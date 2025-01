Týden tradera: Nové kolo obchodních válek odstartoval Bílý dům ještě před nástupem Trumpa

První kompletní týden na finančních trzích v letošním roce přinesl mnoho zajímavých událostí. Dorazila totiž celá řada důležitých údajů z trhu práce a dozvěděli jsme se podrobnosti z minulého zasedání americké centrální banky. Nezklamala ani geopolitika. Pod tíhou nových dat oslaboval americký index S&P 500. Tržní korekce cen je možná „ve vzduchu“.

V polovině týdne byl zveřejněn tzv. Fed meeting minutes, který přiblížil názory členů vedení centrální banky. Snížení sazeb o jeden procentní bod od září vedlo k nesouhlasu několika členů výboru. Většina účastníků zdůraznila potřebu opatrného přístupu k dalším krokům měnové politiky, přičemž někteří upřednostňovali zachování sazeb. Fed také zohlednil možné změny po nástupu Donalda Trumpa, což vedlo k mírně nižší prognóze růstu a očekávání stabilní inflace. S trhy hýbala i data z trhu práce.

Příchozí data JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) ukázaly na stávající robustnost amerického trhu práce. Podle těchto dat roste také počet volných pracovních míst, těch je nyní více než osm milionů.

Nové grafické karty

Společnost Nvidia představila na veletrhu CES v Las Vegas nové výkonné grafické karty. Generální ředitel firmy Jensen Huang oznámil, že jsou konstruovány podobně jako architektura Blackwell, kterou Nvidia používá ve svých akcelerátorech AI. Tato nová generace čipů slibuje výrazné zvýšení výkonu a energetické efektivity, což posílí pozici Nvidie na trhu s umělou inteligencí. Akcie přesto reagovaly poklesem a na stávajících úrovních je znát, že se investoři bojí znovu nakupovat ve velkém. Technologie na burze působí stále předraženě, určitá širší korekce by trhu jen prospěla.

Nové kolo obchodních válek odstartoval Bílý dům ještě před nástupem Donalda Trumpa. Na návrh prezidenta Bidena zařadily na tzv. blacklist USA společnosti, jako je Tencent Holdings a Contemporary Amperex Technology kvůli údajným vazbám na čínskou armádu. Akcie Tencentu ihned reagovaly a klesly na burze v Hongkongu o více než 7 procenta, zatímco CATL zaznamenal pokles o 5 procent.

Pentagon dále přidal na seznam i čínské výrobce polovodičů a paměťových čipů. To zase může být negativní pro evropské výrobce automobilů, jako je Stellantis a Volkswagen. Mezinárodní obchod čeká fragmentace a pravděpodobně dlouhodobě jedině možné řešení pro obchodování bude skrze různé bilaterální obchodní dohody, éra globalizace je totiž pryč. Po 20. lednu se máme na co těšit, bude to jízda.

