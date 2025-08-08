Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Obchodní válka mezi USA a Švýcarskem má další oběť: zlato

Obchodní válka mezi USA a Švýcarskem má další oběť: zlato

Zlato stává obětí obchodní války mezi USA a Švýcarskem
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americká celní agentura zveřejnila detaily obchodní „dohody“ mezi USA a Švýcarskem. Nečekanou novinkou je i to, že se celní řízení bude vztahovat také na dovoz kilových a 100uncových cihel zlata. Doposud přitom zlato bylo podobných povinností chráněno, stejně jako je třeba v Česku vyčleněno z daně přidané hodnoty.

Švýcarsko se stává jednou ze zemí, která bude patřit k poraženým v rámci obchodní války Donalda Trumpa se zbytkem světa. A to nejen kvůli zkrachovalým jednáním švýcarské prezidentky Karin Keller-Sutterové, které se nepodařilo zvrátit Trumpův celní diktát ve výši 39 procent. Nyní se ukazuje, že cla poškodí velmi důležitý švýcarský byznys, u něhož se dlouhodobě očekávalo, že bude cel uchráněn – obchod se zlatem.

Americká celní agentura zveřejnila detaily, podle nichž se bude při proclívání zboží řídit. A z dokumentu vyplývá, že clo bude uvaleno také na velké zlaté cihly a pruty vážící 1 kilogram či 100 troyských uncí. To jsou přitom podle serveru FT.com nejpopulárnější formy zlata, s nimiž se obchoduje na newyorské komoditní burze Comex.

„Cla budou další ranou pro švýcarský obchod se zlatem do USA,“ komentoval situaci pro FT.com prezident Asociace švýcarských producentů a obchodníků s drahými kovy Christoph Wild.

ČNB
Aktualizováno

ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

Money

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021.

ČTK, lib

Přečíst článek

Obchodníci se předzásobují

Problémy v obchodě se zlatem obchodníci očekávali okamžitě po Trumpově oznámení o uvalení takzvaných „recipročních cel“ na začátku dubna. Obchodníci se zlatem podobně dealeři dalších produktů značně zesílily dovoz zboží do USA, aby se předzásobili zbožím, u něhož očekávali nárůst nákladů při uvalením cel. V důsledku toho dokonce došlo k nedostatku zlata na londýnské burze.

Skutečně ohlášená cla pak ale nabízela spoustu výjimek a očekávalo se, že zlaté cihly dostanou výjimku. Nyní se ukazuje, že tomu tak nejspíš nebude.

Leslie Hooková z FT.com připomíná, že nejčastěji globální obchod s většími zlatými cihlami probíhá trojúhelníkovým způsobem: mezi Londýnem a New Yorkem přes Švýcarsko, kde se upravuje na potřebnou váhu, Britové a Američané totiž mají různé standardy.

Letní brigády a daně: Co si pohlídat, ať neplatíte víc, než musíte

Money

Léto, slunce, brigáda… a nenápadná daňová past. Studenti, senioři i sezónní pracovníci si během prázdnin přivydělávají na brigádách, aniž by tušili, že kvůli špatně zvolenému typu smlouvy nebo zapomenutému podpisu mohou přijít o stovky až tisíce korun měsíčně. Přitom stačí znát pár základních pravidel, jak se zbytečně nepřipravit o část výdělku. Která to jsou?

nst

Přečíst článek

Zlato letos jede

Zlato letos patří i kvůli aktivitám obchodníků snažících se předzásobit k nejrychleji rostoucím aktivům. Od konce roku 2024 vyrostla cena o 27 procent a v dubnu překonala historickou hranici 3500 dolarů za troyskou unci. Aktuálně se pohybuje těsně pod 3400 dolary za unci.

Jedním z důvodů růstu ceny zlata je také nekončící aktivita některých centrálních bank, které zlato kvůli geopolitické situaci masivně nakupují o svých rezerv. Patří k nim také Česká národní banka. Ta ve čtvrtek uvedla, že objem zlata v jejích rezervách dosáhl 63,6 tuny, což je historicky nejvíce. Cílem stávajícího vedení ČNB v čele s guvernérem Alešem Michlem je dosáhnout hranice 100 tun do roku 2028.

ČNB má v devizových rezervách rekordní množství zlata

Money

Objem zlata v devizových rezervách České národní banky (ČNB) dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny. Zlato tvořilo 4,19 procenta celkových rezerv, na konci loňského roku přitom podíl činil 2,94 procenta. Vyplývá to z údajů struktuře devizových rezerv. Dosud nejvyšší objem zlata měla ČNB v rezervách po rozdělení Československa na počátku roku 1993, kdy činil 63,3 tuny.

ČTK

Přečíst článek

Sam Altman, CEO OpenAI
video

OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem

Zprávy z firem

Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

zlato

Zlatá jízda pokračuje. Další kulaté číslo na obzoru je 3500 dolarů za unci

Trhy

ČTK

Přečíst článek
zlato

Na Trumpových clech už někteří vydělávají. Ti, kdo investovali do zlata

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme