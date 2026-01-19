Nový magazín právě vychází!

Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě

Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě

Umělá inteligence (ilustrační foto)
iStock
Stanislav Šulc
David Strejc

David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.

Oblast IT patří k těm oblastem, kde se očekává největší disrupce v souvislosti s umělou inteligencí ze všech. A zatímco doposud sice rostla efektivita zejména na úrovni konkrétních úkolů, nejnovější modely AI nástrojů již vykazují takovou míru kvality a univerzality, že se to projevuje i na velmi komplexních úkolech.

Český poskytovatel enterprise IT řešení Apertia Tech uvedla, že se jí díky AI nástrojům povedlo zavést implementaci 30 procent rozsáhlého podnikového systému za pouhé čtyři hodiny. „Tento výsledek potvrzuje, že éra, kdy AI překonává lidské profesionály v odborné práci, již nastala,“ uvedl CTO společnosti David Strejc. „Model GPT-5.2, který OpenAI uvedla vloni 11. prosince, dosáhl v benchmarku GDPval skóre 70,9 procenta, což znamená, že ve více než sedmdesáti procentech případů splnil nebo překonal výkon lidských expertů při řešení profesionálních úkolů,“ dodal Strejc.

V mobilním telefonu máme dnes nejlepší analytické nástroje pro rodinné finance v historii

Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

Money

Původní aplikace, ale také součást standardního internetového bankovnictví. Umělá inteligence se čím dál častěji využívá pro sledování finančního zdraví českých střadatelů. Jaké možnosti nyní na trhu existují?

Stanislav Šulc, Zlaťák

Přečíst článek

Zkušený programátor bude placen zlatem

Benchmark GDPval měří schopnost AI vykonávat reálnou odbornou práci napříč 44 profesemi v devíti klíčových odvětvích americké ekonomiky. Testuje tvorbu obchodních prezentací, účetních tabulek, výrobních diagramů a dalších profesionálních výstupů běžně využívaných ve firmách.

Úspěch společnosti Apertia Tech pak podle Strejce ukazuje, že nejde „jen“ o urychlení celého procesu, ale o zcela nový způsob organizace práce.

„AI generuje kód, my definujeme architekturu a byznys logiku. Poměr se obrátil. Místo toho, aby programátor psal kód a občas konzultoval, dnes architekt řídí AI a systematicky validuje její výstupy,“ připomíná odborník.

To se tak zásadním způsobem podepíše na profesi programátorů. Juniorní programátoři budou muset rychle růst, nebo je AI nahradí. Naopak architekti, kteří rozumí celému systému a dokážou AI efektivně řídit, budou placeni mimořádně dobře.

Strejc zároveň upozorňuje, že nelze vytvářet komplexní systémy zcela bez znalosti.

„Není to pro amatéry. Vidíme firmy, které si myslí, že si koupí předplatné ChatGPT a budou vyvíjet enterprise software. Výsledkem jsou bezpečnostní díry, neudržitelný kód a projekty, které je nutné přepsat od základu,“ varuje Strejc.

ilustrační foto

Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017

Zprávy z firem

Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

ČTK

Přečíst článek

Průzkum: Polovina firem používá AI

Ve firemním prostředí se AI může již letos stát klíčovým faktorem mezi úspěchem a krachem. Česká asociace umělé inteligence ve spolupráci s Hospodářskou komorou provedly rozsáhlý průzkum mezi tuzemskými firmami nazvaný AI Momentum 2026.

Podle výsledků dnes zhruba polovina českých firem umělou inteligenci již využívá nebo testuje, dalších 40 procent plánuje její zavedení v nejbližším období. Celkově tak téměř 90 procent podniků s AI aktivně počítá. Pouze přibližně jedna z deseti firem zatím AI neplánuje využít ani v roce 2026.

„Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ uvedl Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

AI se podle průzkumu, jehož se zúčastnilo více než tisíc firem, stává významnou investiční prioritou. Dvě třetiny firem plánují v roce 2026 navýšit rozpočet na AI, v průměru o 25 až 30 procent oproti roku 2025. Velké podniky investují do AI i desítky milionů korun, zatímco menší firmy se soustředí na cílené pilotní projekty v řádu statisíců až jednotek milionů. „Vidíme jasný posun od opatrného testování k reálným investicím. Pro mnoho firem je AI už dnes strategickou sázkou na udržení konkurenceschopnosti,“ dodal Benzl.

Zlato

Zlatá horečka centrálních bank: Polsko míří k 700 tunám

Money

Polská centrální banka byla v loňském roce největším kupcem zlata mezi centrálním bankami a v nákupech tohoto kovu hodlá pokračovat. Uvedl to guvernér banky Adam Glapiński. Zlaté rezervy banky podle něj na konci loňského roku činily 550 tun a v plánu je jejich zvýšení na 700 tun. Informuje o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

BrainCo

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

Zprávy z firem

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Ilustrační foto
Užito se svolením Paolo Codeluppi
nst
nst

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

Lyžařská střediska v Jižním Tyrolsku se během zimních olympijských her, které se konají od 6. do 22. února, obejdou bez jakýchkoli restrikcí. Provincie na severu Itálie nebude hostit alpské lyžařské disciplíny, výjimkou jsou pouze biatlonové závody v Anterselvě/Antholzu, kde se mezi 8. a 21. únorem uskuteční jedenáct závodů.

„Nejsme dějištěm alpských soutěží, a proto u nás nedochází k žádným omezením. Všechna lyžařská střediska zůstávají otevřená a fungují ve standardním režimu,“ uvádějí zástupci jihotyrolské agentury IDM pro podporu cestovního ruchu.

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.

nst

Přečíst článek

Jediným viditelným dopadem her má být mírně zvýšený dopravní provoz, zejména na spojení s Cortinou d’Ampezzo a na hlavním tahu údolím Pustertal/Val Pusteria. Přímo k biatlonové Südtirol Areně v Anterselvě bude během her jezdit výhradně kyvadlová doprava.

Region přitom spoléhá na silnou infrastrukturu. Údolím Pustertal prochází železniční trať se zastávkami přímo u několika významných skiareálů včetně Kronplatzu, Gitschberg-Jochtalu nebo 3 Zinnen Dolomites. Bezpečnostní opatření odpovídají rozsahu mezinárodní sportovní akce, běžný turistický provoz však neomezují.

Hotely bez výkyvů, sezona běží standardně

Zvýšený zájem o ubytování se koncentruje především v Anterselvě a na východní straně Kronplatzu, zejména v Olangu/Valdaře. V širším regionu však zůstává nabídka stabilní, včetně Brunecku, čtvrtého největšího města Jižního Tyrolska.

„Fungujeme jako každou jinou zimu. Žádné uzávěry sjezdovek ani lanovek, žádné provozní zásahy,“ říká Stefan Gruber, ředitel skiareálu Gitschberg-Jochtal. „První týden her máme dokonce nižší obsazenost než obvykle, druhý je silnější kvůli karnevalu. Volné kapacity ale stále existují.“

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dolomiti Superski bez změn

Všechny jihotyrolské skiareály zůstávají součástí systému Dolomiti Superski, největší lanovkářské sítě na světě. Jeden skipas umožňuje přístup do všech areálů a zahrnuje i vlakovou dopravu, což posiluje flexibilitu návštěvníků i efektivitu regionální infrastruktury.

Omezení se nechystají ani v oblasti Latemaru, která sousedí s olympijskými sportovišti v Teseru a Predazzu. Pouze lanovka z Predazza bude mezi 2. a 20. únorem mimo provoz, kapacitu však převezme sousední Pampeago s novou lanovkou.

Olympiáda jako investice do značky

Zástupci regionu vnímají olympiádu především jako marketingový nástroj s dlouhodobým dopadem. „Jsme součástí Dolomiti Superski a olympiáda posiluje pozici celého regionu jako centra alpského lyžování. Očekáváme, že se zvýšená pozornost promítne do dalších sezon, včetně letní turistiky,“ zaznívá z regionálních institucí.

Olympijská štafeta s pochodní projede Jižním Tyrolskem 27. a 28. ledna bez omezení pro veřejnost. Stejný režim bude platit také během paralympiády od 6. do 15. března.

Lyžování v Jižním Tyrolsko

Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?

Enjoy

Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?

nst

Přečíst článek

závěrečný ceremoniál LOH v Paříži 2024

Olympiáda byla pro Paříž úspěchem, pro některé podniky ale pohromou

Zprávy z firem

Pařížští podnikatelé a manažeři hotelů si představovali léto, jaké ještě nezažili: v době olympijských a paralympijských her zaplaví francouzskou metropoli miliony turistů a přinesou regionu obrovské zisky. Po skončení her však mnoho z nich tvrdí, že zažili jedno z nejhorších letních období vůbec, zejména kvůli bezpečnostním omezením v okolí olympijských sportovišť v centru města. Napsala to agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Jarní prázdniny jsou v plném proudu.

Alpy, nebo Krkonoše? Jeden den v Rokytnici vyjde na více než čtyři tisíce korun

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Ilustrační foto

Lyžování v Alpách letos už jen pro bohaté? Chudší lyžaři se vrátí do Krkonoš

Money

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi chodí do kina méně, ale platí víc

Češi chodí do kina méně, ale platí víc
Profimedia
ČTK
ČTK

Méně diváků než loni zaznamenala tuzemská kina pouze v covidovém roce 2021, kdy měla téměř půlroční zákaz promítání. I přes pokles návštěvnosti mají ale provozovatelé biografů rekordní tržby. Zdražilo totiž vstupné. Lístek do kina už stojí v průměru 180 korun. Divácky nejúspěšnějším filmem loňského roku byl Minecraft film.

Do českých kin loni přišlo 12,6 milionu diváků, meziročně jich bylo o 3,3 procenta méně. Nižší návštěvnost tuzemská kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021, kdy byla pět měsíců kvůli protiepidemickým opatřením zavřena. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů.

Tržby kin se loni vyšplhaly na 2,27 miliardy korun, meziročně tak byly vyšší o půl procenta. Vstupné zdražilo na průměrných zhruba 180 korun z předloňských 173 korun. Před pěti lety lidé za lístek do kina v průměru zaplatili 153 korun.

James Cameron

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

Enjoy

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.

nst

Přečíst článek

Minecraft film táhl návštěvnost

Divácky nejúspěšnějším filmem loňského roku byl v českých kinech podle dat unie americký snímek Minecraft film, který vidělo přes 859 tisíc diváků a který utržil 157,5 milionu korun.

Z českých titulů nejvíce bodovala komedie Vyšehrad Dvje s Jakubem Štáfkem v hlavní roli výstředního fotbalisty Laviho. Na film do kin přišlo přes 480 000 lidí, což mu v žebříčku loňské návštěvnosti kin vyneslo čtvrté místo. Na vstupenkách film vydělal přes 91 milionů korun.

GTA 6

Třetí Avatar a šesté GTA. To budou největší hity roku 2025

Enjoy

Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Další český film v první desítce

Z české produkce se v první desítce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku ještě umístila na deváté příčce komedie Na plech režiséra Martina Pohla. Jeho příběh vysokoškoláka vstupujícího do drsného života na severu Čech v kinech vidělo 291 tisíc lidí, kteří za vstupenky zaplatili přes 58 milionů korun.

Americké filmy ovládly žebříček

Celkově žebříčku dominovaly americké snímky, které obsadily nejen první, ale i druhé a třetí místo. Druhou příčku mezi nejnavštěvovanějšími snímky získalo pokračování animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat 2 s 548 tisíci diváky a tržbami ve výši 100 milionů korun.

Třetí skončilo americké sportovní drama F1 s Bradem Pittem v hlavní roli. V českých kinech ho vidělo kolem 510 tisíc diváků a jeho tržby činily přes 109 milionů korun.

druhý díl muzikálu Čarodějka o první víkend v kinech v USA uspěl

Trhák z Broadwaye Wicked: For Good ovládl o víkendu kina v USA a překvapil analytiky

Enjoy

Film „Wicked: For Good“ - v Česku uvedený pod názvem Čarodějka: Druhá část - překonal očekávání analytiků a během prvního víkendu v Severní Americe vydělal odhadovaných 150 milionů dolarů z domácích tržeb. Jde o druhý nejúspěšnější start filmu v roce 2025, těsně za „A Minecraft Movie“ od Warner Bros., který v dubnu utržil 163 milionů dolarů.

nst

Přečíst článek

