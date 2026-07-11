RECENZE: Tokio na Žižkově. V Sumi Garden servírují nejlepší sushi v Praze
Zvenku pár plastových židlí na zaprášené ulici, uvnitř malý kus Tokia. Žižkovská restaurace Sumi Garden sází na silný ramen, návykové takoyaki, okonomiyaki i mimořádně povedené sushi. Nenápadný podnik nabízí jednu z nejautentičtějších podob japonské kuchyně v Praze.
Japonsko je od Prahy vzdálené přes dvanáct tisíc kilometrů. Přesto ho můžete najít i na kraji pražského Žižkova – v chutích, vůních a úctě k jídlu, díky které se i obyčejný oběd může proměnit v malý rituál. Ve Slavíkově ulici se ukrývá nenápadná japonská restaurace Sumi Garden, o které je mezi milovníky japonské kuchyně hodně slyšet. A právem. Ochutnáte tu totiž jednu z nejautentičtějších podob japonské kuchyně, jaké Praha nabízí.
Ramen se silným, dlouze taženým vývarem, čerstvé sushi připravené s dokonalým smyslem pro detail, horké takoyaki, voňavé okonomiyaki i spousta drobných misek a omáček, které přímo vybízejí ke sdílení a společnému ochutnávání. Chutě, které mají moc přenést vás do dálek, a vůně, díky nimž na okamžik zapomenete na svět okolo. Vítejte v Sumi Garden, v místě, kde můžete zažít neopakovatelnou atmosféru některého z pouličních tokijských bister.
Jako by nic nebylo důležitější než tato chvíle
Japonskou kuchyni jsem objevila před více než dvaceti lety v románech Harukiho Murakamiho. Fascinovali mě nejen jeho hrdinové, ale i podrobné popisy cizokrajně znějících jídel, kterými slavný spisovatel své knihy doslova protkal. Okonomiyaki, gyoza, edamame, wakame a samozřejmě sushi. Jídla, která zněla stejně tajemně a vzdáleně jako Japonsko samo. A také způsob stolování, při kterém jako by nic nebylo důležitější než právě tato chvíle.
Možná právě tehdy začalo moje dlouhé hledání místa, kde bych mohla ochutnat Japonsko takové, jaké jsem si celé ty roky představovala. Nakonec jsem ho našla na pražském Žižkově.
Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
RECENZE: Francouzská michelinská kuchyně v srdci Šumavy. Nebespán je největším překvapením Kašperských Hor
Enjoy
Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
Kdo jde kolem bez znalosti věci, nejspíš by se ani nezastavil. Pár plastových židlí a stolků na trochu zaprášené Slavíkově ulici na první pohled příliš neláká. Jakmile vkročíte dovnitř, jako byste se dostali do jiného časoprostoru.
Interiér připomíná japonské izakaya – malá tokijská bistra s lehce nostalgickou estetikou osmdesátých let. Není minimalistický, jak si mnoho lidí Japonsko představuje. Naopak působí útulně a zabydleně. Tmavé dřevo, papírové lampiony, kaligrafické nápisy, police s knihami a teplé načervenalé světlo vytvářejí pocit, že jste se na chvíli ocitli v malém podniku někde v Tokiu nebo Ósace. Tenhle dojem ještě umocňuje zdejší neskutečně milá, samozřejmě japonská obsluha.
Menu jako pozvánka do neznáma
Atmosféru dotváří vůně. Silný vývar ramen, čerstvě smažená tempura, typická sladko-slaná teriyaki omáčka, omamná jasmínová rýže i mořské vůně řas a čerstvých ryb vytvářejí směs, kterou si s ničím jiným nespletete.
Na opravdový výlet napříč japonskou gastronomií vás pak vezme zdejší menu. Spíš než jako seznam jídel působí jako pozvánka k objevování. Vedle sushi tu najdete pokrmy, o kterých jste možná nikdy neslyšeli, ale po prvním soustu si jejich názvy budete chtít zapamatovat.
Větrník s černým pivem a sladem, indiánek s vanilkovým krémem a punčák, který opravdu chutná po punči. Malá cukrárna Votre plaisir v pražské Klimentské ukazuje, že české zákusky nemusejí být těžké, přeslazené ani nudné. Stačí jim poctivé suroviny, francouzské řemeslo a lidé, kteří mají svou práci jednoduše rádi.
České zákusky s francouzským šarmem. Votre plaisir je malý pražský poklad
Enjoy
Větrník s černým pivem a sladem, indiánek s vanilkovým krémem a punčák, který opravdu chutná po punči. Malá cukrárna Votre plaisir v pražské Klimentské ukazuje, že české zákusky nemusejí být těžké, přeslazené ani nudné. Stačí jim poctivé suroviny, francouzské řemeslo a lidé, kteří mají svou práci jednoduše rádi.
Začít můžete polévkou. Na výběr je hned šest variant – od tradiční miso polévky ze sójových bobů, tofu a mořských řas až po silný, dlouze tažený ramen s kuřecím i vepřovým masem, nudlemi, marinovaným vejcem a houbami kikurage.
Následují saláty a menší jídla jako stvořená ke sdílení. Křupavá tempura, osolené sójové boby edamame nebo chukka salát z marinovaných mořských řas s výraznou, hebkou sezamovou omáčkou.
Pak přichází na řadu japonský street food. My jsme ochutnali Yaki Cheese Gyoza – lehce opečené japonské taštičky s křupavým těstem, šťavnatou vepřovou náplní a vrstvou roztaveného sýra navrchu. Čerstvá pažitka, kterou jsou posypané, jim dodává příjemnou svěžest. Jen pozor, tyhle taštičky jsou dokonale návykové. Ostatně stejně jako zdejší variace na čínskou specialitu xiaolongbao – jemné napařované knedlíčky plněné vepřovým masem a podávané s neodmyslitelnou sójovou omáčkou.
Okonomiyaki aneb Opeč si, co máš rád
Pokud jste do Sumi Garden přišli hledat opravdové Japonsko, neměli byste vynechat dvě nejcharakterističtější jídla zdejšího street foodu – okonomiyaki a takoyaki.
Okonomiyaki je trochu jako učebnice japonštiny. Název totiž znamená „opeč si, co máš rád“ a dokonale vystihuje jídlo samotné. Jde vlastně o slanou placku z různých ingrediencí, podobnou palačince, opečenou na železné pánvi nebo desce.
Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.
Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings
Enjoy
Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.
V Sumi Garden ji připravují se sépií, slaninou a zeleninou a přelévají ji omáčkou okonomi – hustou sladko-slanou omáčkou s lehce kouřovým tónem, která trochu připomíná kombinaci worcestrové omáčky, barbecue a teriyaki. Navrchu je pak japonská majonéza a jemné hoblinky sušeného uzeného tuňáka bonito. Ty se na horké placce díky stoupajícímu teplu lehce pohybují, skoro jako by byly živé.
Hoblinky sušeného tuňáka se objeví i na takoyaki – malých opečených kuličkách, které uvnitř skrývají kousky chobotnice, zelí a jarní cibulky. Díky nim mají téměř krémový střed, zatímco na povrchu zůstávají příjemně křupavé. Doplňuje je hustá takoyaki omáčka se sladko-slanou, lehce kořeněnou chutí a japonská majonéza.
Street food je tím, čím si vás Sumi Garden získá na první pohled i ochutnání, nabídka jím ale zdaleka nekončí. Hlavní jídla ukazují druhou tvář japonské kuchyně – jednodušší, střídmější, postavenou na několika kvalitních surovinách a precizním zpracování.
Sushi, které popře všechno, co jste si o něm dosud mysleli
My jsme ochutnali Yaki Sake, grilovaný filet z lososa v teriyaki omáčce posypaný sezamem. Ryba byla skvěle připravená – uvnitř šťavnatá a téměř máslově jemná, na povrchu lehce opečená s příjemně křupkavou „kůrčičkou“. Teriyaki omáčka lososa nepřebíjela, naopak podtrhla jeho chuť jemnou sladkostí. Sezam pak dodal jídlu oříškové aroma i příjemnou texturu.
Samostatnou kapitolou Sumi Garden je sushi, které patří k tomu nejlepšímu, co dnes můžete v Praze ochutnat. Nabídka je mimořádně široká, aniž by to ale bylo na úkor kvality. Vedle klasických nigiri, sashimi a maki rolek tu najdete i flambované speciality, tempura sushi nebo vlastní autorské rolky. Vyberou si milovníci tradičních sushi chutí i ti, kteří chtějí zkusit odvážnější kombinace.
K těm nejzajímavějším patří Tono Maguro – smažená rolka s pálivým tuňákem, avokádem, chřestem a jarní cibulkou, přelitá hedvábnou lanýžovou majonézou a doplněná křupavými kousky tempury. Každé sousto střídá jemnost avokáda, pikantnost tuňáka i příjemně zemitou chuť lanýžové majonézy.
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
Enjoy
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Skutečným zážitkem je pak Signature S/M Foie Gras. Jde o rolku plněnou grilovaným úhořem a čerstvou okurkou, kterou navrchu pokrývá plátek grilovaných foie gras, avokádo, lososový kaviár ikura, pažitka i křupavá tempura. Chuť doplňuje sněhové teriyaki a lehce pikantní TNT omáčka. Výsledkem je harmonická kombinace jemných, kouřových i nasládlých tónů, ve kterých se máslová chuť foie gras dokonale propojuje s výrazným a lehce nasládlým úhořem.
Dvanáct tisíc kilometrů, nebo ještě blíž
Tím ale neobvyklé chutě v Sumi Garden zdaleka nekončí. Ochutnat můžete třeba sushi překryté steakem z amerického hovězího Prime Rib Eye připraveným medium rare, doplněným pálivou lanýžovou majonézou, nebo vegetariánskou smaženou rolku v tempuře s okurkou, avokádem, chřestem a vaječnou omeletou.
Pokud chcete jídlo sdílet nebo ochutnat od všeho něco, zkuste některý ze sushi setů. V nich najdete to nejlepší, co Sumi Garden nabízí – od klasických nigiri přes maki a California roll až po vlastní autorské rolky.
Pokud po tom všem máte ještě chuť na sladké, určitě nevynechejte mochi zmrzlinu – malý zmrzlinový bochánek, který se schovává pod tenoučkou vrstvičkou lehce lepivého rýžového těsta. Jeho chuť je těžko popsatelná – jemná, překvapivá a zvláštním způsobem uklidňující. Ostatně jako Japonsko samo.
Možná právě spojení výjimečné japonské kuchyně, zvláštního klidu a nenápadné obřadnosti dělá ze Sumi Garden jedno z těch vzácných míst, za nimiž se vyplatí jet přes celou Prahu. Připomíná totiž, že dvanáct tisíc kilometrů někdy nemusí být vůbec daleko.
Sumi Garden
Baví vás objevovat nové chutě, podniky a gastrotrendy? Sledujte Foodstream!
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.