změna scénáře, ale signál slabosti

Vojenská přehlídka v Moskvě k připomínce porážky nacistického Německa
Michal Nosek
Pokud letos na Rudém náměstí nevyjede těžká technika, nebude to jen organizační úprava. U režimu, který staví legitimitu na kultu síly, i absence symbolů něco vypovídá. A ne o sebevědomí, ale o nervozitě.

Moskva proměnila 9. květen v rituál moci. Není to jen přehlídka, ale divadlo impéria. Tanky na Rudém náměstí nejsou jen technika, jsou politický jazyk síly. Každý jejich průjezd potvrzuje obraz Ruska jako velmoci. Právě proto by jejich absence nebyla logistický detail, ale politické sdělení. Velmoci obvykle neruší demonstraci síly bez důvodu, dělají to, když mají problém.

Válka začíná požírat vlastní symboly

V tom je ironie současného Ruska. Invaze na Ukrajinu, která měla demonstrovat imperiální obnovu, začíná nahlodávat symboly, na nichž tato představa stojí. Tanky, které měly budit respekt navenek, budou chybět na přehlídce určené domácímu publiku. To není jen technický paradox, to je politický rozpor.

Kreml může mluvit o pragmatismu, ale v politice symbolů bývá absence hlasitější než přítomnost. Přehlídka bez tanků by nepůsobila jako zdrženlivost. Působila by jako nervozita.

Den vítězství jako kulisa režimu

Ještě cyničtější je, jak Kreml proměnil odkaz vítězství nad nacismem v kulisu současné války. Prázdné místo po tancích by proto mělo význam přesahující vojenskou techniku. Ukázalo by rozpor mezi pompou a realitou.

Autoritářské režimy slabost málokdy přiznávají. Nejdřív se ale objeví v detailech. Ve zmenšených ceremoniích, improvizaci, v symbolech, které najednou chybějí. A někdy v tom, že obrněná moc musí na vlastní přehlídce pochodovat pěšky.

Pokud letos tanky na Rudé náměstí opravdu nevyjedou, nebude to jen jiná choreografie. Může to být chvíle, kdy propaganda na okamžik přestane fungovat. A ukáže, že i impéria mohou mít nedostatek. Nejen techniky, ale i sebevědomí.

Lukáš Kovanda: Polsko chce zdanit zisky Orlenu. Část mimořádných výdělků ale zaplatili čeští řidiči

Polská vláda chystá mimořádnou daň na zisky energetických firem v čele s Orlen, která může přinést přes 23 miliard korun. Část zisků, jež mají být nově zdaněny, přitom podle analýzy UBS vznikala i v Česku – díky vysokým maržím na pohonných hmotách, které v březnu i dubnu platili čeští motoristé.

Vláda premiéra Donald Tusk chce daň z mimořádných zisků Orlen a dalších energetických společností zavést co nejdříve. Daň má vynést přes čtyři miliardy zlotých, tedy více než 23 miliard korun.

Varšava si od ní slibuje pokrytí nákladů na snížení spotřební daně a DPH na pohonné hmoty, které Polsko stojí zhruba 1,6 miliardy zlotých měsíčně. Jenže část zisků, na něž chce nyní polský stát sáhnout, vznikala i za českými hranicemi.

UBS: Orlen inkasoval v Česku mimořádnou prémii

Podle nové zprávy UBS evropské rafinérie letos v březnu inkasovaly mimořádně vysoké marže. Výrazně z nich ale vyčníval právě Orlen, jehož provozní zisk podle banky mezičtvrtletně vzrostl o 12 procent. Klíčovým faktorem byla podle UBS takzvaná vysoká vnitrozemská prémie v Česku.

V praxi to znamenalo, že Orlen nakupoval ropu za nižší ceny, zatímco růst cen na světových trzích a obavy z dalšího zdražování tlačily vzhůru ceny benzinu a nafty u českých čerpacích stanic. Jako dominantní hráč na trhu mohl držet ceny u stojanů vysoko, přestože jeho náklady tak rychle nerostly.

Právě tato „vnitrozemská prémie“ podle UBS výrazně přispěla k růstu ziskovosti skupiny v prvním čtvrtletí.

Čeští řidiči pomáhali kompenzovat polskou regulaci

Situace částečně přetrvala i v dubnu. Zatímco v Polsku od 31. března začal platit strop na obchodní přirážku k průměrné velkoobchodní ceně, který omezil možnosti Orlen navyšovat marže, v Česku podobné zastropování přišlo až 8. dubna.

V mezidobí se tak Orlen mohl v Česku částečně „zahojit“ a kompenzovat výpadek způsobený polskou regulací. Čeští řidiči tak podle této logiky nepřímo pomáhali financovat zisky celé skupiny.

Mimořádné zisky mohou skončit i v dividendách

Tyto výnosy se navíc mohou propsat do odměn akcionářům. UBS pro rok 2025 odhaduje dividendu Orlen na 7,4 zlotého na akcii, nad tržním konsensem.

Paradox je zřejmý: část zisků vytvořených i díky českému trhu chce nyní zdanit polský stát – a zbytek může zamířit akcionářům. Pokud mimořádná daň projde, půjde o další případ, kdy se energetické zisky vytvořené napříč regionem stanou předmětem politického boje o to, kdo z nich nakonec získá největší podíl.

Meta dle Bruselu selhává v ochraně dětí. Instagramu a Facebooku hrozí miliardová pokuta

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že společnost Meta Platforms porušuje unijní pravidla podle European Commission a nařízení Digital Services Act. Podle Bruselu sítě Instagram a Facebook nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své platformy. Firmě nyní hrozí sankce až do výše šesti procent globálního ročního obratu.

Evropská komise vytýká Metě, že její dosavadní opatření na ověřování věku jsou neúčinná. Přestože podmínky Instagramu a Facebooku stanovují minimální věk uživatelů na 13 let, v praxi je podle Bruselu příliš snadné omezení obejít.  Například zadáním falešného data narození při registraci.

Podle komise chybějí účinné mechanismy, které by mladší děti dokázaly včas odhalit a zabránit jim ve využívání služeb.

Brusel žádá změnu přístupu k rizikům

Komise zároveň tvrdí, že Meta podceňuje samotná rizika, která přístup dětí k platformám představuje. Podle předběžných zjištění musí firma upravit metodiku hodnocení rizik v Evropské unii a posílit prevenci, detekci i odstraňování účtů uživatelů mladších 13 let.

„Obchodní podmínky nemohou být jen písemným prohlášením, musí být základem konkrétních kroků na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunen.

Podle ní předběžné závěry ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen minimum pro to, aby dětem pod věkovou hranicí zabránily v přístupu.

Meta se může bránit, hrozí ale vysoká pokuta

Předběžné stanovisko ještě není konečné. Meta nyní může nahlédnout do spisu, písemně reagovat a přijmout nápravná opatření v souladu s pravidly DSA.

Pokud se ale závěry komise potvrdí, může následovat formální rozhodnutí o porušení povinností a pokuta až do šesti procent celosvětového ročního obratu společnosti. V případě Mety by mohlo jít o miliardové částky.

Další tlak na velké platformy

Případ zapadá do širšího tlaku Bruselu na velké digitální platformy, které jsou podle DSA povinny aktivně chránit nezletilé uživatele a předcházet systémovým rizikům. Ochrana dětí online se přitom v posledních měsících stává jedním z hlavních témat evropské digitální regulace.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

