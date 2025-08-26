Nervozita ve Francii. Tamní indexy prudce oslabují, země se obává pádu vlády

Nový magazín právě vychází!

Francouzské akcie prudce oslabují, dopoledne podle svého hlavního indexu odepisovaly kolem dvou procent. Investoři výprodejem reagují na riziko pádu vlády. K nervozitě přispívají i sílící obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed). Dolů se vydaly i další akciové trhy v Evropě, kde ale ztráty nebyly tak velké jako v Paříži.

Hlavní index pařížské burzy CAC 40 krátce po poledni odepisoval více než 1,5 procenta a pohyboval se kolem 7723 bodů. Dopoledne klesl až pod 7669 bodů a ztrácel přes 2,2 procenta. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, po poledni odepisoval 0,6 procenta na 555,4 bodu. Pohybuje se ale blízko rekordu.

Konec vlády?

Francouzský premiér François Bayrou v pondělí oznámil, že 8. září vyzve parlament k hlasování o vyslovení důvěry své menšinové vládě. Tímto krokem se snaží získat podporu pro nepopulární rozpočet a škrty ve výdajích. Na trzích sílí přesvědčení, že vláda skončí, uvedla agentura Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin

EU pracuje na nových sankcích vůči Rusku. A zřejmě využije český návrh

Politika

Evropská komise pracuje na novém, devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, který by měl být zveřejněn začátkem září. Po 18. balíku, který se zaměřil zejména na energetický a bankovní sektor, Brusel podle listu Politico řeší, na co se soustředit nyní a jak dále zvýšit ekonomický tlak na Kreml. V novém balíku se neočekávají nová zásadní opatření týkající se ropy a plynu. Mnohem intenzivněji se však začíná mluvit o českém návrhu, který je na stole již delší dobu a týká se omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru, potvrdily ČTK diplomatické zdroje.

ČTK

Přečíst článek

Co se vývoje ve Spojených státech týče, Trump v pondělí večer oznámil, že s okamžitou platností odvolává členku Rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Ta je obviněna z hypotečního podvodu, rezignovat ale nehodlá a tvrdí, že Trump ji odvolat nemůže. Prezident už předtím několikrát kritizoval šéfa Fedu Jeroma Powella, který měl podle Trumpova názoru už dávno snížit základní úrokové sazby.

V Evropě se obchodníci zbavují i dluhopisů francouzské vlády, nižší ceny tak zvyšují výnosy těchto cenných papírů. Tři hlavní opoziční strany ve Francii už totiž avizovaly, že vládu v hlasování o vyslovení důvěry příští měsíc nepodpoří.

Výrazně ztrácejí francouzské banky. Akcie BNP Paribas dopoledne odepisovaly přes šest procent, akcie Société Générale přes pět procent. Société Générale je vlastníkem české Komerční banky. Akcie na pražské burze podle indexu PX po poledni odepisovaly 1,1 procenta na 2272 bodů, akcie Komerční banky ztrácely asi půl procenta na 1042 korun.

Investice do technologického sektoru klesají

Investoři se odvracejí od technologického sektoru. A objevují klasiku

Trhy

Zatímco v uplynulých měsících táhly růst světových trhů zejména technologické akcie, v posledních dnech se trend obrací. Po výsledkové sezoně a ve stínu Trumpových obchodních válek se od Big-Tech sektoru začali investoři odvracet. A naopak objevují tradiční sektory jako zdravotní péči.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Hlavní index londýnské akciové burzy FTSE 100 krátce po poledni vykazoval pokles o půl procenta na 9274 bodů. Akcie ve Frankfurtu nad Mohanem podle indexu DAX odepisovaly 0,4 procenta na 24.188 bodů.

Předchozí francouzská vláda, kterou vedl Michel Barnier, loni v dubnu skončila také proto, že neobstála v hlasování o důvěře. To jen podtrhuje přetrvávající politickou nestabilitu v zemi, která má druhou největší ekonomiku v eurozóně, píše Reuters.

Francouzský miliardář Pinault zvažuje prodej obřího balíku akcií Pumy

Zájem o tenisky Puma klesá
ČTK
Stanislav Šulc
ČTK

Německý výrobce obuvi Puma neprožívá dobré časy. Ceny jejích akcií se výrazně propadly, což vede i velké investory k přemýšlení nad tím, co s touto firmou. Jedním z nich je také francouzský miliardář François-Henri Pinault, jehož impérium luxusních značek Kering vlastní 29procentní podíl v německé firmě. Kering nyní zvažuje, jak s akciemi naloží, hrozí i prodej všech akcií. Jejich cena na zprávu reagují prudkým růstem.

Výrobci obuvi letos neprožívají nejlepší éru. Kvůli clům a komplikovaným výrobním řetězcům mohou přijít o velké části tržeb i zisků, a to bez ohledu na lesk značky, jejíž logo daná teniska právě nese. Problémy lze očekávat i u nejslavnějších bot, jako jsou Nike, Adidas nebo Puma.

Právě akcie poslední jmenované značky letos výrazně ztrácejí. Od začátku roku odepsaly až 59 procent.

A na to reagují také držitelé velkých balíků akcií. Mezi ně patří také společnost Kering francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, vlastníka řady luxusních značek včetně Gucciho. V Pumě Kering drží 29procentní podíl. To však již za chvíli může být podle agentury Bloomberg minulostí.

Rodina Pinault zvažuje různé možnosti pro společnost Puma, včetně prodeje,“ cituje Bloomberg zdroje z okruhu nejbližší rodiny. „Mezi potenciálními kupci by mohly být například Anta Sports Products, Li Ning Co. či některý z bohatých fondů z Blízkého východu,“ dodává agentura.

Adidas vsadil na retro a vyplatilo se. Jenomže kvůli nejistotě akcie padají

Zprávy z firem

Adidas potvrdil svou rostoucí formu, když ve druhém čtvrtletí překonal očekávání analytiků a vykázal solidní zisk, a to navzdory ekonomickým turbulencím a obchodní nejistotě. Retro modely tenisek jako Samba dál táhnou poptávku, zatímco firma zůstává opatrná kvůli možným dopadům cel ze strany USA. Investoři se komplikovaného výhledu obávají a akcie klesají o více než devět procent.

nst

Přečíst článek

Přetrvávající problémy a klesající zisk

Akcie Pumy na informaci zareagovaly prudkým růstem až o 20 procent. Tržní kapitalizace před oznámením novinky činila zhruba tři miliardy dolarů.

To je výsledek mnohaletých snah o návrat značky do velké trojky, kdy by mohla konkurovat Nike a Adidas. To se ale nedařilo předchozímu vedení, ani novému CEO Arthuru Hoeldovi, který přišel letos v dubnu. Kvůli pokračujícím problémům Puma v červenci oznámila „profit warning“, tedy upozornění pro investory, že výsledky nebudou v souladu s plány a očekáváním.

V loňském roce společnosti, která na trhu působí téměř osmdesát let, vykázala zisk 282 milionů dolarů při tržbách 8,8 miliardy dolarů.

Tři značky, tři scénáře. Letošek testuje odolnost sportovních gigantů

Trhy

Sportovní průmysl letos prochází náročnou zkouškou. Na výrobce sportovní obuvi a oblečení doléhají cla, zpomalující poptávka i proměny v distribuci. Rozhodující roli hraje také „cool faktor“, tedy schopnost prodávat za plnou cenu. Jak se které značce daří, napovídá už vývoj akcií. Tak si to shrňme.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Česká spořitelna

Bez AI už ani krok. Umělá inteligence bankéřům práci nebere, naopak jí zefektivňuje

Money

Umělou inteligenci v České republice v současnosti pravidelně využívá sedm z deseti lidí, v loňském roce ji využívala zhruba polovina Čechů. Není tedy divu, že pronikla i do oblasti bankovnictví. Kde všude a jak se AI využívá v českých bankách? Co už umí bankovní virtuální asistenti a proč některé bankovní domy mají už i svou vlastní umělou inteligenci a jiné ještě ne.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Zelenskyj stupňuje tlak na Orbána, skrze Družbu

Lukáš Kovanda: Zelenskyj stupňuje tlak na Orbána, skrze Družbu
Profimedia
Lukáš Kovanda
ČTK

Ukrajina na ropovod Družba útočí, aby přiměla Maďarsko souhlasit s jejím vstupem do EU. Nedostatku paliv se kvůli útokům obávají ovšem i v Německu, kam stále teče ropa vykazovaná jako ropa z Kazachstánu, jež je ve skutečnosti alespoň zčásti ruská.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nyní nově naznačuje, že Ukrajina na ropovod Družba útočí, aby přiměla Maďarsko souhlasit s jejím vstupem do Evropské unie. Kyjevu se daří útočit na ruskou energetickou infrastrukturu stále účinněji – umožňuje to kromě jiného vzestup výkonnosti dronů dlouhého doletu, které má k dispozici.

Ukrajina nyní dokáže zásadně ochromit rafinační kapacitu hluboko v ruském vnitrozemí, daleko od hranic s Ukrajinou, takže v částech Ruska způsobuje tísnivý nedostatek paliv, tedy vzestup jejich cen.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka kvůli ukrajinským útokům na ropovod Družba z posledních dnů, kterým Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal s výhrůžkami na adresu Maďarska a aby Ukrajina neohrožovala maďarskou energetickou bezpečnost.

ČTK

Přečíst článek

Vedle ochromení ruského zásobování palivy se Kyjevu tedy nyní tedy daří ohrožovat zásobování ropou a palivy Maďarska a Slovenska.

Stále nejasné je to, zda Ukrajina stojí také za zničením plynovodů Nord Stream před třemi lety. Italská police ovšem minulý týden v Rimini zatkla Ukrajince, který se měl podílet na jejich sabotáži. Byl na něj vydán evropský zatykač pro podezření, že si s komplici pronajal v Rostocku plavidlo, aby společně umístili trhaviny k potrubím, která vedla či vést měla plyn z Ruska přímo do Německa.

Právě v Německu, hlavně jeho metropoli Berlíně, se ovšem nyní strachují, že nemusí mít dostatek pohonných hmot a paliv. Důvodem je také útok ukrajinských sil na ropovod Družba, k němuž došlo v noci na pátek. Rafinérie ve Schwedtu, kterou vlastní ruská Rosněfť a která zásobuje Berlín a okolí, včetně tamního letiště, má mít ropné zásoby jen do dneška, jak o víkendu informoval list Wall Street Journal.

Rafinérie ve Schwedtu ropovodem Družba sice oficiálně dováží ropu z Kazachstánu, ve skutečnosti jde podle expertů zčásti či zcela o ropu ruskou, jak doplňuje Wall Street Journal.

Ropovod Družba, Maďarsko

Ukrajina zničila ruskou trafostanici. Ropovod Družba zastavil dodávky na Slovensko a do Maďarska

Zprávy z firem

Do Maďarska a na Slovensko přes ropovod Družba neproudí ruská ropa. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.

ČTK

Přečíst článek

Situace musí zajímat i Česko. To proto, že Německo společně se Slovenskem představují dva největší dovozce ropných paliv do ČR. Slovensko a Maďarsko jsou výpadkem na Družbě, jenž má trvat dost možná až do pátku, samozřejmě zasaženy primárně. Trvalejší výpadek na Družbě, případně další ukrajinské útoky na danou infrastrukturu, tak mohou zvednout cenu pohonných hmot v celém regionu střední a východní Evropy. Tedy nejen na Slovensku a v Maďarsku, ale také v Česku či ve východní části Německa.

Je však možné, že ukrajinské útoky ustanou. Na stranu Maďarska a Slovenska a dalších odběratelů ropy z Družby se totiž nyní staví americký prezident Donald Trump; ukrajinské útoky na ropovod odsoudil. Trumpa si přitom Kyjev potřebuje předcházet, protože na dodávkách amerických zbraní je fatálně závislý. Ostatně byly to právě americké zbraně, jimiž Ukrajinci zaútočili na Družbu a způsobili její možná až týdenní odstávku.

