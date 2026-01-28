Čím zaujmete? Zvládnutím úkolů bez detailního zadání, říkají Jitka Chizzola a Blanka Dvořáková
Co vše obnáší strávit desítky let na jedné pozici? Jak přesvědčit nadřízené či akcionáře o svých přednostech? A proč je i pro ostřílené manažerky cenné setkávat se v platformách podporujících ženský leadership? Pozvání do dalšího dílu podcastu #FinŽeny přijaly dvě laureátky síně slávy projektu #FinŽeny, partnerka KPMG Blanka Dvořáková a generální ředitelka pojišťovny právní ochrany D.A.S. Jitka Chizzola.
Účastnice tohoto dílu podcastu #FinŽeny mohou sloužit jako vzor loajality, protože obě pracují pod svým zaměstnavatelem zhruba tři desetiletí. Blanka Dvořáková působí v KPMG od roku 1998, z toho posledních 16 let na partnerské pozici. Jitka Chizzola vede pojišťovnu D.A.S. již 32. rokem.
Během té doby přitom necítily potřebu získávat zkušenosti jinde. „Nepotřebuji měnit zaměstnavatele, protože sama ta práce se stále mění. Mění se lidé, problémy, objevují se novinky, které je třeba se naučit. Pořád mě to baví,” říká Dvořáková.
Chizzola to vidí podobně. Stála u zrodu tuzemské pobočky pojišťovny, která začínala s několika málo zaměstnanci a vyrostla do respektované instituce s více než stovkou zaměstnanců. „Když se firma rozvíjí, řeší nové produkty, legislativu, lidi, nuda opravdu nehrozí. Je důležité, aby to člověka bavilo a byl do toho zapálen,“ vysvětluje.
Letošní rok je přitom pro ni i pro pojišťovnu D.A.S. zlomový, a to z vícero důvodů. „V loňském roce jsme podepsali smlouvu s Generali, která naši pojišťovnu koupila. Transakce bude dokončena letos. Přitom již několik let odcházím do důchodu. Byli jsme domluveni, že odejdu loni, ale nemohu v tom firmu a lidi nechat,” vysvětluje. Těší ji zároveň, že pojišťovna D.A.S. pod pláštíkem Generali nezanikne, ale bude fungovat jako samostatná jednotka dál. „Ale již beze mě jako CEO, má role bude jen poradenská,” dodává.
Obě dámy jsou podporovatelky „ženské věci“ a aktivně se podílejí na chodu adekvátních platforem. Dvořáková je zakladatelkou moravské odnože KPMG Ladies Club, Chizzola si pochvaluje spolupráci v rámci Inspire & Impact Networku.
„Z mého pohledu je podpora žen důležitá, protože když se podíváte na poměr mužů a žen, kteří nastupují do firem, neodpovídá to poměru zastoupení na manažerských nebo partnerských pozicích,” myslí si Dvořáková.
Na Moravě ženský klub založila poté, co se stala partnerkou právě pro Moravu, o ženská témata se ale zajímala už v Praze. „Začali jsme se scházet se zástupkyněmi klientů zastávajícími vyšší pozice a pořádali setkání na témata, která jsou stranou každodenní agendy. Vzniklo tak místo setkání s inspirativními lidmi, kteří mají podobné problémy a pomohou leccos vyřešit. Přišlo nám škoda nemít to i na Moravě. Vznikají tam výborné vztahy, je skvělé poznat lidi jinak než pracovně,” upřesňuje partnerka KPMG.
Věřit si
Chizzola se s mužskou převahou potkala ještě před startem svého působení v D.A.S. V roce 1994 stála v konkurzu na generálního ředitele proti dvěma mužům. Akcionáři si ale nakonec vybrali ji. „Určitě pomohla má zkušenost z Rakouska, kde jsem žila od roku 1979 a vybudovala tam tři firmy, které dodnes dobře fungují. Viděli, že mám něco za sebou a že se z toho nehroutím, i když jsem se jako samoživitelka starala o 14letého syna. Na posledním pohovoru jsem řekla, že kdyby mě to nezajímalo a nevěřila si, že to zvládnu, tak tam nejsem. To asi rozhodlo,” přibližuje Chizzola.
Dvořáková dostala Moravu na starost v roce 2006, tedy osm let po nástupu do KPMG. Myslí si, že za to vděčí své předchozí zkušenosti v Ostravě a také dosaženým výsledkům. „Nadřízení věděli o mých komunikačních a organizačních schopnostech a viděli, že úkoly zvládnu bez detailního zadání. V práci jsem si vždy věřila, a když jsem se po čase otočila zpátky, pokaždé mě překvapilo, jak dobře vždy všechno dopadlo. To je asi zásluha sebedůvěry, cílevědomosti a toho, že nerada utíkám z boje,” analyzuje.
Jaké společenské a technologické změny v uplynulých třech dekádách nejvíce ovlivnily kariéry obou dam?
Jak hledí na pracovní návyky nastupující generace?
A k čemu může být při kariérním rozhodování dobrý výšlap na třítisícový vrchol?
I o tom se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také v kanále Newsteam Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
