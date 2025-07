Trump nakopl evropské akcie, ty vykazují svižný růst

Evropské akcie vykazují svižný růst, vliv má zpráva o uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Japonskem a také obnovené naděje na dosažení obchodní dohody mezi USA a Evropskou unií. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 si kolem 10:00 středoevropského letního času připisoval téměř jedno procento a pohyboval se v blízkosti 550 bodů.

Uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Japonskem oznámil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že veškerý dovoz z Japonska do USA bude podle dohody podléhat 15procentním clům, zatímco dříve hrozil zavedením cel ve výši 25 procent.

Na dovoz do EU hodlá Trump od 1. srpna uvalit 30procentní cla. V úterý večer prezident uvedl, že zástupci Evropské unie dnes dorazí na obchodní rozhovory s činiteli americké vlády. Americký ministr obchodu Howard Lutnick v neděli vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy dokážou s EU uzavřít obchodní dohodu.

Podle analytika Jochena Stanzla ze společnosti CMC obchodní dohoda mezi USA a Japonskem potvrzuje, že obchodní rozhovory mezi USA a EU mohou přinést výsledky, napsala agentura DPA.

Z nadějí na obchodní dohodu s USA těží například akcie evropských automobilových společností. Akcie německé automobilky Mercedes-Benz si kolem 10:00 středoevropského letního času připisovaly zhruba pět procent, akcie německého výrobce luxusních sportovních vozů Porsche vykazovaly nárůst o více než sedm procent.

