Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Finance jsou velmi technické, ale je to jízda, říkají Natálie Rosová a Barbora Růžičková z Bird & Bird

Jaroslav Kramer
Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.

Obě dámy jsou kariérními advokátkami, ale dokázaly si vybudovat také postavení respektovaných finžen. Jak se to stane? Podle Rosové byla na začátku spíše náhoda. „Když jsem začínala v advokacii, oblast bankovnictví a regulace finančních trhů byla považována za hodně technickou a málokdo to chtěl dělat. Já mám výzvy ráda, tak jsem se na to vrhla plnou parou a nelituji toho,“ říká Rosová, která v pražské kanceláři Bird & Bird zastává funkci co-head oddělení Banking & Finance.

Stejná oblast je „domácím hřištěm“ i Růžičkové. Konkrétně se soustředí na finanční regulatoriku a v poslední době také na oblast fintechu. Ani v jejím případě ale nebyla cesta k této specializaci přímočará. „Po humanitním gymnáziu jsem začala studovat dvě školy, evropská studia a práva. Velmi rychle si mě získala práva. Jednak vyzrálými osobnostmi kantorů, jednak mě fascinovalo, že právo je vlastně způsob myšlení,“ rekapituluje. Ke své specializaci se dostala jako stážistka v mezinárodní kanceláři. „Už jako studentka jsem v ní začala spolupracovat s kolegy z oddělení Bankovnictví a finance, poté jsem v tom pokračovala jako koncipientka,“ dodává Růžičková.

Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

Money

Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

V temných uličkách

Obě diskutérky si na svém oboru cení dynamiky, která generuje neustále nové výzvy. Ty přináší jak pestrá klientela, tak technicita oboru. „Každé zadání je jiné a i když máte zkušenosti a praxi s velmi podobnými případy, vždy je tam nějaký oříšek, který je třeba rozlousknout. Pak ale přijde aha moment, a když klientovi neseme řešení, je to velmi uspokojující pocit,“ popisuje Rosová.

Růžičková navazuje s postřehem, že toto louskání oříšků má leckdy nádech policejní práce. „Občas mám pocit, že děláme detektivní práci, kdy chodíme temnými uličkami českého zákonodárství a čekáme, co na nás kde vybafne. O to větší je pak radost z dobrého výsledku,“ říká.

Zmíněná dynamika finanční oblasti zároveň na obě účastnice podcastu klade nároky být neustále v obraze a udržovat si nejen orientaci, ale i dostatečný elán. Růžičková tvrdí, že se často uchyluje k introspekci. „Myslím, že je třeba se sama sebe ptát, zda mi to stále něco přináší a zda tomu já něco přináším. Neškodí podrobovat se jistému vnitřnímu auditu, jestli mám ten zápal a držím kvalitu, jestli vůbec chci čelit tomu množství výzev,“ přibližuje.

Že bez zápalu tuto práci dělat ani nejde, potvrzuje i Rosová. „Ta oblast je velmi regulovaná a práce třeba na transakcích je velmi intenzivní. Člověk na to musí být mentálně nastaven. My máme výhodu v podpůrném zázemí naší kanceláře,“ pochvaluje si.

Kdo jiný než ženy má dělat finanční poradenství? ptají se Nikola Havránková, Lucie Pěchová a Nikol Koštělová ze skupiny 4fin

Money

Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Nedávat si klapky na oči

Jaké předpoklady potřebuje člověk mít, aby se stal právníkem či advokátem, se zhruba ví. Co ale dělá dobrého advokáta v oblasti bankovnictví a financí? Z pohledu Rosové je to zvídavost a ochota se vzdělávat. „Platí to jistě i pro ostatní oblasti práva, ale v tomto segmentu je to nutnost, včetně ochoty věnovat se čistě technickým tématům, což dnes zahrnuje i AI,“ uvádí.

Podle její kolegyně je klíčová schopnost kritického myšlení. „Nespokojit se s první odpovědí, stále zpochybňovat nejen vstupy, ale i vlastní výstupy. Dokud mě napadají cesty, jak zpochybnit můj závěr, nepovažuji ho za silný. Zároveň ale musím umět poznat okamžik, kdy už závěr za silný označím, protože věčným zpochybňováním vlastní práce se člověk sám může zpochybnit natolik, že ani nedojde do práce,“ varuje Růžičková před přílišnou sebekritikou.

Také Růžičková oceňuje atmosféru ve firmě, která má vliv na další důležitý aspekt. „Považuji za podstatné, a v naší firmě to hodně rezonuje, nezavírat si cestu k dalším oblastem a vlastním koníčkům. Nedávat si klapky na oči s tím, že budu výhradně právník s touto specializací. Širší záběr člověka obohacuje a dělá ho autentičtějším,“ doporučuje.

Dívají se kolegové a klienti na účastnice podcastu jako na nerdy?

Považují dámy za větší výzvu pro svůj obor nástup umělé inteligence, nebo stav tuzemské legislativy?

A může Česko generovat fintechové jednorožce?

I o tom se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vašich oblíbených podcastových platformách. 

Cover Story, užito se svolením

Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny

Money

Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Moneta Money Bank
Aktualizováno

Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard

Money

nst

Přečíst článek

Kdo jiný než ženy má dělat finanční poradenství? ptají se Nikola Havránková, Lucie Pěchová a Nikol Koštělová ze skupiny 4fin

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice

Automobilový průmysl
ČTK
Dalibor Martínek
lib

Německé firmy, které působí v Česku, vidí v naší zemi větší potenciál než v Německu, říká aktuální konjunkturální průzkum, který každoročně zpracovává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Po osmi letech letos poprvé rostou investice do rozvoje podniků.

Jako největší riziko vnímají firmy cenu energií. Dalším úzkým hrdlem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Lidí vzdělaných v technických oborech je na trhu dlouhodobý nedostatek a velké firmy si své zaměstnance raději vzdělávají samy. Z průzkumu vyplývá, že u téměř všech ukazatelů jsou podniky pro rok 2026 optimističtější než loni. Do výsledků průzkumu se přitom promítl i vliv konfliktu na Blízkém východě.

Současnou ekonomickou situaci hodnotí podniky výrazně lépe než před rokem. Podobný trend je patrný i v hodnocení vlastního podnikání firem. Druhým rokem také pokračuje trend rostoucího očekávaného obratu.

Pozitivní naladění v průmyslu i obchodu

Jinými slovy, německé firmy, z nichž 125 se zúčastnilo průzkumu, jsou z hlediska vývoje podnikání výrazně optimističtější. Výjimečně pozitivní výsledky vykazuje sektor obchodu. Každá druhá firma očekává příznivější hospodářský vývoj, 64 procent firem počítá se zlepšením vlastního podnikání a 71 procent předpokládá v průběhu roku 2026 růst obratu. Tento trend podporuje stabilní domácí spotřeba i skutečnost, že americká cla už nestojí v centru pozornosti jako dříve.

Také v průmyslu panuje pozitivní naladění. Růst obratu letos očekává 45 procent podniků ve zpracovatelském průmyslu oproti 39 procentům v loňském roce. Ještě výraznější změnu lze sledovat u investic. Loni plánovalo jejich snížení 43 procent firem, letos už je to jen 29 procent. Zvýšení investic naopak očekává 34 procent podniků. Zastavil se tak osmiletý pokles investic.

Špatné zprávy pro německý průmysl. Místo růstu ho letos čeká stagnace

Zprávy z firem

Německý průmysl bude v letošním roce v nejlepším případě stagnovat. Vyšší náklady na energie, rizika v dodavatelských řetězcích a domácí strukturální slabiny vyvíjejí na největší evropskou ekonomiku tlak. Uvedl to prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.

ČTK

Přečíst článek

Srovnání s aktuálním konjunkturálním průzkumem v Německu ukazuje, že česká ekonomika se vývojem stále více vzdaluje německému trendu. Nejzřetelnější je to u investic a výhledu zaměstnanosti pro rok 2026. Zatímco v Německu firmy investice v součtu sníží, v Česku je zvýší. V Německu očekává růst počtu zaměstnanců jen 12 procent firem, v Česku 29 procent.

„Zdá se, že alespoň v tuto chvíli už neplatí, že když ‚Německo dostane rýmu, česká ekonomika z toho onemocní zápalem plic‘,“ říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. „Navzdory strukturálním problémům a nejistotě v Německu si bilaterální česko-německý obchod udržuje vysokou odolnost a dosáhl rekordního objemu 115,7 miliardy eur.“

Jako největší riziko budoucího vývoje vnímá 51 procent firem ceny energií. Třiačtyřicet procent firem pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V pětiletém horizontu firmy považují za největší riziko zabezpečení dodávek surovin a energií. Evropa je i nadále výrazně závislá na dovozu fosilních paliv, která dnes tvoří zhruba 30 procent celkových nákladů energetického systému.

„Ceny jsou proto mimořádně citlivé na jakýkoliv geopolitický otřes,“ uvedla Claudia Viohl, CEO a předsedkyně představenstva společnosti E.ON Česká republika. Úspěšná energetická transformace proto podle ní není jen otázkou klimatických cílů, ale také předpokladem pro stabilní ceny, energetickou bezpečnost a dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy.

Moskva

Ruská ekonomika slábne. Ani drahá ropa ji nespasí, varují zpravodajci

Money

Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.

nst

Přečíst článek

Za klíčové považují firmy především stabilní a předvídatelné regulatorní prostředí, které požaduje 64 procent podniků. Výrazná část firem zároveň volá po rychlejším rozvoji jaderné energetiky, zatímco urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje 37 procent respondentů.

V rámci střední Evropy obsadilo z hlediska investiční atraktivity první místo Polsko. Rozhodly zejména výrobní náklady či dostupnost pracovní síly. Následuje Česko, poté Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a na posledním místě Maďarsko.

Související

Friedrich Merz, šéf CDU a Lars Klingbeil z SPD

Merz se dohodl se sociálními demokraty. Žádných sto dní na rozkoukání jeho vláda nedostane

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

John Ternus (vlevo) s odcházejícím CEO Applu Timem Cookem
Apple, užito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Jedna éra končí, druhá již brzy začne. V září se vymění nejvyšší vedení Applu, když Tima Cooka vystřídá John Ternus. A všichni se logicky ptají, jak bude vypadat Apple pod jeho vedením.

Vraťme se do roku 2011, kdy se CEO Applu stal Tim Cook. Firmu přebíral po otci zakladateli Stevu Jobsovi, který zemřel na agresivní rakovinu slinivky. Investoři, uživatelé Applu i všichni ostatní byli zvědaví, jak „účetní“ Cook dokáže udržet kouzlo a charisma, jež z Applu učinilo nejvíc sexy technologickou firmu světa, která trendy razí a následně monetizuje, místo ostatních, kteří se jen vezou.

Cook dokázal do velké míry udržet klíčové lidi a za jeho vlády se objevilo několik klíčových produktů, zejména sluchátka AirPod a hodinky Apple Watch, které se staly klíčovým zařízením pro sledování zdravotních funkcí, což je jeden ze směrů, kterým se Apple za Cooka vydal.

Výsledkem vlády Tima Cooka pak byl razantní nárůst hodnoty firmy, která se postupně přehoupla přes bilion dolarů, následně dva, tři i čtyři. A nadále zůstává jednou z nejdražších a nejhodnotnějších firem i značek světa.

Inženýr každým coulem

John Ternus patřil k významným hráčům podílejících se na těchto úspěších. Do Applu nastoupil již v roce 2001, kde pracoval na prvních externích monitorech. Za Tima Cooka pak jeho hvězda začala růst. V roce 2013 se stal viceprezidentem pro hardware a podepsal se na růstu segmentu iPadů.

Největší úkol pak získal v pandemickém roce 2020, kdy na jeho bedra spadl vývoj hardwaru pro iPhony, tedy nejdůležitější produkt Applu.

V náročném úkolu obstál, již v následujícím roce se stal členem nejužšího vedení jako šéf hardwarových inženýrů. Jako šéf hardwaru dohlížel na přechod z Intelu na Apple Silicon, čímž Macům vrátil výkon a zbavil je hlučných větráků. V posledních letech pak pracoval zejména na uvedení Apple Vision Pro a Apple Intelligence.

Jeho přístup k technologiím nejlépe vyjadřuje následující citát. „Vždy nám šlo o to, aby technologie zmizela a zůstal jen čistý zážitek. Magsafe v iPadu jsou toho dokonalým příkladem – fungují magicky, aniž byste viděli složitý mechanismus.“

John Ternus

Éra Tima Cooka končí. Apple povede John Ternus

Zprávy z firem

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. Oznámila to společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.

ČTK

Přečíst článek

Duše inovátora

O tom, že to bude právě on, kdo zanedlouho nahradí v roli CEO Tima Cooka, se začalo spekulovat od začátku letošního roku.

„John má mysl inženýra a duši inovátora. Je to vizionář, jehož přínosy jsou za posledních 25 let nespočetné,“ prohlásil Cook při oznámení nástupnictví.

Jedním z důvodů, proč na důležitý post usedne právě Ternus, je jistě jeho angažmá v AI. Ta totiž bude pro úspěch v technologické branži v nadcházejících letech klíčová. A Ternus na ni má jasný názor.

„Pokud budeme dělat Apple Intelligence správně, lidé si jí ani nevšimnou. Bude to prostě jen nová funkce, kterou si zamilují,“ nechal se slyšet krátce před svým jmenováním.

A tak Ternus opravdu do velké míry navazuje na přístup Stevea Jobse, pro něhož veškeré inovace vždy začínaly u chování lidí a jejich potřeb.

I proto se očekává, že Ternusovo vedení firmy se bude od Cookova odlišné. Zatímco Cookova éra byla definována službami a efektivitou dodavatelského řetězce, Ternusova éra bude pravděpodobně o novém hardwaru: od brýlí pro rozšířenou realitu až po skládací zařízení.

„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pokračovat v naplňování poslání společnosti Apple,“ řekl Ternus. „Strávil jsem v Apple téměř celou svou kariéru a měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pod vedením Steva Jobse a mít za svého mentora Tima Cooka. Je mi ctí převzít tuto roli a slibuji, že budu vést společnost v duchu hodnot a vize, které již půl století definují toto výjimečné místo,“ dodal Ternus, který do funkce nastoupí v září.

SpaceX

Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street

Trhy

Společnost SpaceX pokračuje v přípravách na jeden z nejočekávanějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii. Jak uvedla agentura Reuters, firma tento týden hostí analytiky na třídenních neveřejných setkáních ve svých klíčových provozech v Texasu a Tennessee.

nst

Přečíst článek

Investoři chtějí čísla, ne příběhy. Turo mapuje možnosti vstupu na burzu

Trhy

Platforma Turo, přezdívaná Airbnb pro auta, se znovu chystá na burzu. Po letech odkladů ale naráží na stejný problém: opatrné investory. Ti nejsou ochotní ocenit firmu tak vysoko, jak by si představovala.

Diana Fatiková, nst

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme