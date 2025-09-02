Cena zlata je na historickém maximu
Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na 3508,50 dolaru (73 260 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), a dosáhla tak historického maxima. Žlutému kovu pomáhá slabý dolar a rostoucí sázky na pokles úrokových sazeb ve Spojených státech. Jeho cena roste šestý den po sobě. Stříbro se drží poblíž 14letého maxima, kterého dosáhlo v pondělí.
„Důsledkem slabšího ekonomického prostředí a očekávání snížení úrokových sazeb v USA je růst cen drahých kovů,“ řekl agentuře Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. „Dalším faktorem je prohlubující se krize důvěry v dolarová aktiva kvůli útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na nezávislost americké centrální banky (Fed),“ dodal.
Trump již několik měsíců Fedu a jeho šéfovi Jeromu Powellovi vyčítá, že zatím nesnížili úrokové sazby. Powella prezident kritizuje také kvůli nákladné renovaci sídla centrální banky ve Washingtonu.
Podle nástroje CME FedWatch odhadují investoři v současné době pravděpodobností, že Fed 17. září sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, na 90 procent.
Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit americkou i světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Finanční trhy navíc podle ekonomů plně nezohlednily rizika, které Trumpovy kroky proti Fedu představují, vyplývá z ankety deníku Financial Times.
Cena stříbra k okamžitém dodání přidává kolem 7:30 středoevropského letního času 0,1 procenta na 40,71 dolaru za unci. Hranici 40 dolarů stříbro překonalo už v pondělí, kdy se prodávalo nejdráž od září 2011.
„V dlouhodobém vývoji zůstávají fundamenty pro zlato i stříbro silné. Centrální banky pokračují v nákupech zlata a stříbro tlačí vzhůru průmyslová poptávka spojená s přechodem na obnovitelné zdroje. Navíc rostoucí apetit investorů do drahých kovů zvyšuje dysbalanci mezi nabídkou a poptávkou. Zájem investorů je dobře čitelný z rostoucích nákupů kovů ze strany ETF fondů. Investice do stříbra rostou už sedm měsíců v řadě, což je nejdéle od roku 2020,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
