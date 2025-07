Dohoda mezi USA a Vietnamem může zamotat hlavu investorům Nike a Adidas

Vietnam dosáhl dohody s Donaldem Trumpem ohledně cel. Vyjednavačům se podařilo vyhnout nejhoršímu scénáři, který počítal s 46procentními tarify. Nově tak na zboží z Vietnamu bude mít přirážku „jen“ 20 procent. Dotkne se to celé řady firem, pro něž se Vietnam stal dalším výrobním hubem po Číně, jako jsou Nike, Adidas, Apple či Samsung. Zejména pro výrobce sportovního oblečení a obuvi přitom může jít o poměrně velký problém, na což již reagují i akcie Nike a Adidasu.

Kdo v neděli sledoval mužské finále Wimbledonu, mohl vedle mimořádného tenisu sledovat také dva tenisty sponzorované stejnou firmou – Nike. Výrobce sportovního oblečení a obuvi tak má opět pod smlouvou nejlepší tenisty světa, což měl naposledy v roce 2018, kdy Roger Federer podepsal exkluzivní kontrakt se společností Uniqlo.

Jenomže z čistě obchodního pohledu řeší Nike úplně jiné problémy. Tím hlavním přitom je nově dojednaná dohoda mezi Vietnamem a USA. Díky ní bude na zboží mířící z asijské země do Spojených států uvaleno dodatečné clo ve výši 20 procent, což je vítězství oproti původně navrhovaným 46 procentům. Na návrh těchto cel sice akcie Nike i Adidas v minulém týdnu reagovaly růstem, nyní se však začínají propadat. A důvodem je vedle vyplacené dividendy právě dohoda mezi Vietnamem a USA.

„Není úplně jasné, jak se tato dohoda v důsledcích podepíše právě na výrobcích, jako jsou Nike nebo Adidas,“ uvedla Helen Reid z agentury Reuters.

Problém s přeprodejem

Pro Nike a Adidas totiž 20procentní clo na zboží dovážené z Vietnamu může představovat výrazný propad zisků, navíc tu podle The Financial Times existuje ještě nepříliš jasná klauzule o zboží, které je Vietnamem přeprodáváno. Na to by se měla vztahovat dvojnásobná sazba, tedy 40 procent. Přitom právě výrobci obuvi jsou závislí na dovozu komponent, jako jsou zipy, zejména z Číny. Existuje tedy možnost, že USA budou chtít tuto závislost narušit.

Vietnam je pro Nike i Adidas zásadní výrobní zemí. Nike zde v roce 2024 vyrobil 50 procent obuvi a 28 procent sportovního vybavení se slavným logem. Vietnam tak je pro Nike největším producentem koncových výrobků. Data pro Adidas jsou o něco nižší – německá značka zde vyrábí 27 procent všech produktů, podíl v obuvi pak činí 39 procent. Také pro Adidas tak jde o největší výrobní zemi.

Investoři v nejistotě

Ačkoli minulý týden investoři ocenili návrh dohody, který byl výhodnější než původní navrhovaná cla, se zveřejněním dalších detailů již tolik optimismu nemají. Adidas v pondělí odepisuje téměř procento, akcie Nike se před otevřením burz propadaly o 0,75 procenta.

Podstatná ale je širší perspektiva. Evropské akcie Adidas se s propadem potýkají celý letošní rok a od začátku ledna ztratily téměř 13 procent hodnoty. Nike jsou na tom sice lépe, protože propad za letošní kalendářní rok činí jen necelé 1,5 procenta. Ale horší pro ně je fakt, že řada významných hráčů v posledních týdnech snížila cílovou cenu akcie. Například Williams Trading snížil odhad budoucí ceny akcie Nike z 93 dolarů na 73, Deutsche Bank ze 77 na 71 dolarů. Nicméně průměrná částka podle MarketBeat.com v současnosti činí 77 dolarů a 15 centů s investičním doporučením „Moderate Buy“, tedy nakupovat.

Velké prodeje… i nákupy

Zároveň ale dochází k čilým odprodejům významnějších balíků akcií Nike ze strany institucionálních investorů. Například fond New York State Common Retirement Fund, který drží velký balík akcií Nike, prodal zhruba 2,4 procenta svých cenných papírů. I tak ale nadále drží téměř 1,7 milionu akcií v hodnotě více než 120 milionů dolarů (podle aktuálního kurzu). Velký balík akcií Nike prodala také Country Club Bank.

Větší prodeje přitom mohou souviset s vyplacením dividendy a strategií jednotlivých portfolio manažerů.

Naopak výrazněji podle dat z burzy v posledních měsících přikupovali akcie Nike například správci Norského fondu, který je největším investorem světa a má podíl v obou významných prodejcích obuvi a sportovního vybavení.

