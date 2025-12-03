Lukáš Kovanda: Brusel hraje nebezpečnou hru. Kdo zaplatí účet za pomoc Ukrajině?
Plán, který má posílit Ukrajinu, může zároveň zásadně zatížit členské země EU, včetně Česka. Komise prosazuje použití ruských rezerv, ale Belgie varuje před právním rizikem a ECB odmítá vstupovat do role záchranné „tiskárny“. Více v komentáři ekonoma Lukáše Kovandy.
Evropská komise se vehementně snaží protlačit poskytnutí v přepočtu zhruba 3,3 bilionu korun Ukrajině. Tyto peníze by měly pokrýt vojenské a finanční potřeby Kyjeva pro dobu následujících dvou let. Sama Evropská unie by se měla na částce podílet minimálně sumou přibližně 2,2 bilionu korun.
Půjčka, která není půjčkou
Poskytnutí uvedených peněz je fakticky nevratným a bezúročným převodem Ukrajině. O půjčku v pravém smyslu slova tedy nejde. Leda že by Rusko souhlasilo, že Kyjevu uhradí válečné reparace. V takovém případě by se peníze, které hodlá Kyjevu poskytnout Evropská komise, změnily v bezúročnou půjčku a Kyjev by je Evropské komisi zase vrátil – ovšem i tak bez úroku.
Pravděpodobnost, že Rusko bude Ukrajině hradit reparace, je ovšem velmi nízká.
Belgie nechce nést riziko
Evropská komise chce dané peníze, minimálně oněch 2,2 bilionu korun, Ukrajině poskytnout ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou nyní uloženy v Belgii, v tam sídlící finanční společnosti EuroClear. Právě Belgie se však proto „staví na zadní“ a s poskytnutím uvedených peněz Ukrajině příkře nesouhlasí.
Belgická vláda se obává situace, kdy by sankce vůči Rusku, na jejichž základě ke zmrazení rezerv došlo, přestaly platit, přičemž peníze z nich by už byly převedeny na účty Ukrajiny. V takovém případě by si Rusko mohlo u mezinárodních soudů nárokovat peníze ze svých rezerv právě u Belgie. A Belgie by mu je potenciálně musela zaplatit, zřejmě i s úroky.
Sankce, které ruské rezervy „zmrazily“, přitom mohou přestat platit poměrně snadno. Každých šest měsíců je totiž třeba je obnovovat, a to jednomyslným usnesením všech členských zemí EU. Pokud by si například Maďarsko „postavilo hlavu“, a sankce dále nepodpořilo, Rusko by si okamžitě mohlo na v přepočtu tisíce miliard korun, které má uloženy v Belgii, činit nároky.
Proto Evropská komise do věci nejprve vtáhla jednotlivé členské země EU. Chce po nich, aby se za peníze Ukrajině zaručily. Takže pokud by Rusko chtělo po Belgii peníze ze svých rezerv – celkem tam nyní má kolem pěti bilionů korun – složí se na Belgii ostatní země EU, včetně Česka, aby ta mohla Rusku jeho rezervy, mezitím darované Ukrajině, „rozmrazit“. A Rusku vrátit. Česko by tak již nyní muselo vyčlenit minimálně zhruba 40 miliard korun, které by tedy potenciálně přes Belgii převedlo Rusku.
ECB odmítla být „tiskárnou poslední záchrany“
Protože je celá věc očividně dosti „vachrlatá“, snažila se Evropská komise Belgii získat na svoji stranu ještě něčím více než jen zaangažováním dalších členských zemí coby ručitelů celé operace. Coby ručitel poslední instance, spíše tedy věřitel poslední instance, měla v operaci vystupovat Evropská centrální banka.
ECB však návrh odmítla. Připustit, že by financovala dluhy členských států „tiskem“ nových eur, by bylo v přímém rozporu s pravidly eurozóny a mohlo by to potenciálně ohrozit důvěryhodnost banky i stabilitu měny.
Komise hledá právní triky i další záruky
Evropská komise nově nabízí členským státům další záruky a právní mechanismy, které by měly Belgii ochránit před případnými žalobami Ruska či zamezit návratu „rozmrazených“ rezerv zpět do Ruska.
Pokud tyto ústupky Belgii neuspokojí, chce si Evropská komise peníze pro Ukrajinu napůjčovat prostřednictvím společných dluhopisů EU. Úroky i jistina by se tak nakonec platily i z českého rozpočtu.