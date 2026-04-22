Finance jsou velmi technické, ale je to jízda, říkají Natálie Rosová a Barbora Růžičková z Bird & Bird
Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.
Obě dámy jsou kariérními advokátkami, ale dokázaly si vybudovat také postavení respektovaných finžen. Jak se to stane? Podle Rosové byla na začátku spíše náhoda. „Když jsem začínala v advokacii, oblast bankovnictví a regulace finančních trhů byla považována za hodně technickou a málokdo to chtěl dělat. Já mám výzvy ráda, tak jsem se na to vrhla plnou parou a nelituji toho,“ říká Rosová, která v pražské kanceláři Bird & Bird zastává funkci co-head oddělení Banking & Finance.
Stejná oblast je „domácím hřištěm“ i Růžičkové. Konkrétně se soustředí na finanční regulatoriku a v poslední době také na oblast fintechu. Ani v jejím případě ale nebyla cesta k této specializaci přímočará. „Po humanitním gymnáziu jsem začala studovat dvě školy, evropská studia a práva. Velmi rychle si mě získala práva. Jednak vyzrálými osobnostmi kantorů, jednak mě fascinovalo, že právo je vlastně způsob myšlení,“ rekapituluje. Ke své specializaci se dostala jako stážistka v mezinárodní kanceláři. „Už jako studentka jsem v ní začala spolupracovat s kolegy z oddělení Bankovnictví a finance, poté jsem v tom pokračovala jako koncipientka,“ dodává Růžičková.
Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.
Obě diskutérky si na svém oboru cení dynamiky, která generuje neustále nové výzvy. Ty přináší jak pestrá klientela, tak technicita oboru. „Každé zadání je jiné a i když máte zkušenosti a praxi s velmi podobnými případy, vždy je tam nějaký oříšek, který je třeba rozlousknout. Pak ale přijde aha moment, a když klientovi neseme řešení, je to velmi uspokojující pocit,“ popisuje Rosová.
Růžičková navazuje s postřehem, že toto louskání oříšků má leckdy nádech policejní práce. „Občas mám pocit, že děláme detektivní práci, kdy chodíme temnými uličkami českého zákonodárství a čekáme, co na nás kde vybafne. O to větší je pak radost z dobrého výsledku,“ říká.
Zmíněná dynamika finanční oblasti zároveň na obě účastnice podcastu klade nároky být neustále v obraze a udržovat si nejen orientaci, ale i dostatečný elán. Růžičková tvrdí, že se často uchyluje k introspekci. „Myslím, že je třeba se sama sebe ptát, zda mi to stále něco přináší a zda tomu já něco přináším. Neškodí podrobovat se jistému vnitřnímu auditu, jestli mám ten zápal a držím kvalitu, jestli vůbec chci čelit tomu množství výzev,“ přibližuje.
Že bez zápalu tuto práci dělat ani nejde, potvrzuje i Rosová. „Ta oblast je velmi regulovaná a práce třeba na transakcích je velmi intenzivní. Člověk na to musí být mentálně nastaven. My máme výhodu v podpůrném zázemí naší kanceláře,“ pochvaluje si.
Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
Kdo jiný než ženy má dělat finanční poradenství? ptají se Nikola Havránková, Lucie Pěchová a Nikol Koštělová ze skupiny 4fin
Jaké předpoklady potřebuje člověk mít, aby se stal právníkem či advokátem, se zhruba ví. Co ale dělá dobrého advokáta v oblasti bankovnictví a financí? Z pohledu Rosové je to zvídavost a ochota se vzdělávat. „Platí to jistě i pro ostatní oblasti práva, ale v tomto segmentu je to nutnost, včetně ochoty věnovat se čistě technickým tématům, což dnes zahrnuje i AI,“ uvádí.
Podle její kolegyně je klíčová schopnost kritického myšlení. „Nespokojit se s první odpovědí, stále zpochybňovat nejen vstupy, ale i vlastní výstupy. Dokud mě napadají cesty, jak zpochybnit můj závěr, nepovažuji ho za silný. Zároveň ale musím umět poznat okamžik, kdy už závěr za silný označím, protože věčným zpochybňováním vlastní práce se člověk sám může zpochybnit natolik, že ani nedojde do práce,“ varuje Růžičková před přílišnou sebekritikou.
Také Růžičková oceňuje atmosféru ve firmě, která má vliv na další důležitý aspekt. „Považuji za podstatné, a v naší firmě to hodně rezonuje, nezavírat si cestu k dalším oblastem a vlastním koníčkům. Nedávat si klapky na oči s tím, že budu výhradně právník s touto specializací. Širší záběr člověka obohacuje a dělá ho autentičtějším,“ doporučuje.
Dívají se kolegové a klienti na účastnice podcastu jako na nerdy?
Považují dámy za větší výzvu pro svůj obor nástup umělé inteligence, nebo stav tuzemské legislativy?
A může Česko generovat fintechové jednorožce?
I o tom se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vašich oblíbených podcastových platformách.
Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?
Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny
