Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Proč setrvávají skoro dvě dekády v jedné firmě? Díky čemu v ní uspěly? A čím je umí překvapit zástupci nastupující generace? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala trojice úspěšných dam z finanční skupiny Partners, a to partnerka Jitka Lucbauerová, zástupkyně CEO Lada Kičmerová a ředitelka Partners investiční společnosti a Partners Securities Lucie Simpartlová.

Pracovní pozice všech tří dam dávají jasně tušit, že o jejich odborných kompetencích netřeba pochybovat. Také si svůj úspěch v rámci organizace odpracovaly – všechny působí v Partners déle než 15 let.

Účastnice podcastu se shodují, že na Partners jim vyhovuje dynamické prostředí a schopnost odlišit se od konkurence, a to jak dovnitř, tak navenek. Zprvu přitom vesměs nečekaly, že by ze „setkání“ s Partners mohl vzniknout dlouhodobý vztah. „Začínala jsem již v roce 2002 ještě v OVB (poradenská společnost, v níž působili pozdější zakladatelé Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš – pozn. red.) jako studentka a jako jedna z mála jsem vydržela dodnes. Nebylo to jednoduché, ale do Partners jsem už vstupovala jako ředitelka,“ rekapituluje Lucbauerová.

Kičmerová do světa financí přišla z žurnalistiky. Partners pro ni působili atraktivně mimo jiné i díky dalším osobnostem, které stály u zrodu skupiny. „Partners jsem vnímala jako společnost, která měla silnou mediální přítomnost a reprezentovaly ji zajímavé osobnosti jako Tomáš Prouza či Pavel Kohout, jejichž odbornost pro mě byla určitým příslibem úspěchu, jehož jsem chtěla být součástí. Podstatným motivem pro mě také bylo, že na centrále, kam jsem nastupovala, byla šéfka žena,“ přibližuje Kičmerová.

V případě Simpartlové mělo jít o krátkodobou zkušenost. „Když jsem v roce 2011 nastupovala, měla jsem čtyřměsíční dítě a předpokládala jsem, že půjde o dočasnou záležitost. Má kariéra do té doby vypadala tak, že jsem měnila zaměstnavatele v pětiletém cyklu. Máme rok 2026 a jsem stále v Partners. Určitě také díky tomu, jak moc se ta společnost rozvinula,“ říká manažerka.

Co se nosí

Pro úspěch ve světě financí je třeba určitý mix vlastností a dovedností. Zaručený recept ale neexistuje. Co je podle účastnic podcastu klíčové pro úspěch v Partners? Podle Lady Kičmerové je to především otevřenost vůči novým věcem. „Kariéra není o šplhání po žebříčku. Mě vždycky bavilo zkoušet nové věci. Opakovat stále tutéž činnost mi vydrží rok dva, pak už přemýšlím, jak zkusit něco nového. Dynamika Partners umožňuje zapojovat se do nových projektů. Příležitostí je hodně, je ale třeba si o ně říkat, takže chce to jistou ambici, houževnatost a odvahu. Žádné tajné znalosti či vlastnosti nejsou třeba,“ líčí a dodává, že si váží vstřícnosti Partners vůči ženám, včetně těch na mateřské.

Lucbauerová navazuje s tím, že jí nikdy nechyběly ambice, neboť vyrůstala v rodině kariérně velmi úspěšných lidí. „Viděla jsem kolem sebe úspěch a chtěla jsem se tomu vyrovnat. K tomu byla nutná určitá vytrvalost. Ne vše mi ze začátku šlo, takže jsem na sobě musela pracovat, hledat určitý svůj rukopis v tom tehdy převážně mužském světě. Touhu na sobě pracovat mám nadále, protože svět se mění a nelze ustrnout,“ popisuje partnerka skupiny a přidává, že podstatnou ingrediencí je podobně naladěné okolí. „Když jste v prostředí lidí, kteří mají ambice, nenechá vás to sedět a koukat.“

Podle Simpartlové patří Partners k těm firmám, kde se pracovitý a zvídavý člověk nemůže ztratit. „Jestliže dobře odvádíte svou práci a zajímáte se o to, co se děje kolem vás, v naší firmě se další příležitosti staví do cesty samy,“ uvádí.

Inspirace od mladých

S mohutným rozvojem informačních technologií se může rozšiřovat propast v dovednostech mezi generacemi. Podle Lucbauerové zástupci nastupující generace mezi podnikateli, o něž pečuje síť Partners, ale nosí i méně očekávatelné nové impulsy, než je digitální kompetence. „Pracovat s mladou generací je radost. V něčem jsou opravdu odlišní, mnohem více je zajímá smysl, dopad té činnosti. A liší se i v tom, že chtějí podnikat a investovat více než naše generace,“ vysvětluje.

A co by účastnice podcastu vzkázaly svým případným nástupkyním a nástupcům? Lucbauerová vzkazuje, že korporát nemusí být jediná cesta. „Mohou přijmout odpovědnost za svůj život a podnikat a tvořit, postavit se na vlastní nohy,“ říká partnerka.

Z pohledu Kičmerové společnost Partners reprezentuje „budoucnost ve financích“, na rozdíl od konkurence. „Zatímco ostatní instituce vidím spíš v minulosti, my držíme krok s inovacemi,“ uvádí. Simperlová pak akcentuje flexibilitu Partners. „Jednoznačně platí, že nastoupit u nás do nějaké pozice neznamená v ní také skončit,“ uzavírá.

Je těžší lidi nabírat, nebo propouštět?

Je možné v Partners říci „tohle je už na mě moc“?

A co bude klíčové pro úspěch zahraniční expanze společnosti?

I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Přehrát epizodu si můžete v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Michal Strnad
ČTK
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Jeden z nejvýraznějších evropských debutů poslední doby. Tak média označovala rekordní vstup obranného holdingu Czechoslovak Group (CSG) na burzu Euronext Amsterdam a jeho souběžné zalistování v Praze. Tzv. IPO firmu ocenilo na 25 miliard eur a podle analytiků tak šlo nejen o největší primární úpis akcií obranné firmy v historii, ale také nejvýznamnější vstup na burzu v Evropě od roku 2022 a současně o největší emisi na amsterodamské burze za posledních dvacet let.

Není proto překvapivé, že se k mandátu nedlouho poté přihlásily také elitní advokátní kanceláře. Skupině CSG poskytovali komplexní právní poradenství v průběhu celého procesu právníci z Clifford Chance. Kancelář podporovala CSG již od rané fáze strukturování a příprav až po samotnou realizaci transakce a úzce spolupracovala s vedením skupiny CSG i dalšími poradci s cílem zajistit hladký a efektivní průběh uvedení akcií na burzu.

Klíčovou osobou mandátu za skupinu CSG byl Ladislav Štorek, místopředseda představenstva a šéfprávník, který dříve působil jako vedoucí partner advokátní kanceláře Dentons. Tým Clifford Chance pak vedli partneři Chris Roe, Han Teerink a Jill Concannon. Pražský řídící partner Miloš Felgr působil jako koordinační partner pro skupinu CSG. Na mandátu z českých právniček a právníků pracovali seniorní advokáti Vladimír Rýlich a Veronika Kinclová, advokátní koncipienti Ondřej Šteco, Barbora Fiřtíková a Dávid Herich či counsel Petr Šebesta.

Syndikátu upisujících bank radili experti z advokátní kanceláře A&O Shearman. Syndikát vedly společnosti BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, J.P. Morgan a UniCredit jako společní globální koordinátoři, přičemž Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank a Morgan Stanley působily jako společní bookrunneři. Tým A&O Shearman vedli partneři Jeff Hendrickson, Petr Vybíral a Michael Bloch. S partnery úzce spolupracovala advokátka Denisa Jonášová a na mandátu se podílel také seniorní daňový poradce Michal Dušek.

Miliardy pro Allwyn

S trochou nadsázky nebyl Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, jediný miliardář, kterému nedávno pomáhal tým Clifford Chance Prague Association. Kancelář nedávno radila loterijní společnosti Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka při syndikaci úvěrů v celkovém objemu 1,5 miliardy dolarů určených na financování akvizice 62,3% podílu ve firmě PrizePicks, předním provozovateli denních fantasy sportovních soutěží v Severní Americe, a zároveň Allwynu asistovala při emisi seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 550 milionů eur se splatností v roce 2031 a navýšení existujícího úvěru o 100 milionů eur na objem 925 milionů eur se splatností v roce 2032. „Tyto mandáty dále potvrzují naši dlouhodobou podporu strategických financování skupiny Allwyn napříč evropskými a severoamerickými kapitálovými trhy, což skupině umožňuje naplňovat její ambiciózní růstovou strategii,“ uvedla kancelář.

Tým Clifford Chance vedl řídící partner Miloš Felgr za významné podpory seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha a advokáta Tomáše Kubaly. Součástí týmu byli rovněž advokátní koncipienti Barbora Fiřtíková a Radek Sikora.

E-commerce převzetí PPF

V elitním výčtu „miliardářských skupin“ nesmí chybět ani PPF Renáty Kellenrové s rodinou. Skupině nedávno radili právníci ze Skils vedené Karlem Muzikářem, a to při probíhajícím převzetí společnosti InPost, která je předním evropským poskytovatelem e-commerce řešení se specializací na doručování prostřednictvím automatizovaných výdejních boxů.

„PPF radíme v souvislosti s podmíněnou dohodou o doporučené nabídce na odkup všech akcií společnosti InPost za peněžité protiplnění v konsorciu s globální logistickou skupinou FedEx, americkým private equity fondem Advent International a Rafałem Brzoskou, zakladatelem a CEO společnosti InPost. S celkovou nabídkovou cenou ve výši 7,8 miliardy eur, tedy v hodnotě 189 miliard korun, se jedná o jednu z největších M&A transakcí posledních let za účasti českého investora,“ uvedla kancelář.

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

Skupině Nova se daří s českými seriály prorazit do světa. Tituly z produkce Oneplay Originál, první řada série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři, vyrážejí k zahraničním divákům. Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.

9 fotografií v galerii

Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,” říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza. „Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“

Metoda Markovič: Straka

Ceny jako brána do světa

Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.

První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.

Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).

