Obchodní válka mezi USA a Švýcarskem má další oběť: zlato
Americká celní agentura zveřejnila detaily obchodní „dohody“ mezi USA a Švýcarskem. Nečekanou novinkou je i to, že se celní řízení bude vztahovat také na dovoz kilových a 100uncových cihel zlata. Doposud přitom zlato bylo podobných povinností chráněno, stejně jako je třeba v Česku vyčleněno z daně přidané hodnoty.
Švýcarsko se stává jednou ze zemí, která bude patřit k poraženým v rámci obchodní války Donalda Trumpa se zbytkem světa. A to nejen kvůli zkrachovalým jednáním švýcarské prezidentky Karin Keller-Sutterové, které se nepodařilo zvrátit Trumpův celní diktát ve výši 39 procent. Nyní se ukazuje, že cla poškodí velmi důležitý švýcarský byznys, u něhož se dlouhodobě očekávalo, že bude cel uchráněn – obchod se zlatem.
Americká celní agentura zveřejnila detaily, podle nichž se bude při proclívání zboží řídit. A z dokumentu vyplývá, že clo bude uvaleno také na velké zlaté cihly a pruty vážící 1 kilogram či 100 troyských uncí. To jsou přitom podle serveru FT.com nejpopulárnější formy zlata, s nimiž se obchoduje na newyorské komoditní burze Comex.
„Cla budou další ranou pro švýcarský obchod se zlatem do USA,“ komentoval situaci pro FT.com prezident Asociace švýcarských producentů a obchodníků s drahými kovy Christoph Wild.
Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021.
ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny
Obchodníci se předzásobují
Problémy v obchodě se zlatem obchodníci očekávali okamžitě po Trumpově oznámení o uvalení takzvaných „recipročních cel“ na začátku dubna. Obchodníci se zlatem podobně dealeři dalších produktů značně zesílily dovoz zboží do USA, aby se předzásobili zbožím, u něhož očekávali nárůst nákladů při uvalením cel. V důsledku toho dokonce došlo k nedostatku zlata na londýnské burze.
Skutečně ohlášená cla pak ale nabízela spoustu výjimek a očekávalo se, že zlaté cihly dostanou výjimku. Nyní se ukazuje, že tomu tak nejspíš nebude.
Leslie Hooková z FT.com připomíná, že nejčastěji globální obchod s většími zlatými cihlami probíhá trojúhelníkovým způsobem: mezi Londýnem a New Yorkem přes Švýcarsko, kde se upravuje na potřebnou váhu, Britové a Američané totiž mají různé standardy.
Léto, slunce, brigáda… a nenápadná daňová past. Studenti, senioři i sezónní pracovníci si během prázdnin přivydělávají na brigádách, aniž by tušili, že kvůli špatně zvolenému typu smlouvy nebo zapomenutému podpisu mohou přijít o stovky až tisíce korun měsíčně. Přitom stačí znát pár základních pravidel, jak se zbytečně nepřipravit o část výdělku. Která to jsou?
Letní brigády a daně: Co si pohlídat, ať neplatíte víc, než musíte
Zlato letos jede
Zlato letos patří i kvůli aktivitám obchodníků snažících se předzásobit k nejrychleji rostoucím aktivům. Od konce roku 2024 vyrostla cena o 27 procent a v dubnu překonala historickou hranici 3500 dolarů za troyskou unci. Aktuálně se pohybuje těsně pod 3400 dolary za unci.
Jedním z důvodů růstu ceny zlata je také nekončící aktivita některých centrálních bank, které zlato kvůli geopolitické situaci masivně nakupují o svých rezerv. Patří k nim také Česká národní banka. Ta ve čtvrtek uvedla, že objem zlata v jejích rezervách dosáhl 63,6 tuny, což je historicky nejvíce. Cílem stávajícího vedení ČNB v čele s guvernérem Alešem Michlem je dosáhnout hranice 100 tun do roku 2028.
Objem zlata v devizových rezervách České národní banky (ČNB) dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny. Zlato tvořilo 4,19 procenta celkových rezerv, na konci loňského roku přitom podíl činil 2,94 procenta. Vyplývá to z údajů struktuře devizových rezerv. Dosud nejvyšší objem zlata měla ČNB v rezervách po rozdělení Československa na počátku roku 1993, kdy činil 63,3 tuny.
ČNB má v devizových rezervách rekordní množství zlata
Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.
OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem
Zprávy z firem
