Akcie Mety jsou jako na houpačce. Výsledky ukážou směr pro letošní rok
Provozovatel největších sociálních sítí světa je miláčkem investorů. Jenomže za poslední rok prožívají akcie Meta Platforms mimořádně bouřlivé období a stále výrazněji má na jejich kondici vliv geopolitika a činy Donalda Trumpa než klasický byznys. Co to znamená pro akcionáře? Napovědět mohou aktuální výsledky za čtvrtý kvartál i celý loňský rok, které Meta zveřejní již ve středu 28. ledna.
Den osvobození, který vyhlásil vloni v dubnu americký prezident Donald Trump, přinesl jeden z největších výprodejů amerických aktiv od pandemických výkyvů. A k nejvíce postiženým titulům patřily akcie Meta Platforms, provozovatele největší sociální sítě Facebooku, Instagramu či WhatsAppu.
O pouhé čtyři měsíce pak akcie Mety dosáhly historického maxima, když se cena jedné akcie přiblížila hranici 800 dolarů (konkrétně 796 dolarů v intraday, uzavřely pak na rekordních 788 dolarech). Poté se několik týdnů akcie držely v relativně vysokém pásmu (nad 700 dolarů), ale poté jejich cena klesla až pod 600 dolarů a od té doby osciluje. I přes napínavý rok se akciím daří a za poslední rok nabídly plusový výnos.
„Akcie společnosti Meta reagovaly na možný makro šok propadaem stejně tak jako ostatní akcie z technologické sedmičky. Rychlý obrat v sentimentu investorů pomohl i Metě k udržení kladného výsledku v dolarovém vyjádření. V roce 2025 trh zřetelně odměňoval, že Meta umí současně zvyšovat objemy i cenu. Solidní aktivitu ve třetím kvartálu loňského roku podtrhuje i osmiprocentní meziroční růst denně aktivních uživatelů,“ připomíná analytik akciových trhů XTB Tomáš Cverna. „Akcie Mety jsou i přes solidní fundament a vyhlídky trhem ohodnoceny jako nejlevnější z firem takzvané Magnificent 7. Pro investory, kteří si do portfolia vybírají jednotlivé tituly, se tak otevírá zajímavá příležitost,“ dodává Cverna.
Dvouciferný růst tržeb
Pro další období budou mimořádně důležité výsledky za poslední kvartál i celý rok 2025. Ty společnost oznámí ve středu 28. ledna a analytici očekávají velmi silný nárůst tržeb i zisků, a to za poslední kvartál i celý rok.
„Čeká se solidní dvouciferný růst, avšak pozornost bude upřena i na výhled kapitálových nákladů na rok 2026,“ připomíná Cverna. Zároveň upozorňuje, že se na budoucím vývoji akcií také výrazně podepíše velikost kapitálových nákladů (CAPEX). Ta je pro technologické firmy důležitá a u Mety je velkým tématem od října loňského roku, kdy byl výhled navýšen do pásma 70-72 miliard dolarů.
Nejisté sázky
Zároveň trh bude sledovat, jak se bude dařit monetizovat umělou inteligenci, do které v poslední době plynuly největší investice v řádu desítek miliard dolarů. „Také bude důležité sledovat vývoj v divizi Reality Labs,“ dodává analytik XTB.
Reality Labs je divize uvnitř společnosti Meta Platforms. Pokouší se vytvořit novou generaci výpočetní techniky (computing platform), která nahradí chytré telefony. Na jejím kontě jsou zařízení jako VR headsety Meta Quest nebo chytré brýle vytvářené například ve spolupráci s Ray-Ban. Zároveň právě v této divizi zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg chystal svůj virtuální svět Metaverse. Očekává se, že Reality Labs jen v posledním kvartálu přineslo ztrátu 6,3 miliardy dolarů.
