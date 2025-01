Bývalý boxer a ikona MMA jde k Zuckerbergovi

Šéf zápasnické ligy UFC a „král MMA“ Dana White jde do vedení firmy Meta, která vlastní Facebook a Instagram.

Bývalí zápasníci, silikonové krásky, technologičtí miliardáři. I tak vypadá okolí nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa. A jeho blízkým se loajalita vyplatí.

Naposled „vyhrál“ Dana White, dlouholetý šéf MMA ligy UFC. Začínal jako boxer a jeho kariéra je spjatá s proslavením UFC do celého světa. Nyní jej najal Mark Zuckerberg do nejvyššího vedení své firmy Meta. V třináctičlenném boardu bude zápasník sedět se zkušenými hráči ze Silicon Valley, jako třeba s Markem Andreessenem z fondu Andreessen Horowitz, který se mimochodem také stal podporovatelem Donalda Trumpa. Dana White byl v poslední době vidět s Trumpem na několika akcích, zvolený prezident s ním navštívil i zápas UFC.

White podle Financial Times uvedl, že oslovil Zuckerberga s žádostí o pomoc při zlepšení systému žebříčků UFC prostřednictvím umělé inteligence — technologie, kterou Meta a její velcí konkurenti z oblasti technologií usilovně vyvíjejí a nasazují. White je také vlastníkem společnosti Power Slap, která propaguje zápasy ve fackování. „Nikdy jsem nestál o to jít někam do představenstva, dokud jsem nedostal nabídku jít do Mety. Jsem velkým zastáncem toho, že sociální média a umělá inteligence jsou budoucnost. Není nic, co bych miloval víc než budování značek. Těším se, že pomohu posunout Metu na další úroveň,“ uvedl ke své nové kariéře zápasník.

Je to již několikáté gesto z poslední doby, jímž Zuckerberg dává najevo loajalitu Trumpovi. Potkal se s ním na večeři v sídle Mar-a-Lago, zaplatil také milion dolarů na jeho inauguraci. Navíc vyměnil svého nejvyššího lobbistu Nicka Clegga za republikána a Trumpova loajalistu Joela Kaplana.

Do širšího okruhu lidí kolem MMA patří mimochodem i Elon Musk. Ten byl členem vedení firmy Endeavor, vlastníka UFC.

White není jediný z prostředí MMA, kdo teď dělá další kariéru. Trumpova spolupracovnice Linda McMahon se má dokonce stát ministryní školství v novém kabinetu. Její manžel Vince McMahon byl zakladatelem wrestlingové ligy WWA, nastupující ministryně léta sloužila jako šéfka této instituce.