Cena zlata je na historickém maximu

Cena zlata je na historickém maximu

Zlato je rekordně drahé
Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na 3508,50 dolaru (73 260 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), a dosáhla tak historického maxima. Žlutému kovu pomáhá slabý dolar a rostoucí sázky na pokles úrokových sazeb ve Spojených státech. Jeho cena roste šestý den po sobě. Stříbro se drží poblíž 14letého maxima, kterého dosáhlo v pondělí.

„Důsledkem slabšího ekonomického prostředí a očekávání snížení úrokových sazeb v USA je růst cen drahých kovů,“ řekl agentuře Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. „Dalším faktorem je prohlubující se krize důvěry v dolarová aktiva kvůli útokům amerického prezidenta Donalda Trumpa na nezávislost americké centrální banky (Fed),“ dodal.

Trump již několik měsíců Fedu a jeho šéfovi Jeromu Powellovi vyčítá, že zatím nesnížili úrokové sazby. Powella prezident kritizuje také kvůli nákladné renovaci sídla centrální banky ve Washingtonu.

Podle nástroje CME FedWatch odhadují investoři v současné době pravděpodobností, že Fed 17. září sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, na 90 procent.

Šéfka ECB Christine Lagardeová
Aktualizováno

Lagardeová: Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku

Money

Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit americkou i světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Finanční trhy navíc podle ekonomů plně nezohlednily rizika, které Trumpovy kroky proti Fedu představují, vyplývá z ankety deníku Financial Times.

Cena stříbra k okamžitém dodání přidává kolem 7:30 středoevropského letního času 0,1 procenta na 40,71 dolaru za unci. Hranici 40 dolarů stříbro překonalo už v pondělí, kdy se prodávalo nejdráž od září 2011.

„V dlouhodobém vývoji zůstávají fundamenty pro zlato i stříbro silné. Centrální banky pokračují v nákupech zlata a stříbro tlačí vzhůru průmyslová poptávka spojená s přechodem na obnovitelné zdroje. Navíc rostoucí apetit investorů do drahých kovů zvyšuje dysbalanci mezi nabídkou a poptávkou. Zájem investorů je dobře čitelný z rostoucích nákupů kovů ze strany ETF fondů. Investice do stříbra rostou už sedm měsíců v řadě, což je nejdéle od roku 2020,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Češi si koupí víc než Maďaři, Poláci i Portugalci. Říká to „hamburgerový index“

Big Mac hamburger
iStock
nst
Nejvíce hamburgerů Big Mac si za výplatu koupí Američané. Šestkrát více, než si pořídí obyvatel Mexika.

Index McWages, který pravidelně sestavuje magazín The Economist, ukazuje, kolik známého koše zboží si může člověk s průměrnou hrubou výplatou koupit za místní ceny. Tímto košem je Big Mac – celosvětový standard karbanátků, housek, sýra, cibule, okurek, salátu a omáčky. Tedy pokud by dotyčný byl ochoten dát celou výplatu za zmíněné burgery. Na prvním místě jsou USA s 13 601 burgery ročně, následované Švýcarskem s 1 775 méně.

Německo kvůli výraznému růstu ceny Big Macu (o 13 procent na 6,05 eura) a jen slabému nárůstu mezd (čtyři procenta ) kleslo o pět míst v ročním žebříčku. Podobně Spojené království a Irsko si připisují pokles o tři, resp. čtyři pozice.

Z postkomunistických zemí se v žebříčku dostalo nejvýše Slovinsko. Tamní obyvatelé jsou na jedenáctém místě v žebříčku s tím, že si teoreticky mohou koupit necelých deset tisíc burgerů. Česko je až šestadvacáté, Češi si vydělají na zhruba pět tisíc burgerů, a v žebříčku jej z postkomunistických zemí předehnaly všechny pobaltské republiky. Naopak za sebou v počtu hamburgrů Češi nechali Slováky, Maďary, Poláky a ze západních zemí také Portugalce a Řeky. 

Žebříček je i tak spíše zábava než nějaká stoprocentní ekonomická teorie. Do výpočtu nejsou zahrnuty daně, zdravotní nebo sociální odvody, běžné v dané zemi, ani různé mzdové systémy (např. zdravotní a penzijní benefity). 

Pravý „Tokio zážitek“ zákazníci poznají nejprve v pražských hypermarketech Kaufland

Pravý „Tokio zážitek“. Do Česka míří kiosky s japonskými pochutinami

Enjoy

Společnost Sushi Circle expanduje do Česka. Od září odstartovala koncept autentických kiosků, které nabízí japonskou kuchyni v čele s oblíbeným sushi a rýžovými či nudlovými pokrmy. Pravý „Tokio zážitek“ zákazníci poznají nejprve v pražských hypermarketech Kaufland.

nst

Lukáš Kovanda: Češi se bojí, že bude hůř. To není dobrá zpráva pro Fialu

Money

Lukáš Kovanda

Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici
iStock
Cena stříbra se vyšplhala na 14leté maximum. Zdražuje i zlato díky sázkám na to, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu ve Spojených státech. Cena žlutého kovu přesáhla čtyřměsíční maximum.

Cena stříbra přidává kolem 7:45 středoevropského letního času zhruba 1,6 procenta a prodává se za 41,4 dolaru (865 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Spotová cena zlata měla ve stejnou dobu k dobru 0,8 procenta. Unce se tak prodávala za 3475,72 dolarů a byla nejdražší od 23. dubna.

Americká burza cenných papírů

Týden tradera: Sazby podle Trumpa? Finanční krize by rázem byla na spadnutí

Trhy

Americký prezident Donald Trump se poprvé v historii pokusil odvolat guvernérku Lisu Cookovou kvůli údajným podvodům s hypotékami. Ta rezignovat odmítá a chystá žalobu. Pokud by prezidentův krok prošel u Nejvyššího soudu, pro trhy by to byl citlivý signál.

Kryštof Míšek

„Holubičí komentáře prezidentky Fedu v San Franciscu Mary Dalyové pomohly obchodníkům odhlédnout od vyššího PCE (osobní spotřební výdaje) z pátku a ponechaly dveře otevřené pro snížení sazeb o 25 bazických bodů tento měsíc,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index.

Podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade pomáhá stříbru udržovat vzestupný trend kromě očekávání nižších amerických sazeb i omezená nabídka na trhu.

Roste také cena dalších drahých kovů. Kolem procenta přidává jak platina tak palladium.

