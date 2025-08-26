Nervozita ve Francii. Tamní indexy prudce oslabují, země se obává pádu vlády
Francouzské akcie prudce oslabují, dopoledne podle svého hlavního indexu odepisovaly kolem dvou procent. Investoři výprodejem reagují na riziko pádu vlády. K nervozitě přispívají i sílící obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed). Dolů se vydaly i další akciové trhy v Evropě, kde ale ztráty nebyly tak velké jako v Paříži.
Hlavní index pařížské burzy CAC 40 krátce po poledni odepisoval více než 1,5 procenta a pohyboval se kolem 7723 bodů. Dopoledne klesl až pod 7669 bodů a ztrácel přes 2,2 procenta. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, po poledni odepisoval 0,6 procenta na 555,4 bodu. Pohybuje se ale blízko rekordu.
Konec vlády?
Francouzský premiér François Bayrou v pondělí oznámil, že 8. září vyzve parlament k hlasování o vyslovení důvěry své menšinové vládě. Tímto krokem se snaží získat podporu pro nepopulární rozpočet a škrty ve výdajích. Na trzích sílí přesvědčení, že vláda skončí, uvedla agentura Reuters.
Evropská komise pracuje na novém, devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, který by měl být zveřejněn začátkem září. Po 18. balíku, který se zaměřil zejména na energetický a bankovní sektor, Brusel podle listu Politico řeší, na co se soustředit nyní a jak dále zvýšit ekonomický tlak na Kreml. V novém balíku se neočekávají nová zásadní opatření týkající se ropy a plynu. Mnohem intenzivněji se však začíná mluvit o českém návrhu, který je na stole již delší dobu a týká se omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru, potvrdily ČTK diplomatické zdroje.
EU pracuje na nových sankcích vůči Rusku. A zřejmě využije český návrh
Politika
Evropská komise pracuje na novém, devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, který by měl být zveřejněn začátkem září. Po 18. balíku, který se zaměřil zejména na energetický a bankovní sektor, Brusel podle listu Politico řeší, na co se soustředit nyní a jak dále zvýšit ekonomický tlak na Kreml. V novém balíku se neočekávají nová zásadní opatření týkající se ropy a plynu. Mnohem intenzivněji se však začíná mluvit o českém návrhu, který je na stole již delší dobu a týká se omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru, potvrdily ČTK diplomatické zdroje.
Co se vývoje ve Spojených státech týče, Trump v pondělí večer oznámil, že s okamžitou platností odvolává členku Rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Ta je obviněna z hypotečního podvodu, rezignovat ale nehodlá a tvrdí, že Trump ji odvolat nemůže. Prezident už předtím několikrát kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella, který měl podle Trumpova názoru už dávno snížit základní úrokové sazby.
V Evropě se obchodníci zbavují i dluhopisů francouzské vlády, nižší ceny tak zvyšují výnosy těchto cenných papírů. Tři hlavní opoziční strany ve Francii už totiž avizovaly, že vládu v hlasování o vyslovení důvěry příští měsíc nepodpoří.
Výrazně ztrácejí francouzské banky. Akcie BNP Paribas dopoledne odepisovaly přes šest procent, akcie Société Générale přes pět procent. Société Générale je vlastníkem české Komerční banky. Akcie na pražské burze podle indexu PX po poledni odepisovaly 1,1 procenta na 2272 bodů, akcie Komerční banky ztrácely asi půl procenta na 1042 korun.
Zatímco v uplynulých měsících táhly růst světových trhů zejména technologické akcie, v posledních dnech se trend obrací. Po výsledkové sezoně a ve stínu Trumpových obchodních válek se od Big-Tech sektoru začali investoři odvracet. A naopak objevují tradiční sektory jako zdravotní péči.
Investoři se odvracejí od technologického sektoru. A objevují klasiku
Trhy
Zatímco v uplynulých měsících táhly růst světových trhů zejména technologické akcie, v posledních dnech se trend obrací. Po výsledkové sezoně a ve stínu Trumpových obchodních válek se od Big-Tech sektoru začali investoři odvracet. A naopak objevují tradiční sektory jako zdravotní péči.
Hlavní index londýnské akciové burzy FTSE 100 krátce po poledni vykazoval pokles o půl procenta na 9274 bodů. Akcie ve Frankfurtu nad Mohanem podle indexu DAX odepisovaly 0,4 procenta na 24.188 bodů.
Předchozí francouzská vláda, kterou vedl Michel Barnier, loni v dubnu skončila také proto, že neobstála v hlasování o důvěře. To jen podtrhuje přetrvávající politickou nestabilitu v zemi, která má druhou největší ekonomiku v eurozóně, píše Reuters.