newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Benzín a nafta v Česku by mohly stát přes 60 korun za litr

Lukáš Kovanda: Benzín a nafta v Česku by mohly stát přes 60 korun za litr

Ceny pohonných hmot letí vzhůru
Lukáš Kovanda
Pokud by konflikt v Íránu trval až do června, mohla by cena ropy podle analýzy investiční banky Macquarie vystoupat až na 200 dolarů za barel. To by se promítlo i do cen pohonných hmot v Česku, kde by benzín a nafta mohly zdražit až k úrovni 64 korun za litr. Výrazně levnější by byly pouze v případě zásahu vlády, například snížením spotřební daně a daně z přidané hodnoty, podobně jako v Polsku.

Scénář prudkého zdražení pohonných hmot přestává být jen teoretickou úvahou. Podle nejnovější analýzy australské investiční banky Macquarie může cena ropy výrazně vzrůst, pokud se konflikt v Íránu protáhne do dalších měsíců.

Analytici banky přitom odhadují, že pravděpodobnost, že boje potrvají celé druhé čtvrtletí letošního roku, činí zhruba čtyřicet procent. Větší šanci – přibližně šedesát procent – dávají variantě, že konflikt skončí dříve, ještě do konce března. Právě délka trvání konfliktu je přitom pro vývoj cen ropy klíčová.

Hlavním důvodem možného zdražení je strategický význam Hormuzského průlivu. Touto úžinou proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Jakékoli jeho omezení nebo zablokování, k němuž Írán již částečně přistoupil, okamžitě snižuje nabídku na globálním trhu a tlačí ceny vzhůru.

Cena severomořské ropy Brent se již nyní pohybuje na výrazně zvýšených úrovních a za březen směřuje k jednomu z nejprudších meziměsíčních nárůstů v historii. Dosavadní letošní maximum činí přibližně 119,5 dolaru za barel. Historický rekord z července 2008 pak odpovídá hodnotě 147,5 dolaru za barel.

Pokud by se naplnil krizový scénář a cena ropy by skutečně vzrostla až k hranici 200 dolarů za barel, šlo by o bezprecedentní situaci. Takový vývoj by se rychle promítl i do cen pohonných hmot v České republice. Při kurzu kolem 22 korun za dolar by se benzín a nafta prodávaly zhruba za 60 korun za litr.

Nelze však vyloučit ani oslabení české měny, které geopolitické napětí často provází. Pokud by koruna oslabila například k úrovni 24 korun za dolar, ceny pohonných hmot by mohly vystoupat až k přibližně 64 korunám za litr.

Významnou roli v konečné ceně přitom hrají daně. Ty tvoří podstatnou část ceny u čerpacích stanic. V případě výrazného zdražení by proto bylo pravděpodobné, že by vláda přistoupila k jejich úpravě. Ve hře je například snížení spotřební daně o 1,70 koruny na litr, které prosazuje část opozice.

Ještě výraznější efekt by mělo snížení daně z přidané hodnoty. Pokud by se sazba snížila z 21 procent na 8 procent, tedy na úroveň, kterou aktuálně zavádí Polsko, mohly by ceny pohonných hmot klesnout i přes vysoké ceny ropy přibližně k 55 korunám za litr.

Zda k takovému scénáři skutečně dojde, však bude záviset především na dalším vývoji konfliktu. Energetické trhy jsou na geopolitické otřesy mimořádně citlivé a reagují často velmi rychle. Stejně rychle však mohou ceny opět klesnout, pokud napětí poleví.

Pro české řidiče tak nyní zůstává klíčovou otázkou jediné: jak dlouho bude krize na Blízkém východě trvat.

Babiš zostra na distributory paliv: Nezneužívejte konflikt a zlevněte

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.

Babiš uvedl, že dnes při návštěvě Karlovarského kraje navštívil tři čerpací stanice. „Cena za naftu 51,90 Kč je nehorázná. Máte deset korun hrubou marži podle mého odhadu,“ řekl. Upozornil, že mimo dálnice a hlavní obchvaty mají prodejci ceny zhruba o tři koruny nižší. „Je to neakceptovatelné. O podezření na kartel na dálnicích a hlavních tazích se mluví dlouhou dobu. Doufám, že antimonopolní úřad bude konat,“ sdělil premiér.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že situaci na trhu s pohonnými hmotami v posledních týdnech velmi pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Babiš upozornil, že státní síť čerpacích stanic EuroOil, které provozuje státní Čepro, má průměrnou cenu nafty 45,50 koruny za litr, což je zhruba o šest korun méně než u největších prodejců. „Žádám vás, abyste nezneužívali stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami,“ vyzval prodejce Babiš.

„ORLEN Unipetrol podniká v souladu se zákony a ceny na čerpacích stanicích jsou určovány trhem, stejně jako u ostatních účastníků trhu,“ sdělil mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Výroky představitelů vlády pro média podle něj společnost nekomentuje. „Plně spolupracujeme s ministerstvem financí, kterému zasíláme každý týden transparentní cenový report,“ dodal.

Nejrychlejší zdražování v EU

Podle analytiků budou ceny pohonných hmot růst i nadále, každým dnem mohou stoupnout i o několik desítek haléřů za litr. Nafta v Česku přitom zdražuje nejrychleji v Evropské unii. I přes prudký nárůst cen si ale Česko udržuje pozici jedné z levnějších zemí Evropské unie. „Podle nejnovějších dat Evropské komise k 19. březnu je nafta v Česku osmá nejlevnější v celé Evropské unii. Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Bulharsku a Slovinsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemí a Dánsku,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Na osmé příčce je podle něj Česko také v případě cen benzinu.

Některé evropské státy již přistoupily k mimořádným opatřením. Dnes oznámil polský premiér Donald Tusk, že Polsko sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Slovensko tento týden zavedlo dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraniční poznávací značkou musejí platit více než domácí motoristé. Evropská komise následně uvedla, že tento postup je diskriminační a v rozporu s unijním právem.

České ministerstvo financí v úterý sdělilo, že situaci monitoruje, čas na další opatření nad rámec denních kontrol marží ale zatím nenastal. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve odmítla snížení spotřební daně na naftu a benzin. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zároveň by nepřineslo zásadní přínos pro motoristy. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.

Americké administrativě prezidenta Donalda Trumpa sice možná íránská operace nevychází podle představ, zato se jí však zatím ukázkově daří zabránit tomu, aby z toho plynoucí skepse zachvátila světové trhy. Cena ropy Brent tak za celou dobu od zahájení úderu na Írán vykazuje průměrnou cenu kolem 97 dolarů za barel. Osciluje kolem psychologické úrovně 100 dolarů, avšak jen zřídkakdy míří výrazněji nad ní – a pokud ano, Trump či někdo jiný z jeho administrativy jí zase verbálně srazí níže.

To, že se „verbálními intervencemi“, trochu na způsob těch, které uplatňují centrální banky, daří Trumpovi držet cenu ropy pod pokličkou, zabraňuje výraznějšímu růstu cen paliv, pohonných hmot, letenek, vlastně všeho. Zároveň se tedy nedostavuje ani opravdu masivní propad akciových trhů, jenž by takřka jistě nastal, pokud by se ceny ropy trvaleji uhnízdily kolem úrovně 130 nebo 150 dolarů za barel.

Centrálním bankám, když provádějí své intervence, mnohdy postačí právě jen verbální vyjádření. Pokud se jim například zdá měna, na níž bdí, příliš slabá, tudíž potenciálně příliš zdražující dovoz, tedy potenciálně příliš proinflační, nejprve pouze slovně vyjádří své znepokojení nad takovou slabostí. Devizoví investoři si z toho odnesou to, že může nastat intervence faktická, nejen verbální, a že tedy daná centrální banka může prodejem části svých devizových rezerv měnu zpevnit. Ta tak často zpevní „sama“, zahrnutím této možnosti do kalkulací investorů, aniž by se nakonec centrální banka musela k faktické intervenci vůbec uchýlit.  

V jistém smyslu obdobnou akci, „verbální intervenci za zpevnění akcií“, nyní evidentně provádí Trumpův tým. Přičemž podle některých „zlých jazyků“ na tom navíc ještě dobře vydělává, a to obchodováním za využití neveřejné informace. Například list Financial Times upozorňuje na zvláštní vzestup intenzity obchodování, k němuž toto pondělí došlo zhruba 15 minut předtím, než Trump zčistajasna světu oznámil, že o víkendu probíhala mezi Washingtonem a Teheránem konstruktivní jednání a že proto odkládá úder na íránské elektrárny (viz graf níže). Někdo ideálním načasováním rozsáhlého obchodu, prodejem ropy a nákupem amerických akcií, vydělal „balík“, když za čtvrt hodiny, po Trumpově oznámení, vskutku cena ropy spadla, zatímco akcie poskočily výše.   

Držet ceny pod pokličkou

Ale i pokud k obchodování za využití neveřejné informace vskutku dochází, nejde o hlavní motiv konání Trumpova týmu, spíše jen o potenciální vítaný vedlejší efekt. Stěžejním cílem je Trumpovi & spol. evidentně právě držet ceny ropy pod pokličkou a tím nedopustit závažný pokles akciových trhů. Ostatně jeho uvedené oznámení o konstruktivních jednáních s Íránem srazilo cenu ropy Brent v mžiku z hodnot kolem 113 dolarů za barel k úrovni kolem stovky. A akcie díky němu citelně poskočily vzhůru, vskutku tedy zpevnily.

Přitom je ale stále otázkou, zda nějaká zásadnější jednání mezi USA a Íránem skutečně – fakticky – probíhají. Zůstává otázkou, zda Trumpova slova o jednáních nepředstavují právě jen verbální intervenci, jež však postrádá faktický element. Ostatně sám Írán opakovaně prohlašuje, že žádná jednání neprobíhají a že slova o nich jsou jen psychologickou operací Trumpovy administrativy, jejímž cílem je právě zabránit prudkém zdražení ropy a pádu akcií. Trump si podle Teheránu jen kupuje čas. Nadto si Teherán nově klade své vlastní požadavky, teprve při jejichž naplnění bude, jak uvádí, zvažovat, zda válku ukončí. Patří mezi ně trvalá kontrola Hormuzského průlivu či válečné reparace a odškodnění.

Proč by si ale měl Trump kupovat čas, jak tvrdí Írán? K čemu? Do Íránu nyní míří tisíce vojáků, přičemž experti nevylučují ani zahájení pozemní operace. Jedním z jejích cílů by mohl být ostrov Charg v samém srdci Perského zálivu, kde Írán soustředí zhruba 90 procent své ropy určené na vývoz, zejména do Číny. Pokud by Spojené státy Charg ovládly, což by ovšem byla z vojenského hlediska vysoce riziková operace, notně se zlepší jejich vyjednávací pozici vůči Íránu, který by pak třeba i otevřel Hormuzský průliv. Což by tedy byla faktická intervence, která by cenu ropy srazila reálně a trvale, ne pouze „psychologicky“ a dočasně.  

Odhalení „paní Colombové“

Zatím ale Trump setrvává u intervencí jen verbálních, zejména skrze více či méně mlhavé přísliby na sociálních sítích. Trhy jim zatím význam přikládají – ostatně samy vykazují tradičně až přílišný sklon k optimismu. Čas se ale krátí. Nadcházející víkend bude zřejmě zlomový. Buď Trump odhalí totožnost íránského vyjednavače, jenž je zatím spíše jen „paní Colombovou“, kterou také nikdy nikdo neviděl, nebo válka v Perském zálivu dostane novou, těžko jinou než eskalující dynamiku, jestliže by například tedy USA zahájily pozemní vojenskou operaci, ať už na Chargu či jinde v Íránu. Těžko by pak také trhy reagovaly jinak než citelným zdražením ropy a výrazným propadem akcií. Dosavadní efektivita Trumpových slovních intervencí by mohla bát ta tam, pokud by se světová veřejnost dovtípila, že jde jen vskutku jen o rozsáhlou psychologickou manipulaci.

