Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners
Proč setrvávají skoro dvě dekády v jedné firmě? Díky čemu v ní uspěly? A čím je umí překvapit zástupci nastupující generace? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala trojice úspěšných dam z finanční skupiny Partners, a to partnerka Jitka Lucbauerová, zástupkyně CEO Lada Kičmerová a ředitelka Partners investiční společnosti a Partners Securities Lucie Simpartlová.
Pracovní pozice všech tří dam dávají jasně tušit, že o jejich odborných kompetencích netřeba pochybovat. Také si svůj úspěch v rámci organizace odpracovaly – všechny působí v Partners déle než 15 let.
Účastnice podcastu se shodují, že na Partners jim vyhovuje dynamické prostředí a schopnost odlišit se od konkurence, a to jak dovnitř, tak navenek. Zprvu přitom vesměs nečekaly, že by ze „setkání“ s Partners mohl vzniknout dlouhodobý vztah. „Začínala jsem již v roce 2002 ještě v OVB (poradenská společnost, v níž působili pozdější zakladatelé Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš – pozn. red.) jako studentka a jako jedna z mála jsem vydržela dodnes. Nebylo to jednoduché, ale do Partners jsem už vstupovala jako ředitelka,“ rekapituluje Lucbauerová.
Kičmerová do světa financí přišla z žurnalistiky. Partners pro ni působili atraktivně mimo jiné i díky dalším osobnostem, které stály u zrodu skupiny. „Partners jsem vnímala jako společnost, která měla silnou mediální přítomnost a reprezentovaly ji zajímavé osobnosti jako Tomáš Prouza či Pavel Kohout, jejichž odbornost pro mě byla určitým příslibem úspěchu, jehož jsem chtěla být součástí. Podstatným motivem pro mě také bylo, že na centrále, kam jsem nastupovala, byla šéfka žena,“ přibližuje Kičmerová.
V případě Simpartlové mělo jít o krátkodobou zkušenost. „Když jsem v roce 2011 nastupovala, měla jsem čtyřměsíční dítě a předpokládala jsem, že půjde o dočasnou záležitost. Má kariéra do té doby vypadala tak, že jsem měnila zaměstnavatele v pětiletém cyklu. Máme rok 2026 a jsem stále v Partners. Určitě také díky tomu, jak moc se ta společnost rozvinula,“ říká manažerka.
Pro úspěch ve světě financí je třeba určitý mix vlastností a dovedností. Zaručený recept ale neexistuje. Co je podle účastnic podcastu klíčové pro úspěch v Partners? Podle Lady Kičmerové je to především otevřenost vůči novým věcem. „Kariéra není o šplhání po žebříčku. Mě vždycky bavilo zkoušet nové věci. Opakovat stále tutéž činnost mi vydrží rok dva, pak už přemýšlím, jak zkusit něco nového. Dynamika Partners umožňuje zapojovat se do nových projektů. Příležitostí je hodně, je ale třeba si o ně říkat, takže chce to jistou ambici, houževnatost a odvahu. Žádné tajné znalosti či vlastnosti nejsou třeba,“ líčí a dodává, že si váží vstřícnosti Partners vůči ženám, včetně těch na mateřské.
Lucbauerová navazuje s tím, že jí nikdy nechyběly ambice, neboť vyrůstala v rodině kariérně velmi úspěšných lidí. „Viděla jsem kolem sebe úspěch a chtěla jsem se tomu vyrovnat. K tomu byla nutná určitá vytrvalost. Ne vše mi ze začátku šlo, takže jsem na sobě musela pracovat, hledat určitý svůj rukopis v tom tehdy převážně mužském světě. Touhu na sobě pracovat mám nadále, protože svět se mění a nelze ustrnout,“ popisuje partnerka skupiny a přidává, že podstatnou ingrediencí je podobně naladěné okolí. „Když jste v prostředí lidí, kteří mají ambice, nenechá vás to sedět a koukat.“
Podle Simpartlové patří Partners k těm firmám, kde se pracovitý a zvídavý člověk nemůže ztratit. „Jestliže dobře odvádíte svou práci a zajímáte se o to, co se děje kolem vás, v naší firmě se další příležitosti staví do cesty samy,“ uvádí.
Inspirace od mladých
S mohutným rozvojem informačních technologií se může rozšiřovat propast v dovednostech mezi generacemi. Podle Lucbauerové zástupci nastupující generace mezi podnikateli, o něž pečuje síť Partners, ale nosí i méně očekávatelné nové impulsy, než je digitální kompetence. „Pracovat s mladou generací je radost. V něčem jsou opravdu odlišní, mnohem více je zajímá smysl, dopad té činnosti. A liší se i v tom, že chtějí podnikat a investovat více než naše generace,“ vysvětluje.
A co by účastnice podcastu vzkázaly svým případným nástupkyním a nástupcům? Lucbauerová vzkazuje, že korporát nemusí být jediná cesta. „Mohou přijmout odpovědnost za svůj život a podnikat a tvořit, postavit se na vlastní nohy,“ říká partnerka.
Z pohledu Kičmerové společnost Partners reprezentuje „budoucnost ve financích“, na rozdíl od konkurence. „Zatímco ostatní instituce vidím spíš v minulosti, my držíme krok s inovacemi,“ uvádí. Simperlová pak akcentuje flexibilitu Partners. „Jednoznačně platí, že nastoupit u nás do nějaké pozice neznamená v ní také skončit,“ uzavírá.
I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny.
