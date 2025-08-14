Nový magazín právě vychází!

Tři značky, tři scénáře. Letošek testuje odolnost sportovních gigantů
Sportovní průmysl letos prochází náročnou zkouškou. Na výrobce sportovní obuvi a oblečení doléhají cla, zpomalující poptávka i proměny v distribuci. Rozhodující roli hraje také „cool faktor“, tedy schopnost prodávat za plnou cenu. Jak se které značce daří, napovídá už vývoj akcií. Tak si to shrňme.

Spotřeba chladne, cla přitvrzují a boj o to, aby si lidi značek všimli a chtěli je koupit — ať už na internetu, nebo v normálním obchodě — rozdělují trh na vítěze a ty ostatní. „Trh výrobců sportovního vybavení v čele se sportovními botami se letos potýká s výrazným tlakem,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB, a zmiňuje utlumenou poptávku i nová americká cla jako klíčový problém pro výrobce s výrobou v Asii.

Nike hledá cestu k růstu

Akcie nejsledovanějšího hráče, společnosti Nike, od začátku ztrácí „jen“ dvě procenta. Značka letos přepíná do režimu přenastavení portfolia i organizace a snaží se znovu nastartovat vlnu „must-have“ releasů, která omezí promoakce a zvedne marže.

V případě Nike sledujeme strukturální problémy, které tkví v produktovém portfoliu. Nike se nachází ve fázi restrukturalizace a akcionáři spoléhají na plnění plánů nového vedení společnosti. V současné chvíli jsou makroekonomické výzvy tak významné, že pravděpodobnost bezproblémového a rychlého naplnění cílů je prakticky vyloučena,“ uvádí Cverna.

Podle analytika společnosti Portu Lukáše Rašky se zároveň mění cesta k zákazníkům: „Nike se přizpůsobuje novým americkým clům a přehodnocuje strategii přímého prodeje – vrací se k širší spolupráci s velkoobchodními partnery včetně Amazonu, aby zvýšil dostupnost a zásah po poklesu online tržeb.“

Adidas těží z retrovlny

Adidas těží z „brand heat“ kolem klasických retro modelů z 60. až 80. let. Díky tomu drží vyšší podíl prodejů za plnou cenu a solidní provozní zisk. Externí protivítr ale nepolevuje. „Adidas čelí podobným výzvám, ačkoli má stále poměrně silný provozní zisk, ale americká cla a nejistota v měnových kurzech zvyšují tlak na marže a nutí firmu k jen velmi opatrnému zvyšování cen,“ říká Raška. I kvůli tomu akcie německého výrobce od začátku roku přišly o více než 29 procent. Klíčovou otázkou pro investory je, co přijde po retro vlně a jak se momentum promění v udržitelný růst.

Puma je pod tlakem slev

Nejzranitelnější z velké trojice je Puma. Puma hlásí slabší prodeje v USA i Evropě. Dojíždí na rozvolněnou značkovou identitu a vyšší marketingové náklady. „Puma se trápí kvůli neuspokojivé letošní produktové nabídce, neefektivnímu řízení a také kvůli slabému brand awareness. Firma tak ztrácí tržní podíl a je tlačena do restrukturalizace i do kompletního restartu značky,“ míní Raška. Slabší „cool faktor“ se rychle překlápí do tenčích marží a horšího sentimentu. Akcie od ledna odepsaly více než 59 procent hodnoty.

Noví vyzyvatelé

Běžeckou kategorii zároveň rozkrajují noví lídři jako On a Hoka, kteří zvedají laťku inovace a ukusují podíl tam, kde chybí čerstvá produktová vlna. Finální skóre roku určí kombinace produktových novinek, disciplíny v cenotvorbě a schopnosti udržet značku „v kurzu“ i mimo módní vlny.

