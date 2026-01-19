Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě
David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.
Oblast IT patří k těm oblastem, kde se očekává největší disrupce v souvislosti s umělou inteligencí ze všech. A zatímco doposud sice rostla efektivita zejména na úrovni konkrétních úkolů, nejnovější modely AI nástrojů již vykazují takovou míru kvality a univerzality, že se to projevuje i na velmi komplexních úkolech.
Český poskytovatel enterprise IT řešení Apertia Tech uvedla, že se jí díky AI nástrojům povedlo zavést implementaci 30 procent rozsáhlého podnikového systému za pouhé čtyři hodiny. „Tento výsledek potvrzuje, že éra, kdy AI překonává lidské profesionály v odborné práci, již nastala,“ uvedl CTO společnosti David Strejc. „Model GPT-5.2, který OpenAI uvedla vloni 11. prosince, dosáhl v benchmarku GDPval skóre 70,9 procenta, což znamená, že ve více než sedmdesáti procentech případů splnil nebo překonal výkon lidských expertů při řešení profesionálních úkolů,“ dodal Strejc.
Původní aplikace, ale také součást standardního internetového bankovnictví. Umělá inteligence se čím dál častěji využívá pro sledování finančního zdraví českých střadatelů. Jaké možnosti nyní na trhu existují?
Zkušený programátor bude placen zlatem
Benchmark GDPval měří schopnost AI vykonávat reálnou odbornou práci napříč 44 profesemi v devíti klíčových odvětvích americké ekonomiky. Testuje tvorbu obchodních prezentací, účetních tabulek, výrobních diagramů a dalších profesionálních výstupů běžně využívaných ve firmách.
Úspěch společnosti Apertia Tech pak podle Strejce ukazuje, že nejde „jen“ o urychlení celého procesu, ale o zcela nový způsob organizace práce.
„AI generuje kód, my definujeme architekturu a byznys logiku. Poměr se obrátil. Místo toho, aby programátor psal kód a občas konzultoval, dnes architekt řídí AI a systematicky validuje její výstupy,“ připomíná odborník.
To se tak zásadním způsobem podepíše na profesi programátorů. Juniorní programátoři budou muset rychle růst, nebo je AI nahradí. Naopak architekti, kteří rozumí celému systému a dokážou AI efektivně řídit, budou placeni mimořádně dobře.
Strejc zároveň upozorňuje, že nelze vytvářet komplexní systémy zcela bez znalosti.
„Není to pro amatéry. Vidíme firmy, které si myslí, že si koupí předplatné ChatGPT a budou vyvíjet enterprise software. Výsledkem jsou bezpečnostní díry, neudržitelný kód a projekty, které je nutné přepsat od základu,“ varuje Strejc.
Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
Průzkum: Polovina firem používá AI
Ve firemním prostředí se AI může již letos stát klíčovým faktorem mezi úspěchem a krachem. Česká asociace umělé inteligence ve spolupráci s Hospodářskou komorou provedly rozsáhlý průzkum mezi tuzemskými firmami nazvaný AI Momentum 2026.
Podle výsledků dnes zhruba polovina českých firem umělou inteligenci již využívá nebo testuje, dalších 40 procent plánuje její zavedení v nejbližším období. Celkově tak téměř 90 procent podniků s AI aktivně počítá. Pouze přibližně jedna z deseti firem zatím AI neplánuje využít ani v roce 2026.
„Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ uvedl Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.
AI se podle průzkumu, jehož se zúčastnilo více než tisíc firem, stává významnou investiční prioritou. Dvě třetiny firem plánují v roce 2026 navýšit rozpočet na AI, v průměru o 25 až 30 procent oproti roku 2025. Velké podniky investují do AI i desítky milionů korun, zatímco menší firmy se soustředí na cílené pilotní projekty v řádu statisíců až jednotek milionů. „Vidíme jasný posun od opatrného testování k reálným investicím. Pro mnoho firem je AI už dnes strategickou sázkou na udržení konkurenceschopnosti,“ dodal Benzl.
Polská centrální banka byla v loňském roce největším kupcem zlata mezi centrálním bankami a v nákupech tohoto kovu hodlá pokračovat. Uvedl to guvernér banky Adam Glapiński. Zlaté rezervy banky podle něj na konci loňského roku činily 550 tun a v plánu je jejich zvýšení na 700 tun. Informuje o tom agentura Reuters.
Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.
