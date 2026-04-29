Michal Nosek: Přehlídka bez tanků? Pro Kreml by to nebyla změna scénáře, ale signál slabosti
Pokud letos na Rudém náměstí nevyjede těžká technika, nebude to jen organizační úprava. U režimu, který staví legitimitu na kultu síly, i absence symbolů něco vypovídá. A ne o sebevědomí, ale o nervozitě.
Moskva proměnila 9. květen v rituál moci. Není to jen přehlídka, ale divadlo impéria. Tanky na Rudém náměstí nejsou jen technika, jsou politický jazyk síly. Každý jejich průjezd potvrzuje obraz Ruska jako velmoci. Právě proto by jejich absence nebyla logistický detail, ale politické sdělení. Velmoci obvykle neruší demonstraci síly bez důvodu, dělají to, když mají problém.
Válka začíná požírat vlastní symboly
V tom je ironie současného Ruska. Invaze na Ukrajinu, která měla demonstrovat imperiální obnovu, začíná nahlodávat symboly, na nichž tato představa stojí. Tanky, které měly budit respekt navenek, budou chybět na přehlídce určené domácímu publiku. To není jen technický paradox, to je politický rozpor.
Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.
Kreml může mluvit o pragmatismu, ale v politice symbolů bývá absence hlasitější než přítomnost. Přehlídka bez tanků by nepůsobila jako zdrženlivost. Působila by jako nervozita.
Den vítězství jako kulisa režimu
Ještě cyničtější je, jak Kreml proměnil odkaz vítězství nad nacismem v kulisu současné války. Prázdné místo po tancích by proto mělo význam přesahující vojenskou techniku. Ukázalo by rozpor mezi pompou a realitou.
Autoritářské režimy slabost málokdy přiznávají. Nejdřív se ale objeví v detailech. Ve zmenšených ceremoniích, improvizaci, v symbolech, které najednou chybějí. A někdy v tom, že obrněná moc musí na vlastní přehlídce pochodovat pěšky.
Pokud letos tanky na Rudé náměstí opravdu nevyjedou, nebude to jen jiná choreografie. Může to být chvíle, kdy propaganda na okamžik přestane fungovat. A ukáže, že i impéria mohou mít nedostatek. Nejen techniky, ale i sebevědomí.