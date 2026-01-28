Lukáš Kovanda: Dolar je na 12letém minimu vůči koruně. Čechům zlevní benzín i elektronika
Americký dolar oslabil vůči české koruně na nejslabší úroveň za téměř dvanáct let poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že mu kolísání měny „jako jo-jo“ nevadí. Slábnutí dolaru Čechům zlevní pohonné hmoty či elektroniku, naopak zdražuje zlato nebo švýcarský frank. Podle investorů navíc nejde o krátkodobý výkyv, ale o pokračování druhé vlny globální dedolarizace.
Koruna včera večer středoevropského času zpevnila vůči dolaru na nejsilnější úroveň za posledních téměř dvanáct let, konkrétně za celé období od začátku července 2014.
Zhodnotila až pod hranici 20,06 koruny za dolar a přiblížila se tak prolomení psychologické úrovně 20,00 Kč za dolar. Americká měna povážlivě oslabovala po celý den, přičemž její pád se zrychlil ve večerních hodinách poté, co se novináři prezidenta Donalda Trumpa dotázali, zda jej oslabování dolaru znepokojuje. Trump odpověděl, že nikoli, a že dolar může klidně skákat dolů a nahoru jako jo-jo.
Pro české spotřebitele to znamená potenciální zlevnění například pohonných hmot či elektroniky, jejichž ceny jsou v Česku výrazně ovlivněny kurzem koruny k dolaru. Čím slabší dolar, tím levnější by dané zboží mělo být – za jinak stejných podmínek, pokud ovšem výhodnější kurz pouze nenavýší marže prodejců.
Slabost dolaru však není jen krátkodobou reakcí na Trumpovu rétoriku, jakkoli může na první poslech působit úsměvně. Americkou měnu už od loňska oslabují dlouhodobé fundamentální faktory, mezi něž patří zejména vysoké rozpočtové deficity USA, přetrvávající obchodní války a celní pohrůžky, geopolitická nepředvídatelnost či Trumpova zjevná snaha výběrem příští hlavy americké centrální banky tlačit základní úrokové sazby v USA níže, než kde by se podle převažujícího odborného konsenzu měly nacházet.
Svět nyní čelí druhé vlně dedolarizace. První nastala loni zejména v souvislosti s dubnovým „dnem osvobození“, kdy Trump vyhlásil mimořádně vysoká cla na valnou většinu zemí. Sama americká administrativa tehdy zjevně očekávala, že dolar v reakci na tento šok posílí jakožto bezpečné útočiště. K jejímu překvapení však americká měna začala oslabovat, podobně jako americké akcie.
Administrativa si tehdy uvědomila, že inflační tlaky plynoucí z cel dolar nebudou tlumit, ale kvůli jeho oslabení naopak zesilovat. Po několika dnech proto platnost takzvaných recipročních cel pozastavila a vyhlásila několikaměsíční „přestávku“ v jejich uvalování.
První vlna dedolarizace utichla loni v létě, kdy se zdálo, že Trump, poučený dubnovou tržní lekcí, své kroky zkrotí. Události začátku roku 2026 však investorům tuto víru opět berou. Trumpova snaha získat pro USA Grónsko, výpady vůči spojencům v NATO či zintenzivňující se hledání co nejpovolnějšího nového šéfa americké centrální banky bezprostředně přispívají k dalšímu oslabování dolaru, jehož základy Trump položil už loni.
Fundamentální pohyby, mediálně překryté například Trumpovou rétorikou o „jo-ju“, tak signalizují historické odvrácení investorů od dolaru. Americká měna náhle přestává být bezpečným útočištěm, ke kterému by se investoři uchylovali v nejistých časech. Rys, který loni v dubnu tolik zaskočil Trumpovu administrativu, přetrvává a dokonce sílí.
Zpřetrhala se totiž dříve téměř zákonitá vazba finančních trhů, kdy slabší dolar přicházel ruku v ruce s jejich stabilitou a posilování dolaru naopak s vyšší rozkolísaností. Doba, kdy jakýkoli otřes vedl investory celého světa nevyhnutelně k dolaru coby bezpečnému přístavu, je pryč.
Nejde přitom jen o dojem. Včera v souvislosti s druhou vlnou globální dedolarizace dosáhla historického maxima míra inverze vztahu mezi kurzem dolaru a rozkolísaností trhů. Vzájemná korelace obou faktorů klesla na historické minimum. Jinými slovy, role dolaru coby bezpečného útočiště je nyní nejslabší v dějinách moderního finančnictví.
Růst tržní volatility dnes dolar spíše oslabuje, než aby jej posiloval, jak bývalo běžné. Investoři se proto zajišťují proti scénáři, v němž už dolar nepředstavuje bezpečný přístav, což se odráží v přesunu kapitálu do alternativ, jako je zlato nebo švýcarský frank.
Není tedy náhodou, že zatímco dolar padá na dvanáctileté minimum vůči koruně, cena zlata láme – i v korunovém vyjádření – jeden historický rekord za druhým. Česká měna je zároveň dnes vůči švýcarskému franku, který se obchoduje až kolem 26,47 Kč, nejslabší od poloviny loňského léta, tedy zhruba od doby, kdy utichla první vlna trumpovské dedolarizace.