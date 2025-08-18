Ukrajina zničila ruskou trafostanici. Ropovod Družba zastavil dodávky na Slovensko a do Maďarska
Do Maďarska a na Slovensko přes ropovod Družba neproudí ruská ropa. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu.
"V důsledku útoku vypukl v zařízení požár. Čerpání ropy hlavním ropovodem Družba bylo zcela zastaveno," uvedl ukrajinský generální štáb podle agentury Reuters a dodal, že stanice byla součástí válečného úsilí Moskvy na Ukrajině.
Maďarský ministr Szijjártó uvedl, že hovořil s ruským náměstkem ministra energetiky Pavlem Sorokinem a ten mu sdělil, že odborníci pracují na obnově transformátorové stanice. Není ale jasné, kdy budou dodávky obnoveny, uvedl podle Szijjártóa ruský ministr.
"Můžete teď posílat stížnosti - výhrůžky - svým přátelům v Moskvě," napsal na síti X Szijjártóovi ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. "Je to Rusko, nikoli Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit. Maďarsku se už roky říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem. Navzdory tomu Maďarsko vynaložilo veškeré úsilí, aby si svou závislost na Rusku zachovalo," uvedl ministr.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková uvedla, že obnovení dodávek ropy očekává v nejbližších dnech. "Ráda bych ujistila občany, že bezpečnost zásobování regionu není tímto ohrožena, dodávky pro Slovensko byly plněné podle harmonogramu a jejich obnovení očekáváme po odstranění poruchy v nejbližších dnech," uvedla Saková. Dodala, že Slovensko je připraveno i na případné dlouhodobější výpadky v dodávkách ropy.
Ukrajina se déle než tři roky brání ruské vojenské invazi. Vláda v Budapešti tvrdí, že od invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 udržuje s Moskvou pragmatické vztahy. To ale vytváří napětí v Evropské unii, kde řada zemí vůči Rusku zaujímá výrazně tvrdší postoj a pozici vlády Viktora Orbána označuje za proruskou.
Ukrajina loni v létě zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci si tuto firmu přidali na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.
Tranzit ruské ropy přes Ukrajinu do Evropy jižní větví ropovodu Družba loni klesl o 16 procent na zhruba 11,36 milionu tun. Dostal se tak na nejnižší úroveň nejméně od roku 2014 a pravděpodobně byl nejnižší od roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost.
